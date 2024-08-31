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Назван самый популярный в России «китаец» с пробегом

Авито Авто: самым популярным китайским автомобилем с пробегом стал Geely Monjaro

Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает демонстрировать интерес к китайским машинам. По данным «Авито Авто», за первые семь месяцев 2024 года спрос на китайские авто с пробегом вырос в 1,2 раза.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
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Самой популярной моделью среди китайских автомобилей с пробегом на платформе «Авито Авто» стал Geely Monjaro. Этот стильный внедорожник привлек внимание покупателей своим современным дизайном, просторным салоном и богатым оснащением. По данным «Авито Авто», доля спроса на Geely Monjaro составила 7,7%, что делает его лидером в своем сегменте.

Интерьер Geely Monjaro
Интерьер Geely Monjaro

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В целом, по спросу на «Авито Авто» лидирует Geely, занимая 24,03% рынка. За ней следует Chery (21,03%), а тройку лидеров замыкает Lifan (10,81%). Также в топ-5 по популярности вошли LiXiang (6,85%) и Great Wall (6,39%).

Среди самых популярных моделей после Geely Monjaro на «Авито Авто» находятся Chery Tiggo (T11) с долей 5,75% и Geely Coolray (4,1%).

В среднем, цена китайских автомобилей с пробегом на «Авито Авто» составляет 2 295 000 рублей.

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Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
31.08.2024
Фото:
«За рулем»
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