Большой тест 14-дюймовых шин. А «китайцы» не так уж плохи!

Возможности экспериментально проверить ходимость шин у нас нет, но почти для всех мы указали значение индекса износостойкости Treadwear — об этом отдельный рассказ.

Прочие вышеперечисленные качества оцениваем в первом комплексе наших упражнений.

В этих условиях наиболее уверенно Гранта едет на шинах Sava , Nordman и Viatti . Причем на Саве резво тянет даже при интенсивном буксовании. Dunlop оказался самым робким на грунтовке: Гранта резко срывается в пробуксовку, при этом тяга значительно снижается. На таких шинах с асфальта съезжать не рекомендуем.

Съезжаем с асфальта на грунтовку, чтобы оценить возможности шин на дорогах без покрытия. На подъеме с уклоном 12% несколько раз пробуем тронуться и разогнаться в различных режимах — с пробуксовкой и без. Оцениваем уверенность старта и движения, а также то, как резко колёса начинают проскальзывать и насколько при этом снижается сцепление. Учитывая асфальтовое предназначение шин, мы не включаем полученные баллы в общий зачет и приводим их как дополнительную информацию.

Плавностью хода отличились Continental , GT Radial и Sava . А самыми жесткими оказались шины Achilles — машину трясет так, будто они сильно перекачаны. Примечательно, что во всех перечисленных упражнениях «топы» не продемонстрировали явного превосходства над недорогими шинами.

Тише всех катятся шины Continental , не вызывая никаких нареканий. К покрышкам Dunlop , Nokian и Nordman эксперты предъявили незначительные претензии из-за слегка повышенного общего шумового фона. Больше других шумят шины Sailun . Они громко озвучивают крупнозернистый асфальт и любые дефекты дорожного покрытия.

При движении «за городом» (90 км/ч) экономичнее всех катился Sailun с результатом 5,3 л/100 км, подтверждая «приставку» ECO в названии. Антигероев на такой скорости несколько — Achilles , Cordiant , Sava и Viatt i. С ними расход Гранты вырос до 5,6 л/100 км.

На «городской» скорости 60 км/ч экономичнее других оказались шины GT Radial , Laufenn , Nokian и Sailun : аппетит Гранты не превышал 4,1 л/100 км. Наиболее прожорливой она была на Viatt i.

Приступаем к замерам топливной экономичности. На двухкилометровом горизонтальном участке каждый комплект «катаем» по три-четыре заезда, включающих в себя по два замера в прямом и обратном направлениях.

Хуже всех показали себя Landsail и Sailun . Основные замечания: задержка реакций и большие углы поворота руля при корректировке направления, почти полное отсутствие информативности, но главное — сильно запаздывающее (после действия рулем) подруливание задней оси, провоциру­ющее занос. Испытатели сошлись во мнении, что автомобиль на этих шинах становится опасным для неподготовленного водителя даже на разрешенных скоростях.

Здесь отличился Dunlop , который обеспечил высокую курсовую устойчивость и завидную информативность. Continental , Nokian и Nordman заслужили незначительные претензии: чуть широковат «ноль», недостаточна информативность в околонулевой зоне.

Начинаем с прогревочного круга по скоростной дороге полигона протяженностью 10 км. Этой дистанции хватает для условной обкатки (современным летним шинам она не нужна) и оценки поведения автомобиля при высокой скорости (130 км/ч) как на прямой, так и при мягких перестроениях, имитирующих объезд препятствия и обгон.

Износостойкость определяют по методике, именуемой «конвоем». Пара автомобилей (один — на тестируемых шинах, другой — на «базовых»), следуя друг за другом, наматывает километраж по специальному маршруту, проложенному в окрестностях города Сан-Анджело (Техас). Специалисты пери­одически измеряют глубину протектора. В ходе теста меняется положение шин на автомобиле, чередуется порядок машин в «караване», испытуемый и контрольный комплекты переставляются с одного автомобиля на другой. Лишь порядковый номер водителя остается неизменным. При этом с определенной периодичностью контролируются и при необходимости приводятся в норму давление воздуха в шинах и углы установки колес «конвойных» автомобилей. Завершаются испытания по достижении пробега 6400 миль (10 300 км). На основании полученных результатов определяют интенсивность износа и рассчитывают предполагаемый максимальный пробег.

