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Названы самые популярные иномарки на российском рынке до миллиона рублей

Ford Focus признан самой популярной иномаркой с пробегом в РФ до 1 млн рублей

Покупка автомобиля с пробегом – популярный выбор для многих россиян, стремящихся найти оптимальное соотношение цены и качества. Проведенное исследование выявило самые востребованные иномарки с пробегом до 1 миллиона рублей.

Ford Focus II
Ford Focus II
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ГИД ПО КАСКО

Самым популярным выбором среди россиян стал Ford Focus второго поколения, средняя цена которого составляет 503,7 тысяч рублей. Модель известна своей надежностью, доступной ценой и хорошими ходовыми качествами.

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На втором месте расположился Renault Logan (421,4 тыс. рублей). Этот автомобиль ценится за свою простоту, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Он идеально подходит для семейного использования и тех, кто ищет доступный и практичный транспорт.

Третье место занимает Hyundai Solaris (834,4 тыс. рублей), модель, которая уже много лет является бестселлером на российском рынке. Hyundai Solaris известен своим стильным дизайном, комфортным салоном и динамичными характеристиками.

В топ-5 также попал Ford Focus III поколения, выпускавшийся в период с 2011 по 2015 год, а также Chevrolet Lacetti. Кроме того, в список популярных вошли Daewoo Matiz, Volkswagen Polo, Kia Rio, Chevrolet Lanos и Opel Astra.Другие популярные модели.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
31.08.2024
Фото:Depositphotos
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Отзывы о Ford Focus ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+29