Эти приложения для автомобилистов признаны самыми удобными

В Роскачестве перечислили пять полезных бесплатных приложений для водителей

В Роскачестве выделили пять полезных приложений для автомобилистов, которые бесплатны, удобны и имеют высокий рейтинг на iOS и Android.

1. «Госуслуги Авто»

Приложение объединяет множество функций для водителей. Оно позволяет показать водительские права и СТС в виде QR-кода, оформлять ДТП онлайн и получать уведомления о штрафах с возможностью их оплаты.

2. «Моя машина – Авто расходы»

Инструмент для учета расходов на автомобиль. Позволяет фиксировать затраты на топливо, ремонты и обслуживание, а также отслеживать расходы на несколько автомобилей.

3. «Car Scanner ELM OBD2»

Приложение для диагностики контроля состояния авто, отображающее технические параметры в реальном времени, считывающее ошибки и позволяющее замерять расход топлива. Пользователи могут настроить приборную панель под свои предпочтения.

4. «Антирадар HUD Speed»

Помощник для контроля скорости и предупреждения о камерах ГИБДД и других опасностях. Данные отображаются на ветровом стекле, а покрытие всех регионов России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана делает его универсальным инструментом для обеспечения безопасности на дорогах.

5. «Номерограм – проверка авто»

Приложение для поиска информации об автомобилях по номеру. Позволяет узнать историю продаж, увидеть фотографии и цену авто, а также проверить, использовалось ли оно в такси. В базе данных приложения содержится более 25 млн номеров.

Теперь станет проще оформить ДТП удаленно: на бланке извещения о ДТП появится QR-код для оформления по европротоколу. Подробнее здесь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Роскачество