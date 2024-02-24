Мотор в базе, турбонаддув, 4х4 – самые быстрые и удивительные Лады СССР

«За рулем» рассказал о гоночных машинах, только внешне похожих на Лады

Первый раз в девятый класс

В начале 1980-х в СССР ввели новый – девятый – класс раллийных автомобилей. Прежде советские заводские команды и спортивные клубы следовали жестким правилам, не позволяющим принципиально менять конструкцию стандартного автомобиля.

От серийных советские раллийные автомобили все равно были далеки. Но еще дальше они были от зарубежных машин, выступающих в тогдашней международной раллийной группе B. Там использовали полноприводные автомобили с моторами мощностью до 350 л.с.

И именно в эту группу (но для начала в советский девятый класс, разрешающий вносить серьезные изменения в конструкции машин) нацелились тольяттинские инженеры и гонщики.

Первым опытом стал ВАЗ-29081 – он же ВАЗ-2108 Ралли.

Вазовский эскиз спортивного ВАЗ-29081.

Двигатель в машине установили в базе, и приводил он задние колеса. Мотор сильно отличался от серийного. На основе блока ВАЗ-2106 сделали агрегат рабочим объемом 1,9 л с четырьмя клапанами на цилиндр. С двумя карбюраторами Weber двигатель развивал 145-150 л.с. при 7500 об/мин.

Трансмиссия включала пятиступенчатую коробку передач, гоночное металлокерамическое сцепление и дифференциал повышенного трения. Обе подвески Лады-2108 Ралли (ВАЗ-29081) были независимыми. В общем, от «восьмерки» осталось мало. Но это было только начало.

Среднемоторный ВАЗ-2108 Ралли, он же ВАЗ-29081.

Умножить на четыре

В 1985 году появилась полноприводный ВАЗ-29084 (Лада-2108 Ралли 4х4). Мотор оставался прежним – 150-сильным 1,9-литровым со степенью сжатию 10,5. Двигатель развивал момент 152,7 Н.м при 5000 об/мин.

Полноприводная машина, как и моноприводная версия, имела дорожный просвет 190 мм. Для СССР такая Самара была просто феноменальным автомобилем. Но для соперничества с машинами из международной группы В мощности не хватало.

В Тольятти уже планировали двигатель в 300 л.с. Масса полноприводной «восьмерки» составляла 950 кг, и инженерам предстояло снизить ее на пару сотен килограммов.

Компоновка полноприводного ВАЗ-29084 – Лада-Ралли 4х4.

Автомобиль вышел на трассу ралли «Союз-85» этапа Кубка Дружбы нулевым экипажем (в качестве машины безопасности). Но в 1986-м международную группу В упразднили из-за аварий со смертельным исходом. И проект 2108 Ралли развивать не стали.

Стасис и Эва

Более серьезный по характеристикам спортивный автомобиль родился в 1986-м в Вильнюсе на заводе ВФТС (VFTS, Вильнюсская фабрика транспортных средств). Его возглавлял знаменитый советский гонщик, неоднократный чемпион СССР по ралли Стасис Брундза.

Автомобиль назвали Lada EVA (EVA – экспериментальный вильнюсский автозавод). От «восьмерки» остались лишь некоторые наружные детали, «надетые» на пространственный каркас с двумя подрамниками, на которые крепили агрегаты. За сиденьями установили двигатель, который стоял на вазовской полноприводной машине.

Литовская Lada EVA с мотором мощностью около 300 л.с.

Но в литовской версии двигатель рабочим объемом 1,9 л с системой впрыска и наддувом развивал уже 300 л.с. Разгон до 100 км/ч составлял менее 7 секунд.

Среднемоторная Lada EVA имела привод на задние колеса.

Но Lada EVA имела привод лишь на задние колеса и поэтому теоретически могла бы участвовать в международных ралли после отмены группы В. Но ситуация в СССР в конце 1980-х уже не способствовала развитию автомобилей для международных ралли. Хотя в Вильнюсе был уже и проект Lada EVA-S Proto – полноприводный автомобиль с двигателем, формированным до 350 л.с.

От стандартной «восьмерки» у Лады EVA мало что осталось.

Lada из Рorsche

Более экстремальные автомобили Lada Samara T3 в 1990-м представила компания Poch Жан-Жака Пока – очень успешный экспортер советских автомобилей во Франции. Полноприводный автомобиль разработали французы с использованием узлов и агрегатов Porsche. С немецкой фирмой Пока свел знаменитый раллист Жаки Икс, имевший с немцами хорошие контакты.

Во Франции сделали четыре автомобиля: один прототип и три боевых машины. Оппозитный шестицилиндровый мотор Porsche рабочим объемом 3,6 л развивал около 360 л.с. Полноприводную трансмиссию с шестиступенчатой кулачковой коробкой передач взяли от Porsche 911 Carrera 4, но без электроники. Конструкция трансмиссии позволяла бесступенчато регулировать перераспределение момента между передней и задней осями.

Французская Lada Samara T3 от фирмы Poch.

В передней подвеске от Porsche 959 стояли по два амортизатора на каждое колесо. А в задней – по три. Внешне машина, достигавшая скорости 197 км/ч, напоминала «восьмерку». Но кузов представлял собой пространственную раму с кевларовыми внешними панелями.

Lada Samara T3 оснастили агрегатами Porsche.

Дебютировавшая в 1990 году в ралли «Париж–Дакар» Lada Samara Т3 под управлением Жаки Икса пришла седьмой. А в ралли в Тунисе в тот же год – второй. Годом позже экипаж Дидье Ориоля занял на ралли Париж–Дакар уже пятое место.

Lada Samara T3 в позднем вазовском варианте.

Вскоре советский «Автоэкспорт», который финансово участвовал в гоночном проекте Пока, отошел от этого дела. Но машины еще несколько лет выходили на трассы.

А затем три автомобиля купил ВАЗ. На этих полноприводных Самарах заводские гонщики успешно выступали в ралли марафонах. Два французских по рождению автомобиля сохранились и стоят в музеях.

Две Lada EVA тоже живы – их можно увидеть в музее в Вильнюсе. Все они — уникальные документы прошлой эпохи.

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