Названы критические недостатки гибридов: помните о них при покупке такого авто
Российский рынок автомобилей активно осваивают гибридные модели, предлагая автомобилистам возможность снизить расход топлива и выбросы. Однако, как утверждает автомобильный эксперт Дмитрий Ласьков, покупка подключаемого гибрида (PHEV) не всегда является оптимальным решением.
Главный недостаток PHEV – отсутствие возможности полноценного использования электрической составляющей в условиях отсутствия регулярного доступа к зарядке.
Владелец гибрида, который не может регулярно подключать автомобиль к электросети, фактически лишает себя преимуществ гибридной технологии. В этом случае, преимущество над обычным бензиновым двигателем будет минимальным.
Другой недостаток, характерный для PHEV, особенно актуальный для дальних поездок – повышенный расход топлива вследствие большей массы электромоторов и батарей, а также более низкого КПД силовой установки в режиме генерации электроэнергии с помощью ДВС.
В отличие от электромобилей, PHEV не обладают возможностью быстрой зарядки. Это означает, что в путешествии придется потратить на зарядку аккумулятора больше времени, чем впоследствии займет ее разрядка в движении.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Газета.Ru