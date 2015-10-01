Hankook обула всех: презентация шести моделей зимних шин

Презентация прошла на всемирно известном коммерческом полигоне TestWorld, расположенном на севере Финляндии. Дотошные читатели наверняка знают, что даже за Полярным кругом сейчас плюсовая температура, а снега и льда нет и в помине. Но Hankook решила это вопрос.
Асфальтовую часть тестов нам было предложено провести на дороге общего пользования Ивало-Мурманск, но лишь в Суоми и только до российской границы. Температура воздуха во время небольшого пробега составила плюс 10–14 градусов. А вот на снегу и льду мы попробовали некоторые шины при температуре минус 11 градусов — в недавно построенных «тестволдовцами» уникальных помещениях с мощными климатическими установками. Разгон и торможение на «белых» покрытиях оценивали в огромном ангаре длиной 160 м и шириной 16 м. Но и это еще не все!
Мы также имели возможность оценить поведение шин на снегу — тоже при легком морозце минус 11, тоже в хитроумном помещении, по форме слегка напоминающем корпус классической гитары. Общая длина трека — 350 м при ширине «дорожки» в 9 м. Спрессованный снег в этих помещениях настоящий, припасен прошедшей весной. Лед — искусственный, намороженный, почти такой же, как на закрытом катке. С марта по декабрь в этих помещениях царит настоящая зима. Снег периодически слегка рыхлят, лед «подливают». Все лето здесь проводили зимние испытания своих продуктов производители шин и автомобилей. Кстати, в этих помещениях могут работать автомобили массой до 3,5 т, высотой до 2,7 м. То есть не только легковушки, но и кроссоверы, и минивэны. По бокам этих огромных ангаров пристроены боксы с подъемниками — здесь можно менять шины или другие автомобильные компоненты.
А вот в зимнее время, когда на улице снег и стужа, климатические установки переключают в режим подогрева, и внутри можно оценить сцепные свойства и поведение на асфальте, причем как на сухом, так и на мокром. Для этого предусмотрен полив «дорожки». Просто настоящий рай для испытателей!
Вступление можем считать завершенным. Встречайте новинки!
Hankook Kinergy 4S — всесезонная шина с асимметричным рисунком протектора для круглогодичного использования. Она сочетает в себе характеристики летней шины (короткий тормозной путь на сухом асфальте и хорошая управляемость на сухой и влажной дороге) с неплохим продольным сцеплением на снегу при умеренном морозе. Не спасуют и на слякоти — в этом помогают высокоэффективные водоотводящие канавки.
Шины доступны в размерах от 14 до 18 дюймов, со скоростными пределами от 190 до 240 км/ч. Достоинства новой «всесезонки» уже оценены известными автопроизводителями. Новая Ауди ТТ сходит с конвейера на шинах Hankook Kinergy 4S размерности 225/50R17 с «максималкой» 240 км/ч.
Hankook Winter i*cept RS 2 — для компактных и среднеразмерных автомобилей, оптимизированы для зимы в Центральной и Западной Европе. Направленный рисунок протектора с канавками, расширяющимися в плечевой зоне, отлично отводит воду и слякоть из пятна контакта. За счет этого увеличивается скорость начала аквапланирования и повышается сцепление на слякотных дорогах.
Трехмерные ламели, которыми испещрены все шашки протектора, улучшают сцепление на обледенелых и снежных дорогах. Дополнительный «держак» на дорогах с низким коэффициентом сцепления и влажных поверхностях обеспечивают кремнеземные компоненты в составе резины протектора.
Шины производятся только в Венгрии, на заводе с самым современным оборудованием. Доступны в размерностях от 14 до 17 дюймов, скоростной предел — от 190 до 210 км/ч (скоростные индексы T и H).
Шины понравились на асфальте. Реакции вполне четкие для зимних покрышек, сцепление на сухом и мокром асфальте тоже весьма неплохое. Правда, это субъективное мнение, поскольку замеров, а тем более сравнения на презентации предусмотрено не было.
