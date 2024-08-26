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Эти приложения для автомобилистов признаны самыми удобными

В Роскачестве перечислили пять полезных бесплатных приложений для водителей

В Роскачестве выделили пять полезных приложений для автомобилистов, которые бесплатны, удобны и имеют высокий рейтинг на iOS и Android.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

1. «Госуслуги Авто»

Приложение объединяет множество функций для водителей. Оно позволяет показать водительские права и СТС в виде QR-кода, оформлять ДТП онлайн и получать уведомления о штрафах с возможностью их оплаты.

2. «Моя машина – Авто расходы»

Инструмент для учета расходов на автомобиль. Позволяет фиксировать затраты на топливо, ремонты и обслуживание, а также отслеживать расходы на несколько автомобилей.

3. «Car Scanner ELM OBD2»

Приложение для диагностики контроля состояния авто, отображающее технические параметры в реальном времени, считывающее ошибки и позволяющее замерять расход топлива. Пользователи могут настроить приборную панель под свои предпочтения.

4. «Антирадар HUD Speed»

Помощник для контроля скорости и предупреждения о камерах ГИБДД и других опасностях. Данные отображаются на ветровом стекле, а покрытие всех регионов России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана делает его универсальным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах.

Вам мигнули светом на трассе? Расскажем, что это значит

5. «Номерограм – проверка авто»

Приложение для поиска информации об автомобилях по номеру. Позволяет узнать историю продаж, увидеть фотографии и цену авто, а также проверить, использовалось ли оно в такси. В базе данных приложения содержится более 25 млн номеров.

Теперь станет проще оформить ДТП удаленно: на бланке извещения о ДТП появится QR-код для оформления по европротоколу. Подробнее здесь.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Роскачество

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
26.08.2024
Фото:freepik / freepik
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