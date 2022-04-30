Этот советский автомобиль был круче многих иномарок. И понятно почему

Его конструкция изначально была удачной. А присущие новой модели недочеты на стадии доводки убрали опытные конструкторы Porsche. Так и получился всеми любимый ВАЗ-2108.

Не SEAT, а Porsche!

Первый опытный образец ВАЗ-2108, 1979 г.

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ВАЗ-2108 уникален даже тем, что первый опытный образец, собранный 31 декабря 1979 года, был уже очень похож на будущий серийный автомобиль. Так в нашем автопроме происходило далеко не всегда. Хотя теоретически ВАЗ-2018 мог стать близким родственником испанского SEAT Ronda.

По воспоминаниям создателей «восьмерки», именно эту модель, в основе которой лежала итальянская конструкция FIAT Ritmo, компания FIAT активно сватала ВАЗу в качестве образца для нового переднеприводного автомобиля. Хотя в 1982-м фирма SEAT перешла уже от итальянцев к немцам (компании Volkswagen), но прежние модели еще некоторое время выпускали.

От копирования зарубежного аналога в СССР отказались. И правильно сделали. Зато к разработке и доводке машины привлекли инженерное подразделение немецкой фирмы Porsche. Оно участвовало в создании основных узлов и агрегатов — от двигателя до тормозной системы.

Без слабых двигателей

Двигатель ВАЗ-21083 рабочим объемом 1,5 л.

Базовым двигателем ВАЗ-2108 назначили 1,3-литровый (диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 71 мм) мощностью 65 л.с. Тогда посчитали, что наиболее востребованным будет автомобиль именно с мотором в 1,3 л, по аналогии в ВАЗ- 2101 с двигателем объемом 1,2 л.

Советский мотор 1,3 л оказался тогда одним из самых мощных в классе, немного уступая лишь 68-сильному двигателю FIAT Ritmо.

Но в технических требованиях к автомобилям семейства ВАЗ-2108 закладывали даже и двигатель 1,1 л (76х60,6 мм). Уже по результатам дорожных испытаний версию ВАЗ-21081 с этим 54-сильным мотором признали неудачной. Но ее активно продвигал «Автоэкспорт» для западных рынков. Однако спрос на машину с двигателем объемом 1,1 л там оказался невелик. Поэтому делали такой агрегат недолго.

Сразу предусмотрели и 70-сильный двигатель объемом 1,5 л (82х71 мм). Вот он-то на ВАЗ-21083 и оказался самым востребованным. И со временем — самым массовым. А потом перешел и на пятидверный ВАЗ-2109 и седан ВАЗ-21099.

Сколько передач?

Новую коробку передач по техническому заданию ВАЗа разрабатывали совместно с Porsche и с привлечением компании ZF, проектировавшей, в частности, синхронизаторы.

Поначалу, ради унификации, хотели использовать детали коробки классических Жигулей. Но конструкцию диктовали жесткие требования к компактности коробки, рассчитанной на поперечную установку силового агрегата.

Мало кто помнит, что на первых «восьмерка» стояла четырехступенчатая коробка. А пятиступка сначала появилась как опция.

Клюв — долой, спутник — улетел

Серийный ВАЗ-2108 Спутник — «зубило» с коротким крылом.

Никто на ВАЗе так и не рассказал, кто конкретно придумал необычную облицовку радиатора в форме клюва. В том числе и из-за нее клиновидная в профиль машина быстро получила прозвище «зубило».

Официально машины поначалу назывались Спутник. Но не слишком оригинальное имя существовало недолго. Его довольно быстро и без лишней помпы сменили на более благозвучное на всех языках Самара.

ВАЗ-2108 сразу же заинтересовал зарубежных дилеров Lada. Первое, что они делали, получая автомобили, — снимали этот пусть оригинальный, но все же страшноватый клюв и ставили нормальные облицовки. Вскоре так стал поступать и сам завод. И прозвище «зубило» постепенно забыли.

