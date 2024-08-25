Лучших раллийных «монстров» собрали на одной трассе!

Опубликован репортаж с Eifel Rallye, показавшего редчайшие ралли-кары мира

За последнее десятилетие проводящийся в Германии фестиваль Eifel Rallye стал одним наиболее значимых событий в сфере исторических гонок – организаторам год от года удается собрать наиболее интересные и по-настоящему культовые гоночные машины разных лет. Самые ранние из них пришли в мир ралли около 60 лет назад – и представьте, они гоняются на пределе возможностей!

Репортаж с только что прошедшего Eifel Rallye 2024 года мы предлагаем вашем вниманию. Если вам не чужд мир ралли, вы не сможете оторваться от просмотра. Потому что скользят в виражах и изрыгают пламя здесь не просто машины, а настоящие легенды. Тут есть реальные автомобили группы B (Group B), такие как Lancia Delta S4 и Ford RS200, а также более поздние супербыстрые «дуэлянты» 1990-х – Subaru Impreza и Mitsubishi Lancer Evolution разных поколений.

Но это, конечно, далеко не все – вас ждут встречи с Porsche 911 GT3, Ferrari 308, BMW M3 (E30) и даже Lancia Stratos! Также в кадре много просто по-настоящему классных и быстрых тачек былых лет – Ford Escort, Mercedes 190E и целая россыпь французских хот-хэтчей... Но наибольший интерес, наверное, вызывает Toyota 222D – один из монстров Group B, ни разу не выходивший на старт – тогда в 1980-х группу прикрыли из-за слишком большой опасности.

Конечно, российские поклонники ралли с удовольствием взглянули бы на еще одного потенциального участника Group B, Lada EVA, но ее, по понятным причинам, на Eifel Rallye не было... Зато была уморительная история от Ники Гриста, штурмана Колина Макрея – если не переводите с английского на слух, рекомендуем включить субтитры и неторопясь перевести с текста, оно того стоит...

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Источник: Zeroundersteer