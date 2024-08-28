ГАЗель получит новый двигатель? Вот что известно!
В Кисловодске сфотографировали ГАЗель Next с табличкой «испытания» на задней двери. Машина запечатлена прямо на улицах города и особого внимания горожан не привлекает – потому что выглядит, как обычная маршрутка. Что же тогда испытывают?
Опубликовавший фото источник делает предположение, что под капотом у тестовой ГАЗели – бензиновый вариант двигателя Evotech рабочим объемом 3 литра, который производит Ульяновский моторный завод. Вполне вероятно, что новое исполнение мотора могут испытывать на горных дорогах в окрестностях курорта.
Зачем ГАЗели новый бензиновый мотор? Бензиновые модификации по-прежнему актуальны у потребителя, потому что недороги и легко поддаются доработкам под установку пропанового ГБО. А доступный на микроавтобусах ГАЗель с 2021 года 3-литровый Evotech – пока исключительно метановый. Приходится довольствоваться 2,7-литрвым вариантом.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Автопоток
Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next ()
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
6 передачи и правда не хватает.
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