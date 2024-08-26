Штрафы с этих камер признают недействительными!

С 1 сентября поменяются правила установки комплексов фото- и видеофиксации

Этой осенью в России начнут действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Источник пишет об этом со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева. Отмечается, что новые правила вступят в силу уже 1 сентября.

Таким образом, в России впервые появятся действующие на федеральном уровне требования к установке дорожных камер, фиксирующих нарушения. Известно, что решения об установке камер могут принимать власти региона, по которому проходит дорога, а также владелец этой дороги. При этом решения должны быть согласованы с ГИБДД.

Еще один важный нюанс новых правил: согласно им, камера должна быть сертифицирована. В случае, если комплекс зафиксировал нарушение, но при этом у него отсутствует сертификат соответствия установленным требованиям, административная ответственность у водителя не наступает.

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Источник: РИА Новости