Hankook Winter i*cept evo 2 в легковой версии и Hankook Winter i*cept evo 2 SUV в кроссоверном исполнении продолжают направление, заданное шинами первого поколения Winter i*cept evo. Новинка предназначена для престижных и спортивных автомобилей. Не забыты и «набирающие обороты» кроссоверы — для них предлагается версия SUV. Все покрышки ориентированы на мягкую центрально-европейскую зиму.
Асимметричный рисунок протектора, как водится, внешней стороной отвечает за сцепление на льду и снегу, внутренней — на асфальте.
Производительность водоотводящих канавок по сравнению с предыдущей моделью увеличена на 30%. За счет этого из пятна контакта выводится больше воды и снежной каши, увеличивается способность противостоять аквапланированию. Усиленная боковина и более широкое плечо повышают четкость управления и улучшают сцепление в поворотах. Кремнеземные нанодисперсные добавки в составе резины протектора улучшили сцепление на снегу, льду и мокрой дороге.
Основная часть и легковых, и кроссоверных шин Winter i*cept evo 2 производится на современном заводе в Венгрии. Легковая линейка с 16 до 20 дюймов, скоростные индексы H-W (от 210 до 270 км/ч), и кроссоверная от 16 до 21 дюймов, со скоростными индексами H и V (210 и 240 км/ч), уже доступны в этом году.
Теперь о новинках, которые наверняка вызовут интерес у россиян, поскольку эти шины способны работать в условиях суровых российских зим.
Hankook Winter i*pike RS Plus — развитие известной на нашем рынке Winter i*pike, двигающееся в направлении, уже «натоптанном» шиповками Nokian HKPL 8 и ContiIceContact 2. Plus в названии подразумевает увеличенное количество шипов и слегка модифицированный протектор. Здесь шипы контактируют с дорогой аж в 22 ряда вместо 17-ти на предыдущей модели, за счет чего сцепление на льду улучшено. Шины комплектуются финскими шипами Turvanasta 8–11/2 HT-2 «Torx-Grip».
Снегоотводящие канавки слегка расширены, чем улучшена способность шины противостоять аквапланированию и слэшплэнингу. Производитель заявляет о превосходном сцеплении на снегу.
Эти шины мы уже протестировали в размерности 205/55R16. Материал с результатами тестирования можно прочитать в октябрьском номере «За рулем». Hankook Winter i*pike RS Plus среди протестированных ЗР действительно оказались лучшими по продольному сцеплению на снегу. Сейчас они доступны на рынке пока только в наиболее популярных размерах — 205/55R16 и 215/65R16.
Hankook Winter i*cept iZ 2 — мягкая фрикционная шина для комфортной езды. Представляет собой значительно модернизированную Winter i*cept iZ первого поколения. Главное внешнее отличие — направленный рисунок протектора. Такой лучше и быстрее очищает пятно контакта от снега, снежной каши и воды, а значит, улучшает контакт шины с дорогой. Количество шашек по сравнению с предыдущей моделью увеличено на 20% за счет уменьшения их размеров. Такое решение увеличивает количество рабочих кромок, что положительно сказывается на сцеплении на льду и снегу.
Диоксид кремния, присутствующий в протекторе, позволяет сохранить его эластичность даже при самых сильных морозах. Производитель обещает «превосходное сцепление на снегу и надежную управляемость на снегу и льду».
На заснеженной «дороге» поведение Volkswagen Golf, обутого в эти шины, мне очень понравилось. Реакции четкие и точные, начало скольжений хорошо предсказуемы. Особенно впечатлило, как хорошо и понятно машина управляется в скольжениях.
Hankook обещает появление новинки на нашем рынке в ближайшее время в широкой гамме размеров — от 155/70R13 до 255/40R19.
P.S.: ни один автомобиль и ни одна стенка сооружений TestWorld во время проведения тестов не пострадали.
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