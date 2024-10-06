Подсчитана стоимость владения самым популярным кроссовером в России

НАПИ: за пять лет стоимость владения Geely Monjaro составит 2,74 млн рублей

Geely Monjaro уже продолжительное время является самым популярным в России. Кроссовер, который многие считают премиальным, завоевывает сердца не только стильным дизайном и богатой комплектацией, но и, как оказалось, относительно низкой стоимостью владения.

Geely Monjaro

Недавно аналитики НАПИ провели детальное исследование, подсчитав, сколько стоит владеть Geely Monjaro в течение пяти лет. Результаты оказались весьма впечатляющими: 2,74 миллиона рублей. При этом сама машина стоит 4,327 миллиона (данные по комплектации Luxury).

В эту сумму включены практически все расходы. Страховка (ОСАГО или КАСКО), шинные затраты, топливо, техобслуживание и ремонт, налоги и сборы.

Важно отметить, что в стоимость владения аналитики НАПИ включили потерю машины в цене за пять лет. То есть без учета этого фактора, реальные затраты на содержание Monjaro будут еще меньше.

Скорее всего, дело в том, что кроссовер предлагает владельцам не просто стильный и комфортный автомобиль, но и возможность владеть им, не задумываясь о чрезмерных финансовых нагрузках.

Сравнивая данные по другим автомобилям, становится ясно, что Geely Monjaro действительно отличается своей доступностью. За прошедший месяц Geely Monjaro обошел по продажам более доступные модели, такие как Omoda C5 и Lada Niva Travel.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autonews