Большой тест шипованных шин 195/65 R15: Восток против Запада

Для очередного теста «шиповок» эксперты «За рулем» собрали по шесть комплектов 15-дюймовых шин от западных и восточных производителей. У одних в числе козырей — опыт и новейшие технологии, у других — воля к победе и доступные цены. И у каждой шины — свои плюсы и свои минусы.

В этот раз мы выбрали одну из самых ходовых размерностей — 195/65 R15, которая подходит многим небольшим и недорогим автомобилям. Разные рынки, разное понимание продукта, разные конструкторские школы. Что отличает шины с Востока и Запада друг от друга, в чем их сильные и слабые стороны и на что обратить внимание российскому покупателю?

Восток

Свежая модель Bridgestone Blizzak Spike‑02 —самая дорогая в восточной команде (цена 3650 рублей), но дешевле европейских грандов.

Другая новинка, Hankook Winter i*Pike RS 2, — шина с увеличенным количеством шипов и обновленным рисунком протектора. Она сменяет модель Winter i*Pike RS. В этом году появится в России в 57 размерностях — от 155/65R 13 до 255/40 R19.

Новая шина Toyo Observe Ice-Freezer пришла на смену модели Observe G3‑Ice и будет доступна на рынке этой осенью, пока в 16 размерах — от 14 до 19 дюймов. В резиновую смесь входит диоксид кремния, обеспечива­ющий эластичность на морозе, и микрочастицы скорлупы грецкого ореха для дополнительного сцепления на льду.

Еще одна модель с японскими корнями, ныне выпускаемая в России, - Firestone Ice Cruiser 7. Раньше эта шина носила индекс 7000 и относилась к линейке бренда Bridgestone.

Следующий игрок из Японии — Nitto Therma Spike, «родственник» бренда Toyo. Эти шины второй раз принимают участие в наших тестах и характеризуются как недорогие, со скромными характеристиками.

Новая шина GT Radial IcePro 3, пришедшая на смену модели GT Radial Champiro IcePro, разработана в собственном центре исследований и разработок в Ганновере. А бренд GT Radial принадлежит развивающейся международной компании Giti, базирующейся в Сингапуре. Новинка доступна в 22 размерностях — от 175/65 R14 до 225/60 R17. Шины, участву­ющие в тесте, произведены в Китае.

Запад

В западной команде новинок нет, но игроки невероятно сильны, поскольку большинство из этих шин производители ежегодно ­обновляют.

Nokian Hakkapeliitta 9, самая дорогая шина на отечественном рынке, - единственная в мире имеет шипы двух разных типов.

Сontinental IceContact 2 — тоже единственный и неповторимый: его «гвóздики» вклеены в протектор, а потому держатся в нем очень прочно.

Из шин подешевле — Goodyear UltraGrip Ice Arctic, не раз занимавший призовые места в наших тестах, и Pirelli Ice Zero.

Замыкают состав западной сборной два прямых конкурента, представители второго эшелона компаний Continental и Nokian — соответственно модели Gislaved Nord*Frost 200 и Nordman 7.

Golf на одном из наиболее интересных участков трассы. Подъем в гору с полным газом на второй передаче, небольшой трамплин с мягким левым поворотом — и сразу крутой правый.

Кошкин дом

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Рулетка, ежегодно определяющая место проведения наших тестов зимних шин, в этот раз указала на полигон компании Continental. Расположен он в Швеции, рядом с маленьким городком с мурлыкающе-урчащим названием Арвидсьяур — прямо какой-то «кошкин дом».

Памятуя прошлогодний погодный апокалипсис в Швеции с внезапным февральским потеплением, решили начать тесты пораньше — в середине января. И погода не подвела: во время испытаний стояли морозы от —7 до —14 °C.

В тестах нам помогали два хэтч­бека Volkswagen Golf. На черный мы возложили основную часть рутинной работы — он елозил по льду и снегу, фиксируя встроенной аппаратурой VBOX время разгона и величину тормозного пути. Красный выполнял более творческие задачи, участвуя в оценке управляемости и курсовой устойчивости, поскольку на нем можно было полностью отключить систему стабилизации с помощью специальной программы.

Из-за скромных размеров замерзшего озера мы оцениваем разгон на льду до скорости 20 км/ч, а тормозим с 20 до 5 км/ч.

