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Названы главные автоновинки весны 2024 года

Autonews: Lada Granta с АКП стала главной автоновинкой весны 2024 года

Продажи новых авто в России продолжают расти. Из ожидаемых апрельских новинок выделяется Lada Granta с АКП, ее стоимость стартует с 1,17 млн рублей, а цена лифтбека составляет 1,24 млн рублей.

Также отмечается, что автопроизводитель УАЗ сообщил о начале приема заказов на экспедиционные исполнения моделей СГР («буханка») и \Хантер с начальной ценой в 1,69 млн и 1,78 млн рублей соответственно.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Кроме того, китайский бренд Exeed открыл в РФ продажи обновленного кроссовера TXL, цены на него стартуют от 4,24 млн и доходят до 4,9 млн рублей. Марка Voyah подготовила спортивную спецверсию кроссовера Free под названием Sport Edition. Этот автомобиль уже совсем скоро появится у дилеров.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.04.2024
Фото:Depositphotos
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