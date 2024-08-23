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Оформить ДТП удаленно станет еще проще

ЦБ РФ: на бланке извещения о ДТП появится QR-код для оформления по европротоколу

На бланке извещения о ДТП теперь появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщили в ЦБ РФ. Посредством этого кода можно будет перейти на «Госуслуги» и узнать правила оформления аварии по европротоколу.

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Уточняется, что нововведение позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые вступят в силу с 1 октября.

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Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, в РФ несколько лет подряд снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД. Эксперты связывают это с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5%, по данным Росстата.

«Это могло сдерживать водителей от оформления без участия сотрудников полиции во избежание неправильного определения суммы материального ущерба», – говорится в документе МВД.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
23.08.2024
Фото:Depositphotos
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