Черная работа

Первым в работу вступает черный Golf, у которого задействована и антиблокировочная система, и противобуксовочная. Начинаем с разгона и торможения на льду на небольшом замерзшем озере, повторяя заезды по восемь-десять раз для каждого комплекта шин. Через два-три тестовых комплекта — замеры на базовых (референтных, как говорят шинники) шинах: без них не обойтись.

Замеры на разных покрытиях различаются «верхним» скоростным лимитом, который служит максимальным значением скорости при разгоне и начальным — при торможении. На льду эта величина составляет 20 км/ч, а на снегу — 40 км/ч, поскольку скромная ледовая площадка много меньше снежной. Пересчитав результаты с учетом поправок, определенных с помощью референтных шин, получаем лидеров и аутсайдеров в этих упражнениях.

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Настоящий сюрприз выдал Hankook, который порвал традиционных лидеров. Невероятно, но на этих шинах Golf разгоняется и тормозит на льду даже лучше, чем на Континентале и Nokian. Для разгона с места до 20 км/ч Гольфу на шинах Hankook потребовалось лишь 4,1 секунды, а тормозной путь с 20 до 5 км/ч составил 6,6 метра. Самый затяжной разгон получился на покрышках Gislaved: 5,9 секунды. Близкий результат, 5,8 секунды, получен на шинах GT Radial и Firestone. Хуже всего Golf замедлялся на шинах GT Radial: тормозной путь составил 8,7 метра.

Самый быстрый разгон на снегу до 40 км/ч обеспечили шины Continental с показателем 5,9 секунды, а Hankook уступил им лишь одну десятую! Медленнее всех — шины GT Radial.

В торможении на снежном покрытии Hankook вырвался вперед. Чтобы замедлить Golf с 40 до 5 км/ч, этим шинам хватило 16,9 метра. Второе место — у Гиславеда: 17,2 метра. Последними в торможении оказались Firestone и GT Radial: 19,1 и 19,0 метра соответственно.

Завершаем серию испытаний на льду замером времени прохождения круга, которое характеризует поперечное сцепление. Continental сохранил лидерство, пробежав круг за рекордные 15,6 секунды. Ближайшим соперникам — а это Hankook, Nokian и Gislaved — потребовалось на полсекунды больше. Медленнее всего — за 18,0 секунды — машина прошла круг на шинах Bridgestone.

На трассе оценки управляемости на льду после каждого комплекта шин «щетка» очищает покрытие от ледяной крошки. Чем чище лед, тем точнее результаты оценки.

Красным по белому

Освободившиеся после замеров шины занимают свое место на красном Гольфе — будем оценивать управляемость на снежном покрытии и на льду.

Тестовая трасса великолепна: повороты разного радиуса, от ходовых до затычных, прямики, позволяющие дотянуть стрелку спидометра до 80 км/ч, подъемы и спуски, то разгружающие колёса, то прижимающие их к «дороге».

Родилась идея оценить шины в двух разных режимах движения. Первый — едешь быстро, но ограничиваешь скорость в поворотах начальной фазой скольжения. Результаты езды в таком стиле наверняка заинтересуют большинство водителей. Второй режим — для любителей поскользить: почти не снижать скорость перед поворотами, заправляя машину в вираж боком. Мы и раньше оценивали поведение шин и в том и в другом режимах, только оценку ставили усредненную.

Электронику отключаем, чтобы отловить особенности поведения автомобиля на разных шинах.

В обычном режиме испытателей порадовала управляемость Гольфа на шинах Nokian и Pirelli. Эксперты, не найдя поводов для замечаний и отметив четкие реакции, поставили им по восемь баллов. Continental, Hankook, Nordman с учетом небольших ремарок получили по 7,5 балла. Примечательно, что у Гольфа, обутого в шины Hankook и Nordman, незначительные задержки в реакциях и недостаточная информативность рулевого управления возникают при повороте руля на углы до 90 градусов, но при увеличении углов реакции и информативность улучшаются, а с шинами Continental — наоборот.

«Шиповки» Firestone собрали претензий больше других: значительные задержки в реакциях, нестабильное поведение. Водитель может задать лишь приблизительное направление движения, но никак не точную траекторию. Шесть баллов — максимум.

При активном стиле вождения почти половина испытуемых отметилась небольшим замедлением реакций и ухудшением информативности рулевого управления при переходе в скольжения, что снизило оценку на полбалла. Восьми баллов удостоились лишь шины Nokian, сохранившие четкость реакций даже в глубоких скольжениях. Приемлемую стабильность реакций продемонстрировали Gislaved, Nordman и Toyo — на них не страшно слегка перебрать со скоростью в скользком повороте.

