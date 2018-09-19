Неправильное давление в шинах влияет на десяток параметров автомобиля — от расхода топлива, управляемости и тормозного пути до ресурса шин и подвески. В любом автомобильном компрессоре есть встроенный манометр, но точность подобных приборов не ахти, поэтому отдельный манометр в хозяйстве все-таки нужен. Особенно в межсезонье, поскольку при падении температуры окружающего воздуха на 10 °C давление в шинах уменьшается приблизительно на 0,1 бар. И если последний раз давление выставляли в летний зной, то осень шины могут встретить с недостаточным давлением.
Мы приобрели полтора десятка разнообразных манометров, как механических, так и электронных. Сознательно не удостоили вниманием дешевые манометры-брелоки, а также дорогущие профессиональные приборы. Не брали на тест и манометры с широким диапазоном измерений (до 10,0 бар), предназначенные для грузового транспорта. Причина простая: относительная погрешность измерений в начале шкалы априори значительно больше, чем в ее конце. А при замерах давления на легковушках, у которых реальное давление в шинах гораздо ниже, чем у грузовиков, стрелке широкодиапазонных приборов придется трудиться именно в начале шкалы.
На фото приборы расположены в алфавитном порядке. Все результаты замеров относятся только к данной выборке изделий и не могут служить основанием для выводов о качестве всей продукции той или иной фирмы.
Методика испытаний
Проверку точности измерений мы проводили в двух «реперных точках» — 2,0 и 2,6 бар. В этот диапазон попадают значения, рекомендованные для большинства легковушек.
В качестве образцового манометра использовали поверенный Intercomp 360090. Каждый из тестируемых приборов поочередно проверяли с двумя шинами, накачанными соответственно до 2,0 и 2,6 бар. После каждой проверки очередного изделия давление в шинах контролировали образцовым манометром, при необходимости подкачивая их.
Помимо точности показаний оценивали удобство подсоединения, способность запоминать результат (это умеют не все), возможность отсчета в разных единицах измерения, наличие подсветки. Часть приборов снабжена дефлятором для стравливания воздуха в процессе измерения. Имея такой манометр, целесообразно немного перекачивать все шины, а затем точно подгонять давление.
Замеры проводили при температуре +25 °C. Если испытываемый манометр выдает показания не в барах, мы пересчитывали их, чтобы сопоставить с показаниями образцового манометра.
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Автостоп АВ-12700, КНР. Манометр автомобильный
Ориентировочная цена 80 руб.
Дешевый манометр забавной конструкции в обоих замерах завысил истинное значение давления примерно на 0,1 бар. Выдвижной шток, обработанный заводской смазкой, придется тщательно оберегать от попадания песка и пыли.
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Автостоп АВ-40600, КНР. Манометр автомобильный
Ориентировочная цена 320 руб.
В исходном состоянии трубка была почти полностью вывернута. Головка изделия поворотная. Но одно никак не связано с другим — а неопытный пользователь решит, что «так и должно быть». Манометр запоминает результаты измерений. Показал абсолютно точное давление в первом замере и недобрал до истины примерно 0,6 бар во втором. Два крепежных винта в самой «ходовой» части шкалы неуместны.
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AirLine APR-D-04, КНР. Манометр автомобильный высокоточный цифровой
Ориентировочная цена 450 руб.
Симпатичное изделие с чехлом в комплекте корректно отработало в обеих «точках». Подсветки нет. Показания запоминает.
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AirLine APR-МD-06, КНР. Манометр автомобильный высокоточный цифровой
Ориентировочная цена 525 руб.
Тяжелый прибор приятно взять в руки — добротная вещь. Есть подсветка, удобная и яркая. Показания в обеих «точках» практически не отличаются от истинных. Данные запоминает.
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Auto Virazh AV-011406, КНР. Манометр автомобильный
Ориентировочная цена 380 руб.
Трубка прибора в состоянии поставки была выкручена полностью, поэтому манометр сильно травил воздух. После закручивания он всё равно продолжил подвирать, занизив показания в выбранных «точках» на 0,15 и 0,25 бар соответственно. Результаты измерений запоминает.
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Berkut ADG031, КНР
Ориентировочная цена 1155 руб.