Параметр Treadwear (от 60 до 620, с интервалом 20 единиц) определяется по отношению к «эталонным» шинам, для которых он равен 100. Такие выпускает американская международная организация, занимающаяся стандартами, - ASTM International (American society for testing and materials).

Используемый в США коэффициент износоустойчивости Treadwear не является обязательным в нашей стране, потому редко встречается на шинах для российского рынка.

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Зачищаем траекторию десятикратным торможением на «дежурных» шинах и лишь затем приступаем к измерениям тормозного пути: сначала на мокром асфальте со скорости 80 км/ч, затем на сухом с 100 км/ч. В каждом случае завершаем замер при падении скорости до 5 км/ч, чтобы исключить влияние нестабильной работы АБС, допускающей частичную блокировку колес на малой скорости. На каждом покрытии выполняем по пять — семь подходов, после каждого остужая тормоза.

На мокрой дороге самым коротким тормозным путем (25,4 м) Гранту наделили шины Continental. На целый метр меньше, чем у ближайшего соперника — Nokian. Самым «неудержимым» оказался Achilles (32,5 м), уступивший лидеру 7,1 метра, или 28%. Разница с лучшим результатом — больше чем полтора корпуса автомобиля!

Сухой асфальт подтвердил позиции лидеров: Continental — 38,1 метра; Nokian — 40,7 метра. Наиболее скромное «достижение» — у Viatti: 44,1 метра. Посуху разрыв между лучшим и худшим результатами составил лишь шесть метров (16%).

премиальные участники подтвердили свой статус, а недорогие, за исключением GT Radial, выступили слабо. Особенно на мокром покрытии.

Рванем в соседний ряд!

В этих упражнениях

Финальным испытанием традиционно является переставка — перестроение с одной полосы на другую: оцениваем поперечные сцепные свойства, а также влияние покрышек на поведение автомобиля при экстремальном маневрировании.

Упражнение водитель начинает с небольшой скорости, которая позволяет легко выполнить маневр, и увеличивает ее с каждым заездом на 1–2 км/ч, пока автомобиль не начнет выезжать за пределы обозначенных конусами коридоров. Задача — достигнуть предельной скорости успешного перестроения и подтвердить ее в очередном заезде. При этом эксперт оценивает поведение Гранты и затем выставляет баллы.

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Испытания начинаем на мокром асфальте. Здесь звание самого быстрого заслужил Continental — 75,3 км/ч. А осторожнее всего пришлось маневрировать на шинах Achilles, обеспечивших Гранте не только худшую скорость — 65,8 км/ч, что почти на 10 км/ч ниже, чем у лидера, - но и наиболее проблемную управля­емость. Для маневра руль приходится вращать на очень большие углы, информативность отсутствует полностью. Сменив полосу, во втором коридоре машина срывается в глубокий занос, долго скользит, а при восстановлении сцепления резко цепляется за дорогу и «отстреливает» в противоположном направлении. Схожие претензии — к шинам Sailun и Landsail. У первых чуть точнее начальная реакция на поворот баранки, а вторые плавнее восстанавливают сцепление, не шарахаясь в обратную сторону.

Одинаково высокие оценки получили Continental и Nokian. На них автомобиль переставляется предсказуемо, оставаясь управляемым даже в скольжении.

Наиболее высокой скорости выполнения переставки Гранта достигла на шинах Nokian — 75,2 км/ч. Худший результат показал Achilles — 68,8 км/ч.

Сухое покрытие немного изменило расклад.