Легче всего поскользнуться на шинах Firestone. В поворот Golf приходится буквально зашвыривать, совершая набор «колдовских» действий рулем и газом. Активно ехать архисложно, поскольку требуется постоянно крутить баранку в разные стороны, так как в скольжениях реакции на действия рулем практически пропадают.

Ехать активно не понравилось также на Бриджстоуне (снизили оценку на 1 балл) и, как ни странно, на Pirelli (снизили на полтора балла). На обеих шинах Golf продемонстрировал ухудшение информативности и реакций, вынуждающее значительно активнее работать рулем, а на Pirelli — еще и рваное, нестабильное поведение. Странно, ведь ранние модели зимних шин этой компании всегда служили и для нас, и для многих шинников эталоном управляемости.

Ледовая трасса понравилась не меньше снежной. Она не горизонтальна, а расположена под наклоном, поскольку залита на склоне. Потому на одной половине двигаешься с разгруженными задними колесами, провоциру­ющими занос, а на другой — с недогруженными передними, инициирующими снос. Это помогает лучше понять особенности поведения тех или иных шин.

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Высший балл на льду заслужила Nokian: автомобиль рулится без проблем в любых режимах. Небольшие помарки отмечены на шинах Continental, Gislaved, Hankook и Nordman, потому их оценки снижены до 7,5 балла.

Будучи обутым в шины GT Radial, Golf движется как в невесомости — словно не действуют никакие горизонтальные силы. Поскальзывается очень рано, хотя и сползает в сторону плавно (это единственный плюс), и плывет очень долго, не реагируя на действия рулем.

Firestone держит водителя в еще большем напряжении: максимум адреналина вырабатывается даже при включенной системе стабилизации. Срывы в скольжения происходят неожиданно, скользит машина чрезвычайно долго… Возникает ощущение, что сцепление исчезло вообще.

На шинных тестах командный дух важен почти как в соревнованиях. Поэтому и колёса мы меняем почти так же быстро, как механики в формульных боксах.

Шины, которые ставят на тестовый автомобиль, достают из холодного контейнера. На теплых покрышках точных результатов не получить, а ждать, пока они остынут в естественных условиях, слишком долго.



Осторожно — йети!

Снежное плато — огромный прямоугольник, примерно четыреста на сто метров, разделенный снежным бруствером на два независимых узких и длинных прямика. Их хватает, чтобы разогнаться до 100 км/ч и оценить курсовую устойчивость и поведение машины при мягком перестроении. А ширины достаточно, чтобы проверить управляемость при выполнении переставки. С первого дня мы отгородили конусами вдоль центрального барьера полоску метра три шириной, запретив ее чистить. Через неделю на ней скопился слой снега глубиной около 20 сантиметров — то, что нужно для оценки проходимости.

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Спустя пару часов после того, как красный Golf с отключенной системой стабилизации выехал на тестовую трассу, к нам вдруг подошел Франк Дегонир (инженер Континенталя, отвечающий за проведение замеров и измерительную аппаратуру) и с абсолютно серьезным лицом спросил: «Вы знаете, что здесь йети появился? Прямо перед красным Гольфом выскочил! Но Антон успел от него увернуться, только снег на капоте остался. Иди посмотри!».

Оказывается, Golf во время оценки курсовой устойчивости на шинах Firestone крутануло так, что он пробил снежный бруствер и вылетел на соседнюю полосу. А испытатели Континенталя любой инцидент на тестах, заканчива­ющийся контактом со снегом, именуют «йети». В общем, Firestone за курсовую устойчивость на снегу заработал низший балл: при попытке плавного перестроения или объезда препятствия возникает резкий занос и опасно долгое скольжение в сторону без возможности подправить траекторию. Другими шинами «йети» не прельстился. А лучше других прямую на снегу на высокой скорости Golf держал на шинах Nokian и Pirelli.

Переставка, или резкая смена полосы, - маневр, традиционный для российских водителей. При выполнении переставки мы оцениваем, как Golf реагирует на резкие повороты руля и насколько предсказуемо себя ведет. Максимальную оценку в этом упражнении эксперты поставили шинам Nokian: небольшой, хорошо понятный, мягкий занос на предельной скорости, требующий незначительной корректировки, чтобы удержать автомобиль на желаемой траектории.

