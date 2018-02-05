Как выбраться из сугроба? Советы ЗР

Синоптики уверены, что обрушившиеся на нас в эти выходные аномальные снегопады — далеко не последние. Самое время вспомнить, как вызволять машину из снежного плена.

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Приготовьтесь помахать лопатой. Пробивать сугроб бампером — не лучшая идея, если только у вас не подготовленный к такой работе внедорожник. Когда вы начнете выезжать, снег, уже спрессованный, окажется под брюхом машины и сильно затруднит движение. Напомню, что слежавшийся снег убирать значительно труднее, чем свежевыпавший. Не откладывайте это на потом, даже если машина не нужна именно сейчас. Она может понадобиться, когда вам будет некогда ее откапывать.

Если нет подходящей лопаты дома или в машине — попросите у соседей или дворника. Кстати, дворнику можно предложить и подзаработать, если не хочется или нет возможности браться за лопату самостоятельно.

Теперь нужно определить, куда именно будете выезжать, и раскапываться в этом направлении. Прежде чем начинать движение, автомобиль стоит прогреть, чтобы не навредить двигателю, так как нагрузка во время старта будет выше обычной. Да и стекла должны быть чистыми, чтобы видеть соседние машины и прохожих и никого не зацепить.

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Машина не движется вперед? Может быть, есть возможность откатиться назад. Так будет проще убрать снег перед машиной, чтобы затем взять разгон. Можно использовать метод «враскачку» — то есть раскачивать машину первой и задней передачами. Это возможно даже с автоматической коробкой. Нужно только действовать быстро и поймать ритм колебаний.

Чтобы машине было легче выезжать, поставьте колеса прямо. Если явно не хватает зацепа, попробуйте найти его, покачав руль на небольшие углы, когда пытаетесь тронуться. Чтобы улучшить сцепление, под колеса можно подсыпать реагента (принеся в лопате с дороги) или даже наполнитель для кошачьего туалета. В совсем безнадежных случаях можно чуть приспустить колеса, чтобы пятно контакта с дорожным покрытием увеличилось и тем самым улучшилось сцепление. Правда, этот способ можно использовать, только если в багажнике имеется компрессор. Ведь для дальнейшего движения колеса следует вновь накачать до рекомендованных производителем значений.

Чуть-чуть не хватает импульса, чтобы выехать? Не стесняйтесь попросить подтолкнуть машину соседей по двору или прохожих. Отказывают редко. А получилось выехать — предложите свою помощь оставшимся в плену водителям. При слаженной работе в паре вызволить машину удается намного быстрее, чем в одиночку.

Если придется тянуть машину тросом, проверьте надежность крепления и попросите водителя буксира начинать движение плавно и следить за вашими сигналами.