Названы критические недостатки гибридов: помните о них при покупке такого авто

Дмитрий Ласьков: в дальних поездках гибриды не имеют преимуществ перед ДВС

Российский рынок автомобилей активно осваивают гибридные модели, предлагая автомобилистам возможность снизить расход топлива и выбросы. Однако, как утверждает автомобильный эксперт Дмитрий Ласьков, покупка подключаемого гибрида (PHEV) не всегда является оптимальным решением.

Главный недостаток PHEV – отсутствие возможности полноценного использования электрической составляющей в условиях отсутствия регулярного доступа к зарядке.

Владелец гибрида, который не может регулярно подключать автомобиль к электросети, фактически лишает себя преимуществ гибридной технологии. В этом случае, преимущество над обычным бензиновым двигателем будет минимальным.

Другой недостаток, характерный для PHEV, особенно актуальный для дальних поездок – повышенный расход топлива вследствие большей массы электромоторов и батарей, а также более низкого КПД силовой установки в режиме генерации электроэнергии с помощью ДВС.

В отличие от электромобилей, PHEV не обладают возможностью быстрой зарядки. Это означает, что в путешествии придется потратить на зарядку аккумулятора больше времени, чем впоследствии займет ее разрядка в движении.

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Источник: Газета.Ru