Худшими и тут оказались шины Firestone: они непригодны для опасных маневров. При резких действиях рулем дело заканчивается сносом, распрямляющим траекторию. При более плавной работе баранкой передние колёса успевают зацепиться за снег, но задние резко срываются в долгое боковое скольжение, закручивая машину.

Проходимость

Тяжелая металлическая решетка, которую таскает за собой полноприводный пикап, разравнивает после испытаний каждого комплекта шин поверхность трассы для оценки управляемости на снегу.

Тест на проходимость актуален как для российской глубинки, так и для больших городов. Мы оцениваем не только способность шин грести по снегу, - важно, насколько легко водитель без специальных навыков внедорожной езды может преодолеть снежную преграду.

В глубоком снегу шины Goodyear — вне конкуренции: гребут хоть вперед, хоть назад, надо просто жать на педаль газа. На полбалла отстают Nokian: гребут не по-тракторному, но всё равно хорошо. По восемь баллов зарабатывают Continental и Nordman. Самые неуда­чные шины для глубокого снега — GT Radial. На них Golf неуверенно трогается, рыскает из стороны в сторону, неохотно маневрирует и нехотя двигается задним ходом.

Герой зимы

Лидером снежно-ледовых тестов становится шина с Востока — Hankook Winter i*Pike RS 2. Она не только опередила в зимних дисциплинах всех земляков, но и подвинула «западников» — даже таких грандов, как Continental и Nokian, занявших в «белых» тестах лишь второе и третье места соответственно.

Pirelli — на четвертом месте, затем идут Nordman и Goodyear, а Gislaved — на седьмой позиции.

За ними следуют прочие шины с Востока: Bridgestone, Toyo, Nitto, а также Firestone и GT Radial, показавшие самые слабые результаты.

Отсрочка до весны

В середине апреля снег полностью сошел с асфальта скоростной дороги вазовского полигона близ Тольятти. Выбрав безветренную погоду, мы продолжили тесты «шиповок» — теперь уже на асфальте. Первым делом оценили влияние шин на экономичность Гольфа, совместив эти замеры с оценкой курсовой устойчивости и комфортности.

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Начали с прогревочного десятикилометрового круга по скоростной дороге на скорости 130 км/ч (максимум, разрешенный на наших дорогах). Замеры проводили на двухкилометровом горизонтальном прямом участке скоростной дороги.

В безветренную погоду результаты замеров «ложатся» практически один в один — с отклонением не более 0,1%, что в двадцать раз меньше общепринятых в шинных тестах двух процентов. Но через каждые три проверенных комплекта приходится повторять заезды на базовой шине. На сопротивление качению заметно влияет температура асфальта. Результаты, полученные на референтной шине, помогают определить «реперные точки», а уже по ним уточняем полученные данные и, при необходимости, пересчитываем.

На асфальте Golf лучше всего держит курс на покрышках Gislaved и Pirelli: реакции четкие, почти как у летних шин. Хуже остальных — «восточные гости» Bridgestone, Nitto и Firestone. На «бридже» у Гольфа руль стал тяжелый, вязкий и неинформативный. Поведение автомобиля на Nitto и Firestone схоже: в околонулевой зоне проявляется низкая информативность, при корректировке курса баранку приходится поворачивать на значительные углы. При выходе из околонулевой зоны реакции становятся неприятно резкими — при низкой информативности это чревато перекручиванием руля, что может спровоцировать занос.

Звание самых экономичных завоевали шины Nokian: обутый в них Golf показал лучшие результаты на городской и загородной скоростях.

Для замеров мы использовали комбинацию измерительного комплекса VBOX и устройства Hentschel Digitalker, которое позволяет при испытании шин считывать результаты замеров в онлайн-режиме.

Торможение и комфорт на асфальте

Оценку комфортности продолжаем на второстепенных дорогах полигона, практически не отличающихся от многих российских трасс: ямы, вспученные трещины, швы.

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Тише всех оказались шины GT Radial, Hankook и Nokian, а самые шумные — Firestone, который гудит, как катящаяся по асфальту шестеренка. По плавности впереди — те же GT Radial и Hankook, причем компанию им составил Nitto. Самый жесткий — вновь Firestone, подробно передающий вибрации от дорожных неровностей на пол кузова и даже на водительское сиденье.