Замечания к управляемости аутсайдеров — Achilles, Sailun и Landsail — остались прежние. А поведение фаворитов немного изменилось. Посуху Гранта на шинах Continental стала менее покладистой: немного поскальзывалась передними колесами в самом начале маневра и резковато срывалась в небольшой занос после смены полосы. Такие перемены в поведении помешали превзойти предельную скорость, достигнутую на мокром асфальте. Полагаем, эти шины заточены на работу с электронными системами стабилизации, которые пресекают скольжения. Управление Грантой на шинах Nokian слегка осложнял небольшой занос во втором коридоре.

Итоги заключительного экстремального упражнения обнажили слабые стороны недорогих шин. Они не смогли обес­печить надежную управляемость, которая осталась сильной стороной премиальных участников. Кроме того, на трех из шести дешевых моделей экстремальные маневры небезопасны.

Спускаясь с небес

Составляя рейтинг шин, присваиваем им места согласно сумме набранных баллов и группируем в соответствии с уровнем потребительских свойств.

В первую группу входят отличные шины, набирающие 900 и более баллов. На верхней ступени, подтверждая слово «премиум» в своем названии, расположился Continental ContiPremiumContact 5, набравший 937 баллов. Эти шины сильны превосходными сцепными свойствами, понятным поведением и безупречным комфортом. При этом требуют аккуратности при резком маневрировании на сухом асфальте.

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Чуть ниже стоит Nokian Hakka Green 2, у которой 912 баллов. Они обеспечат надежную управляемость, высокую экономичность и уверенное сцепление. Явных недостатков мы не нашли, есть лишь незначительные придирки к комфорту.

Вторая группа рейтинга включает в себя хорошие шины (850–899 баллов). На третьем месте в общем зачете стоит Nordman SX 2 (890 баллов). Хорошо сбалансированная модель, не имеющая существенных недостатков, — результаты во всех дисциплинах не ниже средних.

Заслуживший четвертую позицию Laufenn G Fit EQ (877 баллов) — это высокая экономичность, неплохие сцепные свойства и разумная цена.

Nordman и Laufenn подойдут тем, кто не гонится за лучшими результатами, но хочет получить сбалансированный продукт по разумной цене.

Первую пятерку замыкает самый сильный из «недорогих» — GT Radial FE1 City с 868 баллами. Эти шины уверенно цепляются за дорогу и при этом неплохо сглаживают неровности. Помогут экономно расходовать содержимое бензобака.

Шестой номер — Dunlop Direzza DZ102 (856 баллов). Понравится любителям дальних поездок, в которых обеспечит высокую курсовую устойчивость и комфорт.

С результатом 854 балла на седьмую ступень нашего рейтинга взобрался Cordiant Comfort 2, показавший неплохие сцепные свойства, но при этом и хороший топливный аппетит. Комфортным его назвать нельзя. ­Раскроет свои основные достоинства в городских условиях.

Увы, GT Radial, Dunlop и Cordiant не обеспечат автомобилю достойную управляемость. Потому на этих шинах лучше избегать резких перестроений.

В группу посредственных шин попадают набравшие 800–849 баллов. Шины Sava Perfecta (846 баллов) — субъективно самые адекватные из недорогих. Их достоинства: стабильная управляемость, безу­пречная плавность хода и приемлемый уровень шума. Но посредственные сцепные свойства и невысокая экономичность не позволили подняться выше восьмого места. Подойдут лишь для неспешных повседневных поездок.

Набрав 819 баллов, шины Viatti Strada Asimmetrico V‑130 попадают в итоговую девятку. Могут похвастаться невысоким уровнем шума. Недостатков больше, чем достоинств: скромные сцепные свойства, высокий расход топлива, сложная управляемость и неважная плавность хода. Сгодятся для неспешной езды по дорогам хорошего качества.

Следом расположились два «китайца» — Landsail LS388 и Sailun Atrezzo ECO, которые наскребли 818 и 805 баллов соответственно. Оба обеспечивают неплохую плавность хода. У первого лучше сцепные свойства, а второй оказался самым экономичным. Но и самым шумным. Главные недостатки обоих — проблемная управля­емость и плохая курсовая устойчивость.

