Названы критические недостатки гибридов: помните о них при покупке такого авто

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Дмитрий Ласьков: в дальних поездках гибриды не имеют преимуществ перед ДВС

Российский рынок автомобилей активно осваивают гибридные модели, предлагая автомобилистам возможность снизить расход топлива и выбросы. Однако, как утверждает автомобильный эксперт Дмитрий Ласьков, покупка подключаемого гибрида (PHEV) не всегда является оптимальным решением.

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Главный недостаток PHEV – отсутствие возможности полноценного использования электрической составляющей в условиях отсутствия регулярного доступа к зарядке.

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Владелец гибрида, который не может регулярно подключать автомобиль к электросети, фактически лишает себя преимуществ гибридной технологии. В этом случае, преимущество над обычным бензиновым двигателем будет минимальным.

Другой недостаток, характерный для PHEV, особенно актуальный для дальних поездок – повышенный расход топлива вследствие большей массы электромоторов и батарей, а также более низкого КПД силовой установки в режиме генерации электроэнергии с помощью ДВС.

В отличие от электромобилей, PHEV не обладают возможностью быстрой зарядки. Это означает, что в путешествии придется потратить на зарядку аккумулятора больше времени, чем впоследствии займет ее разрядка в движении.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
31.08.2024
Фото:Unsplash
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