Названы самые популярные иномарки на российском рынке до миллиона рублей
Покупка автомобиля с пробегом – популярный выбор для многих россиян, стремящихся найти оптимальное соотношение цены и качества. Проведенное исследование выявило самые востребованные иномарки с пробегом до 1 миллиона рублей.
Самым популярным выбором среди россиян стал Ford Focus второго поколения, средняя цена которого составляет 503,7 тысяч рублей. Модель известна своей надежностью, доступной ценой и хорошими ходовыми качествами.
На втором месте расположился Renault Logan (421,4 тыс. рублей). Этот автомобиль ценится за свою простоту, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Он идеально подходит для семейного использования и тех, кто ищет доступный и практичный транспорт.
Третье место занимает Hyundai Solaris (834,4 тыс. рублей), модель, которая уже много лет является бестселлером на российском рынке. Hyundai Solaris известен своим стильным дизайном, комфортным салоном и динамичными характеристиками.
В топ-5 также попал Ford Focus III поколения, выпускавшийся в период с 2011 по 2015 год, а также Chevrolet Lacetti. Кроме того, в список популярных вошли Daewoo Matiz, Volkswagen Polo, Kia Rio, Chevrolet Lanos и Opel Astra.Другие популярные модели.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Газета.Ru
Отзывы о Ford Focus ()
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.