Несмотря на то что шины Landsail и Sailun набрали более 800 баллов, использовать их допустимо разве что на машинах с ESP, которые в этом сегменте встречаются нечасто.

В группу слабых шин зачисляем те, которые набрали менее 800 баллов. Не оправдавшие имени храбрейшего древнегреческого героя шины Achilles 122 расположились на последнем месте. Рекордно низкий результат: всего лишь 781 балл. «Ахиллесова пята» очень уж велика: эти шины хуже всех держатся за дорогу, опасно ведут себя при экстремальном маневрировании. И жестче других передают дорожные неровности. Учитывая столь серьезные замечания, мы не можем рекомендовать шины Achilles к покупке.

12 место 11 место 10 место Сумма баллов, набранных в тесте 781 805 818 Марка, модель Achilles 122 Sailun Atrezzo ECO

Landsail LS388

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 2000 1900 1950 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 19 (-) 3 (-) 0 Страна изготовления Индонезия Китай Китай Индекс нагрузки и скорости 82H 82H 82H Индекс износостойкости (Treadwear) 440 360 500 Глубина рисунка по ширине, мм 8,2 7,7 8,1 Твердость резины по Шору, ед. 62 63 67 Масса шины, кг 6,7 7,2 6,8 ПЛЮСЫ Умеренный расход топлива при скорости 60 км/ч Самые экономичные; удовлетворительная плавность хода Неплохая плавность хода; умеренный расход топлива при 60 км/ч МИНУСЫ Худшие сцепные свойства; проблемная управляемость; низкая экономичность при 90 км/ч; самые жесткие Неудовлетворительные управляемость и курсовая устойчивость; самые шумные; слабое сцепление с дорогой Проблемные управляемость и курсовая устойчивость; скромные сцепные свойства





9 место 8 место 7 место Сумма баллов, набранных в тесте 819 846 854 Марка, модель Viatti Strada Asimmetrico V-130

Sava Perfecta

Cordiant Comfort 2

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, 1950 2000 2150 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 1 (+) 10 (+) 6 (+) Страна изготовления Россия Польша Россия Индекс нагрузки и скорости 82H 82T 86H Индекс износостойкости (Treadwear) н.д. 280 н.д. Глубина рисунка по ширине, мм 7,7 7,4 7,8 Твердость резины по Шору, ед. 66 63 61 Масса шины, кг 7,4 6,1 6,9 ПЛЮСЫ Умеренный уровень шума в салоне; привлекательная цена Превосходная плавность хода; стабильные управляемость и курсовая устойчивость Сцепление с дорогой на среднем уровне; удовлетворительная курсовая устойчивость МИНУСЫ Худшее торможение на сухом покрытии; самые расточительные; сложные управляемость и курсовая устойчивость Высокий расход топлива при скорости 90 км/ч; посредственные сцепные свойства Низкая экономичность при 90 км/ч; сложная управля­емость при выполнении экстремальных маневров

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

6 место 5 место 4 место Сумма баллов, набранных в тесте 856 868 877 Марка, модель Dunlop Direzza DZ102

GT Radial FE1 City

Laufenn G Fit EQ

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, 2500 2000 2200 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 8 (-) 20 (+) 13 (+) Страна изготовления Таиланд Китай Индонезия Индекс нагрузки и скорости 82H 82H 82H Индекс износостойкости (Treadwear) н.д. 360 н.д. Глубина рисунка по ширине, мм 7,2 8,0 7,2 Твердость резины по Шору, ед. 64 62 65 Масса шины, кг 7,2 6,8 6,7 ПЛЮСЫ Лучшая курсовая устойчивость; завидный акустический комфорт Высокая топливная экономичность;

безупречная

плавность хода Скромный расход топлива; уровень сцепных свойств выше среднего МИНУСЫ Уровень сцепных свойств ниже среднего; посредственная управляемость при экстремальном маневрировании Сложная управляемость при выполнении переставки; повышенный шум в салоне Небольшие претензии к управляемости при экстремальных маневрах, курсовой устойчивости и плавности хода

