Эти приложения для автомобилистов признаны самыми удобными
В Роскачестве выделили пять полезных приложений для автомобилистов, которые бесплатны, удобны и имеют высокий рейтинг на iOS и Android.
1. «Госуслуги Авто»
Приложение объединяет множество функций для водителей. Оно позволяет показать водительские права и СТС в виде QR-кода, оформлять ДТП онлайн и получать уведомления о штрафах с возможностью их оплаты.
2. «Моя машина – Авто расходы»
Инструмент для учета расходов на автомобиль. Позволяет фиксировать затраты на топливо, ремонты и обслуживание, а также отслеживать расходы на несколько автомобилей.
3. «Car Scanner ELM OBD2»
Приложение для диагностики контроля состояния авто, отображающее технические параметры в реальном времени, считывающее ошибки и позволяющее замерять расход топлива. Пользователи могут настроить приборную панель под свои предпочтения.
4. «Антирадар HUD Speed»
Помощник для контроля скорости и предупреждения о камерах ГИБДД и других опасностях. Данные отображаются на ветровом стекле, а покрытие всех регионов России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана делает его универсальным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах.
5. «Номерограм – проверка авто»
Приложение для поиска информации об автомобилях по номеру. Позволяет узнать историю продаж, увидеть фотографии и цену авто, а также проверить, использовалось ли оно в такси. В базе данных приложения содержится более 25 млн номеров.
Теперь станет проще оформить ДТП удаленно: на бланке извещения о ДТП появится QR-код для оформления по европротоколу. Подробнее здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Роскачество