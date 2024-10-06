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Подсчитана стоимость владения самым популярным кроссовером в России

НАПИ: за пять лет стоимость владения Geely Monjaro составит 2,74 млн рублей

Geely Monjaro уже продолжительное время является самым популярным в России. Кроссовер, который многие считают премиальным, завоевывает сердца не только стильным дизайном и богатой комплектацией, но и, как оказалось, относительно низкой стоимостью владения.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
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Недавно аналитики НАПИ провели детальное исследование, подсчитав, сколько стоит владеть Geely Monjaro в течение пяти лет. Результаты оказались весьма впечатляющими: 2,74 миллиона рублей. При этом сама машина стоит 4,327 миллиона (данные по комплектации Luxury).

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В эту сумму включены практически все расходы. Страховка (ОСАГО или КАСКО), шинные затраты, топливо, техобслуживание и ремонт, налоги и сборы.

Важно отметить, что в стоимость владения аналитики НАПИ включили потерю машины в цене за пять лет. То есть без учета этого фактора, реальные затраты на содержание Monjaro будут еще меньше.

Скорее всего, дело в том, что кроссовер предлагает владельцам не просто стильный и комфортный автомобиль, но и возможность владеть им, не задумываясь о чрезмерных финансовых нагрузках.

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Сравнивая данные по другим автомобилям, становится ясно, что Geely Monjaro действительно отличается своей доступностью. За прошедший месяц Geely Monjaro обошел по продажам более доступные модели, такие как Omoda C5 и Lada Niva Travel.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
06.10.2024
Фото:
«За рулем»
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