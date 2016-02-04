Как не надо ездить зимой: пять простейших правил

Все мы очень не любим нравоучений. Но это — вовсе не нравоучения. Речь не об экстремальном вождении и умении ездить в управляемом заносе (хотя и это не повредит), а о простейших навыках, которые, судя по впечатлениям от дорожных сценок моей очередной, тридцать четвертой зимы на колесах, есть не у всех. Говорим о моноприводных автомобилях, которых на дорогах большинство. У переднеприводных и заднеприводных есть, конечно, свои особенности, но то, что написано ниже, применимо и к тем, и к другим. Кстати, отчасти и к полноприводным.

Правило 1: не теряйте тягу на ведущих колесах

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Максимально упрощая: если на колесах — постоянная равномерная тяга, автомобиль не уйдет с траектории даже на снегу или на льду. Значит, по возможности тягу надо удерживать небольшой, но постоянной. Проще всего это делать на машине с механической коробкой, соответственно подбирая передачи. Немного потренировавшись, передачу можно удерживать и в автоматической коробке, не давая агрегату включать следующую раньше, чем нужно. У многих современных коробок есть ручной режим. Летом мы о нем обычно забываем, но зимой от него иногда есть польза. Не ездите на нейтрали, а переключаясь вручную, подбирайте передачи так, чтобы тяга менялась плавно и не увеличивалась резко.

Правило 2: не замедляйтесь/тормозите резко

Интенсивное замедление порой не менее опасно, чем разгон. Следите за обстановкой и спереди, и сзади, держите дистанцию. Однако слишком большая дистанция спереди при наших нравах иногда не менее опасна, нежели мизерная — как пить дать кто-нибудь влезет. Тормозить надо плавно и аккуратно, даже если автомобиль оборудован ABS. Эта система, конечно, очень полезна, но на неоднородном или неровном покрытии она периодически срабатывает нечетко, позволяя одному или нескольким колесам заблокироваться, пусть и на короткое время. Автомобиль при этом с большой долей вероятности попытается уйти с траектории. И кроме того, при резком торможении едущему сзади может попросту не хватить тормозного пути. Спора нет, он — виноват, но это, по-моему, слабое утешение.

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Правило 3: не буксуйте без толку

Выехать с заснеженной стоянки (речь не о метровых сугробах), подняться в небольшой скользкий подъем порой проще, чем кажется. Общий принцип тот же: держать постоянную небольшую тягу на колесах и не поворачивать руль без нужды, особенно на большие углы. Не забывайте об элементарном упражнении «раскачка». Если застрявший автомобиль тронулся, но тут же забуксовал и вновь встал, газовать бессмысленно. Лучше отъехать чуть назад и повторить попытку. Идеально, если успеете максимально быстро переключиться с задней на первую передач, не дав машине окопаться. На автомобилях с коробками-автоматами такой фокус сделать, конечно, посложнее. Когда автомобиль, наконец, поехал по снегу или льду, не надо резко увеличивать тягу, куда лучше быстро перейти на вторую передачу — пробуксовка ведущих колес станет меньше. Самое главное, опять же — удерживать небольшую, но равномерную тягу. При определенных навыках работы сцеплением на скользком покрытии иногда даже тронуться на второй передаче эффективнее, чем на первой. Вылезая из снежного плена или преодолевая скользкий подъем, старайтесь поменьше работать рулем.

Правило 4: не тормозите в повороте

Торможение в повороте нынче почему-то стало почти нормой. А ведь на заснеженной или обледенелой дороге это — еще опаснее, чем резкое замедление на прямой. Ведь автомобиль может в этот момент быстро и не всегда предсказуемо изменить траекторию. Безопасную скорость нужно выбрать до поворота, опять же без резких замедлений, а поворот проходить на небольшой но постоянной тяге. Немного потренировавшись, при необходимости нетрудно немного уменьшить или увеличить радиус поворота, подачей газа.

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Правило 5: не экономьте на свете

Это уж самое простое! Езда с габаритными огнями всегда, а особенно зимой — в темноте и в снегопады — сродни попытке выполнить упражнение на гимнастическом бревне в зале с погашенным светом. Теоретически может получиться. Штатные противотуманные фары созданы для… тумана. Стоят они низко, загрязняются в первую очередь и сами по себе мало помогают и вам, и тем, кто должен вас увидеть. Так что требование ездить с ближним светом во многих северных странах в правила вписали не случайно. Не стоит экономить на лампочках! А перегоревшую заменить лучше до того, как это придется сделать вместе с крылом и иными кузовными деталями.

Опытные водители, вероятно, сочтут эти советы слишком примитивными. Но судя по тому, что вижу на дорогах, таковых немного. А научиться простым вещам несложно, главное — захотеть.