Этот довольно дорогой прибор с заявленным диапазоном до 2,5 атм не обязан измерять давление 2,6 бар. Сбросили давление в шине до предела его возможностей, и он отработал точно. Есть дефлятор. Запоминать измеренные значения не умеет.
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Berkut Digital Pro, КНР. Цифровой автомобильный манометр
Ориентировочная цена 950 руб.
Цифровой китайский прибор показал 2,05 бар вместо требуемых 2,0, зато 2,6 бар измерил четко. Показания запоминает.
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Berkut TG73, КНР
Ориентировочная цена 1650 руб.
Самый дорогой в нашей выборке прибор не запоминает результаты измерений. Навёртывать массивную муфту очень удобно. Есть дефлятор. Показания расходятся с истинными на сотые доли бара.
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Heyner AeroStop Art. 564200, Германия
Ориентировочная цена 380 руб.
Наш экземпляр оказался некондиционным: трубка болтается, резинка держится плохо. А если затянуть всё как следует, прибор… перестает работать. Впрочем, при ослабленном креплении показания точны.
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IMG Steel Tire Gauge V720, КНР
Ориентировочная цена 450 руб.
Прибор показал верные цифры, но… неверные результаты, поскольку отградуирован в кг/см², а не в барах. При пересчете имеем занижение параметров на пару процентов. Запоминать показания не обучен.
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Качок М10, КНР
Ориентировочная цена 700 руб.
Из всех цифровых приборов в нашей выборке этот — худший. Показания занижает примерно на 0,1 бар; держать его в момент измерения неудобно: два раза выскальзывал из рук.
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RST 00466, КНР
Ориентировочная цена 905 руб.
Прибор снабжен подсветкой, выдал правильные значения в обеих «точках».
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TopAuto, Россия. Манометр шинный легковой
Ориентировочная цена 235 руб.
Наш экземпляр оказался саморазбирающимся. Выдал точные показатели, но не в тех единицах: после пересчета из кг/см² в бары имеем занижение примерно на пару процентов. Запоминает результаты измерения. Две заклепки в середине шкалы откровенно мешают.
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TopAuto 14611, Россия. Манометр шинный цифровой
Ориентировочная цена 360 руб.
Пользоваться прибором такой формы неудобно: либо не подлезешь, либо показания увидишь не сразу. Точность хорошая, ошибки измерений невелики — от 0,01 до 0,04 бар.
Что в итоге?
Явных проколов наши испытания не выявили. Это хорошее подтверждение тому, что не надо покупать откровенно сувенирные побрякушки, от которых мы сразу и отказались.
Какой манометр предпочесть — механический или электронный? Электронные сразу выдают результат, не требуя от владельца умения ориентироваться в хитросплетениях малогабаритных шкал, проградуированных в разных единицах измерения. Подсветка для них также не проблема. Правда, батарейки могут разрядиться в самый неподходящий момент, ведь манометр обречен валяться в недрах багажника. Но больше других нам приглянулся AirLine APR-МD‑06: удобный, симпатичный, не врет. Только не забывайте вовремя менять источник питания.
В чем измеряют давление
Соотношения между наиболее популярными единицами измерения давления:
- 1 бар = 0,98692 атм = 1,0197 ат (кг/см²) = 105 Па = 14,504 psi;
- 1 ат = 1 кг/см² = 0,96784 атм = 0,980665 бар = 14,223 psi;
- 1 атм = 1,01325 бар = 1,033 ат = 14,696 psi.
Даже наша небольшая выборка продемонстрировала, что каждый производитель измеряет давление по-своему. К примеру, эталонный манометр размечен в барах, прибор IMG Steel Tire Gauge V720 (№ 10) — в кг/см² и psi, Автостоп (№ 1) предпочитает атмосферы (атм — физическая атмосфера), а создатели прибора Heyner AeroStop (№ 9) явно полагают, что кг/см² и бар — это одно и то же, а потому одной шкалы на двоих им вполне достаточно...
- Совет: не поленитесь уточнить, каким должно быть давление в колесах вашей машины, не перепутав при этом бары с атмосферами. Затем, выбрав подходящий манометр, убедитесь, что правильно истолковываете его показания. С электронными изделиями на эту тему общаться легче: они обычно лихо перескакивают из одной системы единиц в другую — достаточно нажать на кнопочку.
Хорошего давления вам и вашим шинам!
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