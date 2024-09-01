Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Эксперт подсчитал, насколько подорожают «китайцы» при повышении утильсбора
На примере популярного кроссовера Geely Monjaro эксперт Артём Самородов в ходе вебинара «Авито Авто» продемонстрировал, насколько подорожают «китайцы», если с 1 октября 2024 года власти поднимут утильсбор. В качестве примера эксперт взял Geely Monjaro 2024 года с двухлитровым мотором мощностью 238 л.с., который в Китае стоит около 2 млн рублей.
С 1 сентября в России поменяются правила установки комплексов фото- и видеофиксации
Этой осенью в России начнут действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Источник пишет об этом со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.
Эти приложения для автомобилистов признаны самыми удобными
В Роскачестве выделили пять полезных приложений для автомобилистов, которые бесплатны, удобны и имеют высокий рейтинг на iOS и Android.
ГАЗель получит новый двигатель? Вот что известно!
В Кисловодске сфотографировали ГАЗель Next с табличкой «испытания» на задней двери. Автомобиль выглядит, как обычная маршрутка. Опубликовавший фото источник делает предположение, что под капотом у тестовой ГАЗели бензиновый вариант двигателя Evotech рабочим объемом 3 литра, который производит Ульяновский моторный завод.
Лучших раллийных «монстров» собрали на одной трассе!
За последнее десятилетие проводящийся в Германии фестиваль Eifel Rallye стал одним наиболее значимых событий в сфере исторических гонок: организаторам год от года удается собрать наиболее интересные и по-настоящему культовые гоночные машины разных лет. Если вам не чужд мир ралли, вы не сможете оторваться от просмотра.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?