Завершающие упражнения — оценка тормозных свойств на сухом асфальте и на мокром. Дорожки предварительно зачищаем десятком торможений на незачетных шинах. Тормозим на каждом комплекте зачетных шин по четыре-шесть раз: по сухому асфальту — с 80 км/ч, по мокрому — с 60 км/ч, чтобы сберечь протектор от повреждений. Зачетная скорость, вплоть до которой измерительный комплекс VBOX производит замер тормозного пути, составляет 5 км/ч — на меньшей АБС допускает кратковременную блокировку колес, что отрицательно сказывается на точности результатов.

На сухом асфальте самый короткий тормозной путь, 30,3 метра, получился на шинах Gislaved, самый длинный — на «бридже»: 33,5 метра. Разница составляет 10,5%. На мокром впереди всех вновь Gislaved с показателем 17,8 метра, а замыкающий — Nitto с результатом 21,7 метра, что практически на 20% слабее.

«Черные» тесты

На асфальте уверенно победил Gislaved Nord*Frost 200. За ним расположились европейские шины Pirelli, Nokian и Goodyear. Восточные пробились лишь на пятую позицию, и занял ее GT Radial IcePro 3. Далее следует последняя пара из европейской команды: Continental занял шестое место в «асфальтовом» списке, непосредственно перед середнячком Nordman. Лидер «белого» списка Hankook на асфальте, увы, не смог подняться выше десятого места. Замыкают «черный» рейтинг Bridgestone и Nitto.

Во время испытаний шинный эксперт становится специалистом широкого профиля. В том числе и уборщиком. Рабочее место нужно содержать в чистоте.

Итоговые баллы

Итак, победу с результатом 915 баллов одержали шины Nokian Hakkapeliitta 9. Они самые сбалансированные — в любых условиях понравятся всем водителям, независимо от подготовки и стиля езды.

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Второе и третье места поделили Hankook Winter i*Pike RS 2 и Continental IceContact 2, набравшие по 905 баллов. Ну что сказать о корейских шинах? Лучший результат и на снегу, и на льду, самые комфортные, экономичные, но — сдача позиций на асфальте. Их мы рекомендуем тем, кто пользуется в основном «белыми» дорогами. Continental показал второй результат в «белых» тестах, но в остальных номинациях выступил середнячком. Свои лучшие качества проявит на заснеженных и обледенелых дорогах.

Четвертую строчку нашего рейтинга занимает Pirelli Ice Zero — 888 итоговых баллов означают, что это очень хорошие шины. Сильны на асфальте, не подведут на снегу и льду, помогут экономить горючее. Разве что комфортность езды оставляет желать лучшего.

Goodyear UltraGrip Ice Arctic (877 баллов) на асфальте выступил успешнее, чем в ледовых и снежных дисциплинах. Эти шины всё еще имеют право называться очень хорошими, но медленно сдают позиции — опустились на пятое место, а несколько лет занимали третье. Но если нужны шины-вездеходы — это лучший выбор.

Для бренда второго эшелона шестое место (874 балла) шин Nordman 7 и звание очень хороших можно считать отличным результатом. Универсальные шины средней руки для любых условий, а на снегу могут ­порадовать даже дрифтеров.

Gislaved Nord*Frost 200 уступил всего четыре балла своему прямому конкуренту Нордману. Показатели на «белых» дорогах средние, зато на асфальте Gislaved — в лидерах. Это лучший выбор для городских дорог, очищенных от снега и льда. Правда, не блещут экономичностью и комфортностью.

С восьмого места начинается сплошь восточная территория. Bridgestone Blizzak Spike‑02 набрал в тесте 847 баллов — по нашей классификации это хорошие шины. На снегу и льду выглядят середнячками, но озоровать не позволят. По комфортности и топливной экономичности сравнимы с «младшим братом» Firestone Ice Cruiser 7, а на асфальте даже чуть слабее.

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На девятой позиции — новые шины Toyo Observe Ice-Freezer с 840 баллами. Безусловные плюсы — стабильность результатов на разных покрытиях и приличный уровень комфорта.

Замыкает десятку Nitto Therma Spike с итоговой оценкой 821 балл. Такое же скромное место — в «белом» рейтинге. Эти шины экономичны, обеспечивают средний уровень комфорта… и последнее место на асфальте.

