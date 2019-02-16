На дороге гололед, а ехать нужно... — ЗР рассказывает, как обеспечить лучшую управляемость в сложных дорожных условиях, да еще если шины на вашем автомобиле уже порядком изношены.

Дано

Зима давно в разгаре, несколько «дней жестянщика» позади. Но неожиданно, при каком-то стечении атмосферных вихрей, перепадов влажности и температуры, дорога становится просто невероятно скользкой. Резина вроде бы не очень старая, зимняя, даже шипованная. Но при этом большинство шипов повылетало и нормального «держака» нет.

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Вначале это чувствуешь, выезжая из двора, при первой же попытке увеличить скорость. На первой передаче колеса проворачиваются, как будто поддомкрачены и висят в воздухе. На второй почти то же самое, на третьей едва-едва начинается зацеп. Вот это и является свидетельством сильного гололеда.

Вообще, если шины проворачивает на первой передаче, то дорога почти нормальная, зимняя. На второй — гололед приличный, на третьей — лучше бы остаться дома или поехать на общественном транспорте. Вы же понимаете, что тормозить машина будет так же, как разгоняться, то есть почти никак.

Мы расскажем, как в критической ситуации все же доехать без возможных потерь.

Решение

Нужно приспустить все шины! Конечно, не так сильно, как мы рекомендовали это сделать, чтобы выехать из сугроба.

Давление нужно уменьшить примерно на 0,3 бара. Хорошо, если у вас есть шинный манометр. C его помощью такая процедура выполняется быстро и точно. Если манометра нет, то при нажатии на клапан колесного вентиля следует внимательно наблюдать за боковиной шины. Как только она начнет едва заметно оседать, пора прекращать стравливать воздух. Еще можно ориентироваться по времени, но тут все очень зависит от размера шины и качества вентиля. Для 15-дюймового колеса время стравливания давления на 0,3 бара составляет примерно 30 секунд.

Польза и вред

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Держать дорогу, разгоняться и тормозить автомобиль начнет ощутимо лучше. Это объясняется тем, что увеличилась площадь пятна контакта шины с дорогой. Большее количество элементов протектора (и оставшихся шипов) начинают цепляться за укатанный снег или лед.

А есть ли вред для шины? Он совсем незначителен. Все производители шин предупреждают, что приспущенные шины страдают от перегрева. Но это в летних условиях, а зимой ни о каком перегреве и речи быть не может.

Конечно, с изменением погодных условий или когда дороги расчистят, давление в шинах следует вернуть к правильному значению.