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ГАЗель получит новый двигатель? Вот что известно!

На Ставрополье испытывают ГАЗель Next — вероятно, с новым двигателем Evotech

В Кисловодске сфотографировали ГАЗель Next с табличкой «испытания» на задней двери. Машина запечатлена прямо на улицах города и особого внимания горожан не привлекает – потому что выглядит, как обычная маршрутка. Что же тогда испытывают?

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Опубликовавший фото источник делает предположение, что под капотом у тестовой ГАЗели – бензиновый вариант двигателя Evotech рабочим объемом 3 литра, который производит Ульяновский моторный завод. Вполне вероятно, что новое исполнение мотора могут испытывать на горных дорогах в окрестностях курорта.

Зачем ГАЗели новый бензиновый мотор? Бензиновые модификации по-прежнему актуальны у потребителя, потому что недороги и легко поддаются доработкам под установку пропанового ГБО. А доступный на микроавтобусах ГАЗель с 2021 года 3-литровый Evotech – пока исключительно метановый. Приходится довольствоваться 2,7-литрвым вариантом.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
28.08.2024
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.

Недостатки:

6 передачи и правда не хватает.

Комментарий:

советую авто

-2