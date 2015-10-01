Hankook обула всех: презентация шести моделей зимних шин

Южнокорейская шинная компания Hankook провела необычное мероприятие, в преддверии зимнего сезона представив европейским автожурналистам сразу шесть зимних новинок для разных климатических зон. Среди шинных экспертов оказался и Сергей Мишин.

На полигоне TestWorld (север Финляндии)

Презентация прошла на всемирно известном коммерческом полигоне TestWorld, расположенном на севере Финляндии. Дотошные читатели наверняка знают, что даже за Полярным кругом сейчас плюсовая температура, а снега и льда нет и в помине. Но Hankook решила это вопрос.

Асфальтовую часть тестов нам было предложено провести на дороге общего пользования Ивало-Мурманск, но лишь в Суоми и только до российской границы. Температура воздуха во время небольшого пробега составила плюс 10–14 градусов. А вот на снегу и льду мы попробовали некоторые шины при температуре минус 11 градусов — в недавно построенных «тестволдовцами» уникальных помещениях с мощными климатическими установками. Разгон и торможение на «белых» покрытиях оценивали в огромном ангаре длиной 160 м и шириной 16 м. Но и это еще не все!

Асфальтовую часть тестов нам было предложено провести на дороге общего пользования Ивало-Мурманск, но лишь в Суоми и только до российской границы. Температура воздуха во время небольшого пробега составила плюс 10–14 градусов.

Мы также имели возможность оценить поведение шин на снегу — тоже при легком морозце минус 11, тоже в хитроумном помещении, по форме слегка напоминающем корпус классической гитары. Общая длина трека — 350 м при ширине «дорожки» в 9 м. Спрессованный снег в этих помещениях настоящий, припасен прошедшей весной. Лед — искусственный, намороженный, почти такой же, как на закрытом катке. С марта по декабрь в этих помещениях царит настоящая зима. Снег периодически слегка рыхлят, лед «подливают». Все лето здесь проводили зимние испытания своих продуктов производители шин и автомобилей. Кстати, в этих помещениях могут работать автомобили массой до 3,5 т, высотой до 2,7 м. То есть не только легковушки, но и кроссоверы, и минивэны. По бокам этих огромных ангаров пристроены боксы с подъемниками — здесь можно менять шины или другие автомобильные компоненты.

А вот в зимнее время, когда на улице снег и стужа, климатические установки переключают в режим подогрева, и внутри можно оценить сцепные свойства и поведение на асфальте, причем как на сухом, так и на мокром. Для этого предусмотрен полив «дорожки». Просто настоящий рай для испытателей!

На снегу и льду мы попробовали некоторые шины при температуре минус 11 градусов

Вступление можем считать завершенным. Встречайте новинки!

Hankook Kinergy 4S — всесезонная шина с асимметричным рисунком протектора для круглогодичного использования. Она сочетает в себе характеристики летней шины (короткий тормозной путь на сухом асфальте и хорошая управляемость на сухой и влажной дороге) с неплохим продольным сцеплением на снегу при умеренном морозе. Не спасуют и на слякоти — в этом помогают высокоэффективные водоотводящие канавки.

Шины доступны в размерах от 14 до 18 дюймов, со скоростными пределами от 190 до 240 км/ч. Достоинства новой «всесезонки» уже оценены известными автопроизводителями. Новая Ауди ТТ сходит с конвейера на шинах Hankook Kinergy 4S размерности 225/50R17 с «максималкой» 240 км/ч.

Hankook Kinergy 4S

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Hankook Winter i*cept RS 2 — для компактных и среднеразмерных автомобилей, оптимизированы для зимы в Центральной и Западной Европе. Направленный рисунок протектора с канавками, расширяющимися в плечевой зоне, отлично отводит воду и слякоть из пятна контакта. За счет этого увеличивается скорость начала аквапланирования и повышается сцепление на слякотных дорогах.

Трехмерные ламели, которыми испещрены все шашки протектора, улучшают сцепление на обледенелых и снежных дорогах. Дополнительный «держак» на дорогах с низким коэффициентом сцепления и влажных поверхностях обеспечивают кремнеземные компоненты в составе резины протектора.

Шины производятся только в Венгрии, на заводе с самым современным оборудованием. Доступны в размерностях от 14 до 17 дюймов, скоростной предел — от 190 до 210 км/ч (скоростные индексы T и H).