Одновременно удлинили передние крылья, и «восьмерки» стали делить на «короткое крыло» и «длинное крыло». «Длинное», естественно, стало престижней. Это и был первый рестайлинг Самары.

Британская Lada Samara Flyte.

Именно на Западе уже в 1980-е впервые расцвел тюнинг «восьмерок» (а потом и остальных Самар) — иногда очень интересный, порой — страшноватый. В перестроечные годы эта мода дошла и до нас.

Чем ниже, тем лучше

Первые машины получили вот такую (низкую) панель приборов.

На ранних автомобилях стояла довольно простенькая, но рациональная панель приборов. Кстати, интерьером ранняя «восьмерка» немного напоминала SEAT.

Так называемая высокая панель.

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Позднее появилась так называемая высокая панель — более массивная и солидная. Но владельцы обновленных машин быстро поняли, что новая конструкция постоянно скрипит, бренчит и пищит. Кроме того, хуже стал подвод воздуха к боковым стеклам.

Умельцы стали давать советы, как с помощью всяких прокладок домашней выделки избавиться от назойливых шумов. А низкую панель с ностальгией вспоминали до следующего рестайлинга — появления семейства Самара-2.

Кабриолетов нам не досталось

«Восьмерка» — очевидный рекордсмен среди советских автомобилей по количеству версий с убирающейся крышей. В общей сложности таких модификаций было с десяток. Некоторые, правда, делали в единичных экземплярах. Как, например, чешскую «восьмерку» по имени Bohemia. Но иные конструкции выпускали в довольно солидных масштабах.

Lada Natacha бельгийского производства.

Так, уже в 1990 году по заказу одного из крупнейших дилеров советских автомобилей, Scaldia-Volga, в Бельгии соорудили кабриолет San Remo. Кузов проектировал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев.

Под забавным именем Lada Natacha в 1990–1996 годах изготовили 456 таких машин.

Lada Samara Fun от Deutsche Lada.

Еще больше — около 600 открытых «восьмерок» под именем Lada Samara Fun — сделала фирма Deutsche Lada в Германии. Эти автомобили сохраняли переднюю частью крыши, а тент над задней частью салона крепили на пластмассовой панели, установленной поверх кузова. В перестроечные времена такие машины самые фанатичные поклонники Самары привозили на родину.

Прототип ВАЗ-2108 с кузовом тарга.

А в России по эскизам дизайнера Владислава Пашко сделали прототип с кузовом тарга — со съемной средней частью крыши. Но опытным образцом (по другим данным, выпустили два-три автомобиля) все и ограничилось.

Опять Porsche!

«Восьмерка» стала основной советской спортивной, раллийной машиной. Завод и другие организации делали разные версии с форсированными двигателями и иными необходимыми доработками.

Lada Eva, изготовленная в Вильнюсе.

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Но самые экстремальные и необычные Самары строили в Литве и во Франции. Вильнюсский завод ВФТС (VFTS, Вильнюсская фабрика транспортных средств), возглавляемый знаменитым советским гонщиком Стасисом Брундзой, соорудил даже удивительную версию Lada Eva.

От «восьмерки» остались лишь некоторые наружные детали. Автомобиль собрали на пространственном каркасе с двигателем, расположенным в базе за сиденьями. Мотор рабочим объемом 1,9 л (блок цилиндров от ВАЗ-2106) развивал 300 л.с. и приводил задние колеса.

Французская Lada Samara T3.

Еще более «чумовую» Lada Samara T3 построила французская фирма Poch — неутомимый и успешный экспортер наших автомобилей во Франции.

Машина внешне напоминала «восьмерку», но была полноприводной и с двигателем Porsche рабочим объемом 3,6 л. Благодаря ему автомобиль достигал 220 км/ч. Такие Самары довольно успешно выступали в африканских ралли в 1990–1993 гг. Репутацию советских Лад это только улучшило.

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Фото: из архива «За рулем»