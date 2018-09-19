Эксперты «За рулем» протестировали полтора десятка автомобильных манометров, как механических, так и электронных, и знают, какой лучше приобрести.

Неправильное давление в шинах влияет на десяток параметров автомобиля — от расхода топлива, управляемости и тормозного пути до ресурса шин и подвески. В любом автомобильном компрессоре есть встроенный манометр, но точность подобных приборов не ахти, поэтому отдельный манометр в хозяйстве все-таки нужен. Особенно в межсезонье, поскольку при падении температуры окружающего воздуха на 10 °C давление в шинах уменьшается приблизительно на 0,1 бар. И если последний раз давление выставляли в летний зной, то осень шины могут встретить с недостаточным давлением.

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Мы приобрели полтора десятка разнооб­разных манометров, как механических, так и электронных. Сознательно не удостоили вниманием дешевые манометры-брелоки, а также дорогущие профессиональные приборы. Не брали на тест и манометры с широким диапазоном измерений (до 10,0 бар), предназначенные для грузового транспорта. Причина простая: относительная погрешность измерений в начале шкалы априори значительно больше, чем в ее конце. А при замерах давления на легковушках, у которых реальное давление в шинах гораздо ниже, чем у грузовиков, стрелке широкодиапазонных приборов придется трудиться именно в начале шкалы.

На фото приборы расположены в алфавитном порядке. Все результаты замеров относятся только к данной выборке изделий и не могут служить основанием для выводов о качестве всей продукции той или иной фирмы.

Методика испытаний

Проверку точности измерений мы проводили в двух «реперных точках» — 2,0 и 2,6 бар. В этот диапазон попадают значения, рекомендованные для большинства легковушек.

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В качестве образцового манометра использовали поверенный Intercomp 360090. Каждый из тестируемых приборов поочередно проверяли с двумя шинами, накачанными соответственно до 2,0 и 2,6 бар. После каждой проверки очередного изделия давление в шинах контролировали образцовым манометром, при необходимости подкачивая их.

Помимо точности показаний оценивали удобство подсоединения, способность запоминать результат (это умеют не все), возможность отсчета в разных единицах измерения, наличие подсветки. Часть приборов снабжена дефлятором для стравливания воздуха в процессе измерения. Имея такой манометр, целесообразно немного перекачивать все шины, а затем точно подгонять давление.

Замеры проводили при температуре +25 °C. Если испытываемый манометр выдает показания не в барах, мы пересчитывали их, чтобы сопоставить с показаниями образцового манометра.

Автостоп АВ-12700, КНР. Манометр автомобильный

Ориентировочная цена 80 руб.

Заявленный диапазон измерений до 3,5 атм Дешевый манометр забавной конструкции в обоих замерах завысил истинное значение давления примерно на 0,1 бар. Выдвижной шток, обработанный заводской смазкой, придется тщательно оберегать от попадания песка и пыли. Автостоп АВ-40600, КНР. Манометр автомобильный

Ориентировочная цена 320 руб.

Заявленный диапазон измерений до 4 атм В исходном состоянии трубка была почти полностью вывернута. Головка изделия поворотная. Но одно никак не связано с другим — а неопытный пользователь решит, что «так и должно быть». Манометр запоминает результаты измерений. Показал абсолютно точное давление в первом замере и недобрал до истины примерно 0,6 бар во втором. Два крепежных винта в самой «ходовой» части шкалы неуместны. AirLine APR-D-04, КНР. Манометр автомобильный высокоточный цифровой

Ориентировочная цена 450 руб.

Заявленный диапазон измерений 0–7,0 атм Симпатичное изделие с чехлом в комплекте корректно отработало в обеих «точках». Подсветки нет. Показания запоминает. AirLine APR-МD-06, КНР. Манометр автомобильный высокоточный цифровой

Ориентировочная цена 525 руб.

Заявленный диапазон измерений 0–7,0 атм Тяжелый прибор приятно взять в руки — добротная вещь. Есть подсветка, удобная и яркая. Показания в обеих «точках» практически не отличаются от истинных. Данные запоминает.

Auto Virazh AV-011406, КНР. Манометр автомобильный

Ориентировочная цена 380 руб.

Заявленный диапазон измерений — Трубка прибора в состоянии поставки была выкручена полностью, поэтому манометр сильно травил воздух. После закручивания он всё равно продолжил подвирать, занизив показания в выбранных «точках» на 0,15 и 0,25 бар соответственно. Результаты измерений запоминает. Berkut ADG031, КНР

Ориентировочная цена 1155 руб.

