ГАЗель получит новый двигатель? Вот что известно!

На Ставрополье испытывают ГАЗель Next — вероятно, с новым двигателем Evotech

В Кисловодске сфотографировали ГАЗель Next с табличкой «испытания» на задней двери. Машина запечатлена прямо на улицах города и особого внимания горожан не привлекает – потому что выглядит, как обычная маршрутка. Что же тогда испытывают?

Опубликовавший фото источник делает предположение, что под капотом у тестовой ГАЗели – бензиновый вариант двигателя Evotech рабочим объемом 3 литра, который производит Ульяновский моторный завод. Вполне вероятно, что новое исполнение мотора могут испытывать на горных дорогах в окрестностях курорта.

Зачем ГАЗели новый бензиновый мотор? Бензиновые модификации по-прежнему актуальны у потребителя, потому что недороги и легко поддаются доработкам под установку пропанового ГБО. А доступный на микроавтобусах ГАЗель с 2021 года 3-литровый Evotech – пока исключительно метановый. Приходится довольствоваться 2,7-литрвым вариантом.

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Источник: Автопоток