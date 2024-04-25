Потенциальный бестселлер: этот кроссовер с Auto China может появиться в РФ уже в мае

Компактный кроссовер L6 от Li Auto произвел фурор на Пекинском автосалоне

Премиальный бренд Li Auto привез на Пекинский автосалон свой самый компактный кроссовер в линейке – L6. Новинка вызвала ажиотаж: к стенду китайского производителя просто не протолкнуться.

Li Auto L6

Кроме обычных посетителей кроссовер рассматривают и российские дилеры, предполагается, что на рынке РФ автомобиль может появиться уже в мае текущего года.

Li Auto L6

Потенциальный бестселлер! Длина кузова – 4925 мм., так что не такой это компакт. Цены пока только просчитывают, хорошо, если уложатся в семь миллионов. Внешне L6 мало отличается от более крупных и статусных L7 и L9. А вот в салоне есть упрощения: низ дверных карт выполнен из жесткого пластика, доводчики дверей секвестировали, на подголовниках нет мягких подушечек. Но в целом интерьер воспринимается богатым.



Интерьер Li Auto L6

Как и предыдущие модели компании, L6 представляет собой плагин-гибрид, с бензиновым двигателем объемом 1,5 л (работает в режиме генератора) и двумя электромоторами. Пиковая мощность – 408 л. с., с такой силовой установкой L6 способен ускориться до сотни за 5,4 с. Запаса хода хватает на 1160 км.

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