Заявленный диапазон измерений 0–2,5 атм Этот довольно дорогой прибор с заявленным диапазоном до 2,5 атм не обязан измерять давление 2,6 бар. Сбросили давление в шине до предела его возможностей, и он отработал точно. Есть дефлятор. Запоминать измеренные значения не умеет. Berkut Digital Pro, КНР. Цифровой автомобильный манометр

Ориентировочная цена 950 руб.

Заявленный диапазон измерений 0,15–7,00 бар Цифровой китайский прибор показал 2,05 бар вместо требуемых 2,0, зато 2,6 бар измерил четко. Показания запоминает.

Berkut TG73, КНР

Ориентировочная цена 1650 руб.

Заявленный диапазон измерений 0–7 атм Самый дорогой в нашей выборке прибор не запоминает результаты измерений. Навёртывать массивную муфту очень удобно. Есть дефлятор. Показания расходятся с истинными на сотые доли бара. Heyner AeroStop Art. 564200, Германия

Ориентировочная цена 380 руб.

Заявленный диапазон измерений 0,0–4,5 бар Наш экземпляр оказался некондиционным: трубка болтается, резинка держится плохо. А если затянуть всё как следует, прибор… перестает работать. Впрочем, при ослабленном креплении показания точны. IMG Steel Tire Gauge V720, КНР

Ориентировочная цена 450 руб.

Заявленный диапазон измерений — Прибор показал верные цифры, но… неверные результаты, поскольку отградуирован в кг/см², а не в барах. При пересчете имеем занижение параметров на пару процентов. Запоминать показания не обучен. Качок М10, КНР

Ориентировочная цена 700 руб.

Заявленный диапазон измерений 0,15–7,00 бар Из всех цифровых приборов в нашей выборке этот — худший. Показания занижает примерно на 0,1 бар; держать его в момент измерения неудобно: два раза выскальзывал из рук.

RST 00466, КНР

Ориентировочная цена 905 руб.

Заявленный диапазон измерений 0,35–10,50 кг/см² Прибор снабжен подсветкой, выдал правильные значения в обеих «точках». TopAuto, Россия. Манометр шинный легковой

Ориентировочная цена 235 руб.

Заявленный диапазон измерений до 4 кг/см² Наш экземпляр оказался саморазбирающимся. Выдал точные показатели, но не в тех единицах: после пересчета из кг/см² в бары имеем занижение примерно на пару процентов. Запоминает результаты измерения. Две заклепки в середине шкалы откровенно мешают. TopAuto 14611, Россия. Манометр шинный цифровой

Ориентировочная цена 360 руб.

Заявленный диапазон измерений 0,5–7,0 бар Пользоваться прибором такой формы неудобно: либо не подлезешь, либо показания увидишь не сразу. Точность хорошая, ошибки измерений невелики — от 0,01 до 0,04 бар.

Что в итоге?

Явных проколов наши испытания не выявили. Это хорошее подтверждение тому, что не надо покупать откровенно сувенирные побрякушки, от которых мы сразу и отказались.

Какой манометр предпочесть — механический или электронный? Электронные сразу выдают результат, не требуя от владельца умения ориентироваться в хитросплетениях малогабаритных шкал, проградуированных в разных единицах измерения. Подсветка для них также не проблема. Правда, батарейки могут разрядиться в самый неподходящий момент, ведь манометр обречен валяться в недрах багажника. Но больше других нам приглянулся AirLine APR-МD‑06: удобный, симпатичный, не врет. Только не забывайте вовремя менять источник питания.

В чем измеряют давление

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Соотношения между наиболее популярными единицами измерения давления:

1 бар = 0,98692 атм = 1,0197 ат (кг/см²) = 105 Па = 14,504 psi;

1 ат = 1 кг/см² = 0,96784 атм = 0,980665 бар = 14,223 psi;

1 атм = 1,01325 бар = 1,033 ат = 14,696 psi.

Даже наша небольшая выборка продемонстрировала, что каждый производитель измеряет давление по-своему. К примеру, эталонный манометр размечен в барах, прибор IMG Steel Tire Gauge V720 (№ 10) — в кг/см² и psi, Автостоп (№ 1) предпочитает атмосферы (атм — физическая атмосфера), а создатели прибора Heyner AeroStop (№ 9) явно полагают, что кг/см² и бар — это одно и то же, а потому одной шкалы на двоих им вполне ­достаточно...

Совет: не поленитесь уточнить, каким должно быть давление в колесах вашей машины, не перепутав при этом бары с атмосферами. Затем, выбрав подходящий манометр, убедитесь, что правильно истолковываете его показания. С электронными изделиями на эту тему общаться легче: они обычно лихо перескакивают из одной системы единиц в другую — достаточно нажать на кнопочку.

Хорошего давления вам и вашим шинам!