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

3 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 890 912 937 Марка, модель Nordman SX 2

Nokian Hakka Green 2

Continental ContiPremiumContact 5

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, 2300 3000 3450 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 13 (+) 7 (-) 13 (-) Страна изготовления Россия Россия Португалия Индекс нагрузки и скорости 82T 82H 82H Индекс износостойкости (Treadwear) 500 400 280 Глубина рисунка по ширине, мм 7,4 7,9 8,2 Твердость резины по Шору, ед. 63 63 64 Масса шины, кг 6,3 5,8 6,9 ПЛЮСЫ Понятное поведение при выполнении переставки на мокром асфальте; низкий уровень шума в салоне Лучшая управля­емость и отличное сцепление как на сухой, так и на мок­рой дороге; низкий расход топлива; высокая плавность хода; тихие Лучшие сцепные свойства; надежная управляемость при экстремальном маневрировании на мокром асфальте; безупречный комфорт МИНУСЫ Легкие замечания по поводу управляемости при экстремальном маневрировании на сухой дороге Значимых недостатков не обнаружено Небольшие претензии к управляемости при выполнении экстремальных маневров на сухом покрытии

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.



Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 места.



Справедливая цена В предыдущих тестах в номинации «Качество/цена» часто побеждали дешевые шины, что вызывало споры. И мы изменили методику, чтобы точнее определять, насколько оправданна цена каждой шины: использовали популярный в статистических и экономических расчетах метод наименьших квадратов, который позволяет установить линейную зависимость цены от количества заработанных в тесте баллов. Именно эта прямая на статистическом поле данных отображает справедливую цену для каждой шины. Те модели, у которых цена оказалась выше этой линии, - переоценены (да-да, тот самый маркетинг!). А при выборе любой из моделей, цены которых оказываются ниже линии, покупатель совершает выгодную покупку. Наибольшую выгоду обеспечивает GT Radial FE1 City — целых 20%. Чуть менее заманчиво выглядят ценники шин Laufenn G Fit EQ и Nordman SX 2. Их фактическая цена ниже справедливой на 13%. Стоимость шин Viatti Strada Asimmetrico V-130 и Landsail LS388 соответствует уровню их потребительских свойств. Переплата будет максимальной при покупке шин Achilles 122 (19%) и Continental ContiPremiumContact 5 (13%). И если эксклюзивность характеристик Континенталя в какой-то мере оправдывает завышенный ценник, то цена Ахиллеса на фоне его 781 итогового балла кажется совсем уж неадекватной. Расплата за экономию Шины премиум-сегмента продаются значительно дороже остальных. Покупатель переплачивает за громкое имя? Отчасти — да. Но есть и другой фактор: разница в цене — это, по сути, доплата за уверенность в высоком уровне всех характеристик. Средняя ценовая группа наполнена либо продукцией компаний без лидерских амбиций, либо вторыми брендами именитых производителей. В ней наиболее велики шансы найти предложения с адекватным балансом качества и цены. Частенько представители этой группы выбиваются из твердых хорошистов в отличники, а слабаки встречаются крайне редко. В эконом-сегменте велик риск нарваться на продукт с низким уровнем потребительских свойств. Результаты теста показывают, что при одной и той же минимальной цене колесо Фортуны может вывезти вас как на выгодные предложения (GT Radial), так и на сомнительные или даже опасные (троица Achilles, Sailun и Landsail). Чтобы не перейти грань, за которой экономия может выйти боком, с особой осторожностью относитесь к малознакомым брендам, которые не имеют достаточно долгой истории или успешного и опытного «старшего брата». Не забывайте, чтó приговаривал пушкинский Балда, отвешивая попу щелчки по лбу после дармовой работы: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Вместе с авторами в испытаниях шин принимали участие Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ. Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинской компании Шинторг за техническую поддержку. Большой тест 14-дюймовых шин. А «китайцы» не так уж плохи!