Шины GT Radial набрали 811 баллов. И оказались на последней строчке рейтинга, составленного на «белых» дорогах. По снегу и льду на них допустимо передвигаться без спешки, причем только на автомобилях, оснащенных электронными помощниками. А вот по асфальтовым дорогам эти шины позволят ездить уверенно и обеспечат высокий уровень комфорта.

Двенадцатое место и лишь 788 баллов — у шин Firestone Ice Cruiser 7. По современным меркам это очень слабые шины для зимних дорог, не рекомендуются для автомобилей без АБС и системы стабилизации. Ездить на них следует очень аккуратно, без попыток хоть немного поскользить. А вот на сухом асфальте они тормозят лучше, чем родственный Bridgestone Blizzak Spike‑02, и могут посоревноваться с ним в комфортности и экономичности.

С оглядкой на кошелек

Хорошие шины стоят немалых денег. Как найти оптимальный баланс между важнейшими свойствами и ценой? Можно ориентироваться на «стоимость» каждого балла из набранных той или иной шиной. По этому параметру лидирует GT Radial IcePro 3: каждая потраченная на эту шину тысяча рублей обернется 312 итоговыми баллами. Чуть менее выгодная покупка — Nitto Therma Spike и Toyo Observe Ice-Freezer.

В середине списка — шины Nordman 7 и Gislaved Nord*Frost 200. А замыкают рейтинг «цены/качества» Bridgestone Blizzak Spike‑02, Continental IceContact 2 и Nokian Hakkapeliitta 9. Хорошо задешево не бывает.

Результаты испытаний

12 место 11 место 10 место Сумма баллов, набранных в тесте 788 811 821 Марка, модель Firestone Ice Cruiser 7 GT Radial IcePro 3 Nitto Therma Spike Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб 2830 2600 2770 Качество/цена* 0,28 0,31 0,30 Страна изготовления Россия Китай Япония Индекс нагрузки и скорости 91T 95T 91T Глубина рисунка по ширине, мм 8,9–9,4 8,5–9,0 8,8–9,1 Твердость резины по Шору, ед. 63 60 57 Количество шипов, шт. 110 128 119 Выступание шипов после тестов, мм 1,5–1,9 1,2–1,5 1,4–1,7 Масса шины, кг 10,10 9,02 8,95 Плюсы Уровень тормозных свойств на сухом асфальте средний Стабильное следование курсу на снегу; не шумные; удовлетворительная плавность хода Удовлетворительная управляемость; неплохая проходимость; приемлемая плавность хода Минусы Скромное сцепление на льду и на снегу; низкая экономичность; неудовлетворительная управляемость; проблемная курсовая устойчивость на снегу, сложная — на асфальте; самые жесткие и шумные Скудные сцепные свойства на льду и на снегу; сложная управля­емость; ограниченная проходимость Низкие тормозные свойства на мокром асфальте и на льду; сложная управляемость при выполнении экстремального маневра на снегу и курсовая устойчивость на асфальте; шумные

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

9 место 8 место 7 место Сумма баллов, набранных в тесте 840 847 870 Марка, модель Toyo Observe Ice-Freezer Bridgestone Blizzak Spike-02 Gislaved Nord*Frost 200 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб 3000 3650 3340 Качество/цена* 0,28 0,23 0,26 Страна изготовления Малайзия Япония Германия Индекс нагрузки и скорости 91T 91T 95T Глубина рисунка по ширине, мм 8,9–9,2 9,0–9,4 8,9–9,4 Твердость резины по Шору, ед. 56 61 52 Количество шипов, шт. 119 110 110 Выступание шипов после тестов, мм 1,2–1,6 1,7–2,1 1,3–1,5 Масса шины, кг 8,97 9,12 8,67 Плюсы Хорошая курсовая устойчивость на снегу; стабильная управляемость на льду

и на снегу Уверенная проходимость и удовлетворительная управляемость при обычном вождении на снегу Лучшие тормозные свойства и отличная курсовая устойчивость на асфальте; уверенное боковое сцепление и понятная управляемость на льду Минусы Слабые тормозные свойства на льду и на сухом асфальте; высокий расход топлива при скорости 90 км/ч Слабое торможение на сухом асфальте и боковое сцепление на льду; низкая экономичность; сложная управляемость при активном вождении на снегу; замечания к курсовой устойчивости на асфальте и комфортности Слабые продольные сцепные свойства на льду; высокий расход топлива при любой скорости; сложная управляемость при выполнении экстремального маневра на снегу; небольшие претензии в адрес плавности хода





