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Названа цена популярного в России «китайца» после повышения утильсбора

Эксперт подсчитал, насколько подорожают «китайцы» при повышении утильсбора

На примере популярного кроссовера Geely Monjaro эксперт Артём Самородов в ходе вебинара «Авито Авто» продемонстрировал, насколько подорожают «китайцы», если с 1 октября 2024 года власти поднимут утильсбор.

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В качестве примера эксперт взял Geely Monjaro 2024 года с двухлитровым мотором мощностью 238 л.с., который в Китае стоит около 2 млн рублей. В РФ за него придется отдать 3 250 221 рубль, если машина ввозится частником для личного пользования, и 3 552 821 рубль, если для перепродажи. Уточняется, что это сумма без торговой наценки.

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То есть, в России автомобиль стал дороже на 1,6 млн рублей. В эту сумму входит доставка (150 тысяч рублей), оформление на таможне (8530 рублей), единая ставка (1 088 291 рубль). Также сумма включает утильсбор, который составляет 3400 рублей, если автомобиль купил частник для себя, и 306 000 рублей, если машину приобрели в коммерческих целях.

Если проект постановления о повышении утильсбора с 1 октября вступит в силу, то «коммерческий» прайс увеличится до 3 803 021 рубля, а после очередной индексации в 2025 году – до 3 914 221 рубля.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 3
26.08.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
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