Шины понравились на асфальте. Реакции вполне четкие для зимних покрышек, сцепление на сухом и мокром асфальте тоже весьма неплохое. Правда, это субъективное мнение, поскольку замеров, а тем более сравнения на презентации предусмотрено не было.

Hankook Winter i*cept RS2 в разрезе

Hankook Winter i*cept evo 2 в легковой версии и Hankook Winter i*cept evo 2 SUV в кроссоверном исполнении продолжают направление, заданное шинами первого поколения Winter i*cept evo. Новинка предназначена для престижных и спортивных автомобилей. Не забыты и «набирающие обороты» кроссоверы — для них предлагается версия SUV. Все покрышки ориентированы на мягкую центрально-европейскую зиму.

Асимметричный рисунок протектора, как водится, внешней стороной отвечает за сцепление на льду и снегу, внутренней — на асфальте.

Производительность водоотводящих канавок по сравнению с предыдущей моделью увеличена на 30%. За счет этого из пятна контакта выводится больше воды и снежной каши, увеличивается способность противостоять аквапланированию. Усиленная боковина и более широкое плечо повышают четкость управления и улучшают сцепление в поворотах. Кремнеземные нанодисперсные добавки в составе резины протектора улучшили сцепление на снегу, льду и мокрой дороге.

Основная часть и легковых, и кроссоверных шин Winter i*cept evo 2 производится на современном заводе в Венгрии. Легковая линейка с 16 до 20 дюймов, скоростные индексы H-W (от 210 до 270 км/ч), и кроссоверная от 16 до 21 дюймов, со скоростными индексами H и V (210 и 240 км/ч), уже доступны в этом году.

Теперь о новинках, которые наверняка вызовут интерес у россиян, поскольку эти шины способны работать в условиях суровых российских зим.

Hankook Winter i*cept evo2

Hankook Winter i*pike RS Plus — развитие известной на нашем рынке Winter i*pike, двигающееся в направлении, уже «натоптанном» шиповками Nokian HKPL 8 и ContiIceContact 2. Plus в названии подразумевает увеличенное количество шипов и слегка модифицированный протектор. Здесь шипы контактируют с дорогой аж в 22 ряда вместо 17-ти на предыдущей модели, за счет чего сцепление на льду улучшено. Шины комплектуются финскими шипами Turvanasta 8–11/2 HT-2 «Torx-Grip».

Снегоотводящие канавки слегка расширены, чем улучшена способность шины противостоять аквапланированию и слэшплэнингу. Производитель заявляет о превосходном сцеплении на снегу.

Эти шины мы уже протестировали в размерности 205/55R16. Материал с результатами тестирования можно прочитать в октябрьском номере «За рулем». Hankook Winter i*pike RS Plus среди протестированных ЗР действительно оказались лучшими по продольному сцеплению на снегу. Сейчас они доступны на рынке пока только в наиболее популярных размерах — 205/55R16 и 215/65R16.

Hankook Winter i*pike RS Plus

Hankook Winter i*cept iZ 2 — мягкая фрикционная шина для комфортной езды. Представляет собой значительно модернизированную Winter i*cept iZ первого поколения. Главное внешнее отличие — направленный рисунок протектора. Такой лучше и быстрее очищает пятно контакта от снега, снежной каши и воды, а значит, улучшает контакт шины с дорогой. Количество шашек по сравнению с предыдущей моделью увеличено на 20% за счет уменьшения их размеров. Такое решение увеличивает количество рабочих кромок, что положительно сказывается на сцеплении на льду и снегу.

Диоксид кремния, присутствующий в протекторе, позволяет сохранить его эластичность даже при самых сильных морозах. Производитель обещает «превосходное сцепление на снегу и надежную управляемость на снегу и льду».

На заснеженной «дороге» поведение Volkswagen Golf, обутого в эти шины, мне очень понравилось. Реакции четкие и точные, начало скольжений хорошо предсказуемы. Особенно впечатлило, как хорошо и понятно машина управляется в скольжениях.

Hankook обещает появление новинки на нашем рынке в ближайшее время в широкой гамме размеров — от 155/70R13 до 255/40R19.

Hankook Winter i*cept iZ2

P.S.: ни один автомобиль и ни одна стенка сооружений TestWorld во время проведения тестов не пострадали.