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

6 место 5 место 4 место Сумма баллов, набранных в тесте 874 877 888 Марка, модель Nordman 7 Goodyear UltraGrip Ice Arctic Pirelli Ice Zero Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб 3230 3590 3570 Качество/цена* 0,27 0,24 0,25 Страна изготовления Россия Польша Россия Индекс нагрузки и скорости 95T 95T 95T Глубина рисунка по ширине, мм 9,2–9,4 9,5–9,7 9,0–9,4 Твердость резины по Шору, ед. 56 55 56 Количество шипов, шт. 110 110 110 Выступание шипов после тестов, мм 1,4–1,7 1,2–1,7 1,3–1,6 Масса шины, кг 8,25 8,62 8,34 Плюсы Уверенный разгон на льду; понятная управляемость на льду и на снегу; хорошая проходимость, курсовая устойчивость на снегу и на асфальте Феноменальная проходимость в глубоком снегу; высокие тормозные свойства как на мокром, так и на сухом асфальте Отличная курсовая устойчивость; надежный разгон на льду и на снегу; понятная управляемость на снегу при обычном вождении; уверенная проходимость Минусы Легкие замечания по шуму и плавности хода Небольшие претензии к курсовой устойчивости на асфальте и управляемости на льду, а также при активном вождении и экстремальном маневрировании на снегу; не лучшая комфортность Легкие замечания в адрес управляемости на снегу при активном вождении и при экстремальном маневрировании; шумная; невысокая

плавность хода





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

2–3 место 2–3 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 905 905 915 Марка, модель Hankook Winter i*Pike RS 2 Continental IceContact 2 Nokian Hakkapeliitta 9 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб 3250 4470 5370 Качество/цена* 0,28 0,20 0,17 Страна изготовления Корея Германия Россия Индекс нагрузки и скорости 91T 95T 95T Глубина рисунка по ширине, мм 8,9–9,3 8,0–8,5 8,6–8,9 Твердость резины по Шору, ед. 55 54 51 Количество шипов, шт. 190 190 194 Выступание шипов после тестов, мм 1,5–1,7 1,4–1,6 1,2–1,5 Масса шины, кг 8,65 8,36 7,99 Плюсы Лучшее продольное и высокое поперечное сцепление на льду; лучшее торможение и уверенный разгон на снегу; понятная управляемость на льду и при обычном вождении на снегу; хорошие проходимость

и следование курсу на снегу Лучшее поперечное и высокое продольное сцепление на льду; лучший разгон и уверенное торможение на снегу; понятная управляемость на льду и на снегу; хорошие проходимость и следование курсу на снегу Выдающаяся топливная экономичность; превосходная управляемость на льду и на снегу; высокие сцепные свойства на льду; отличная проходимость в глубоком снегу; четкое следование курсу Минусы Слабое торможение на асфальте; претензии к управляемости на снегу при активном вождении и при экстремальном маневрировании, а также к курсовой устойчивости на асфальте и комфортности Незначительные претензии в адрес управляемости на снегу при активном вождении, а также к курсовой устойчивости на асфальте; замечания

к комфортности Легкие замечания по шуму

и плавности хода

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.





Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 место.

Запад непобедим?

В нашем тесте европейские шины оказались сильнее восточных. Кроме Ханкука, ни одна из восточных шин не попала в первую половину «белых» результатов. Почему? В странах Востока применение шипованных шин запрещено — производители создают их для чужих рынков. Бога­того собственного опыта эксплуатации таких шин нет. Hankook же пошел нетрадиционным путем — привлек к созданию новых продуктов опытных специалистов из успешных западных шинных компаний. Ведь зимние шины — архи­сложный продукт, сбалансированный под совершенно разные покрытия (лед, снег, сухой и мокрый асфальт), которые требуют конфликтующих между собой технических решений.

Восточные шинные производители смогут конкурировать с западными лишь тогда, когда поймут это и реализуют это понимание на практике. Hankook — яркий тому пример. А пока ­«восток» может привлечь покупателя лишь сладкими ценами.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, сотрудникам полигонов Continental и АВТОВАЗа, а также тольяттинскому Шинторгу за техническую поддержку.

В тестировании шин Сергею МИШИНУ и Дмитрию ТЕСТОВУ в Швеции помогал Антон МИШИН. На асфальтовых тестах в Тольятти к ним присоединились Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН и Андрей ОБРАЗУМОВ.



