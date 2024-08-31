Названы самые популярные иномарки на российском рынке до миллиона рублей

Ford Focus признан самой популярной иномаркой с пробегом в РФ до 1 млн рублей

Покупка автомобиля с пробегом – популярный выбор для многих россиян, стремящихся найти оптимальное соотношение цены и качества. Проведенное исследование выявило самые востребованные иномарки с пробегом до 1 миллиона рублей.

Ford Focus II

Самым популярным выбором среди россиян стал Ford Focus второго поколения, средняя цена которого составляет 503,7 тысяч рублей. Модель известна своей надежностью, доступной ценой и хорошими ходовыми качествами.

На втором месте расположился Renault Logan (421,4 тыс. рублей). Этот автомобиль ценится за свою простоту, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Он идеально подходит для семейного использования и тех, кто ищет доступный и практичный транспорт.

Третье место занимает Hyundai Solaris (834,4 тыс. рублей), модель, которая уже много лет является бестселлером на российском рынке. Hyundai Solaris известен своим стильным дизайном, комфортным салоном и динамичными характеристиками.

В топ-5 также попал Ford Focus III поколения, выпускавшийся в период с 2011 по 2015 год, а также Chevrolet Lacetti. Кроме того, в список популярных вошли Daewoo Matiz, Volkswagen Polo, Kia Rio, Chevrolet Lanos и Opel Astra.Другие популярные модели.

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Источник: Газета.Ru