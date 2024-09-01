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Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Эксперт подсчитал, насколько подорожают «китайцы» при повышении утильсбора

На примере популярного кроссовера Geely Monjaro эксперт Артём Самородов в ходе вебинара «Авито Авто» продемонстрировал, насколько подорожают «китайцы», если с 1 октября 2024 года власти поднимут утильсбор. В качестве примера эксперт взял Geely Monjaro 2024 года с двухлитровым мотором мощностью 238 л.с., который в Китае стоит около 2 млн рублей.

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Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

С 1 сентября в России поменяются правила установки комплексов фото- и видеофиксации

Этой осенью в России начнут действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Источник пишет об этом со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Эти приложения для автомобилистов признаны самыми удобными

В Роскачестве выделили пять полезных приложений для автомобилистов, которые бесплатны, удобны и имеют высокий рейтинг на iOS и Android.

ГАЗель получит новый двигатель? Вот что известно!

В Кисловодске сфотографировали ГАЗель Next с табличкой «испытания» на задней двери. Автомобиль выглядит, как обычная маршрутка. Опубликовавший фото источник делает предположение, что под капотом у тестовой ГАЗели бензиновый вариант двигателя Evotech рабочим объемом 3 литра, который производит Ульяновский моторный завод.

Лучших раллийных «монстров» собрали на одной трассе!

За последнее десятилетие проводящийся в Германии фестиваль Eifel Rallye стал одним наиболее значимых событий в сфере исторических гонок: организаторам год от года удается собрать наиболее интересные и по-настоящему культовые гоночные машины разных лет. Если вам не чужд мир ралли, вы не сможете оторваться от просмотра.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | АГН Москва | freepik
Количество просмотров 267
01.09.2024
Фото:За рулем | АГН Москва | freepik
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