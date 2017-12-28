Как открыть двери, отогреть личинки, опустить стекла, не повредить стояночный тормоз, спасти аккумулятор — рассказываем, что надо делать.

Дверные замки

Замерзшие дверные замки — один из самых типичных казусов зимней эксплуатации автомобиля.

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Достаточно распространенная проблема зимой — после мойки или ледяного дождя замерзли личинки замков. Вот несколько способов открыть двери:

Самое простое — впрыснуть в личинку универсальную смазку WD40 или «Размораживатель замков». Нагреть ключ зажигалкой и вставить в замок — еще один метод борьбы с такой напастью. Важно: ключ должен быть цельнометаллическим, иначе может расплавиться пластик иммобилайзера. Набрать в шприц тормозную жидкость и впрыснуть ее в замочную скважину — тоже вполне действенный вариант борьбы.

Категорически нельзя лить на личинки кипяток. Вода быстро остывает и может замерзнуть внутри личинки, что еще больше усугубит ситуацию. К тому же кипяток портит лакокрасочное покрытие кузова. Из-за большой разницы температур краска может не выдержать и треснуть, что приведет к ее последующему отшелушиванию. Не пытайтесь также провернуть ключ силой: если он погнется или, чего хуже, сломается, открывать дверь придется на сервисе. С последующей заменой личинки замка.

Двери

После мойки нужно просить протирать дверные проемы, продувать сжатым воздухом замки, а в идеале — обрабатывать петли графитовой смазкой. Иначе вода на морозе замерзнет, и открыть дверь станет проблематично. Если водительская дверь замерзла и не открывается, не паникуйте — попробуйте для начала попытать удачу с другими дверьми. Если и они не открываются, надо немного надавить на дверь по контуру и простучать по ней ладонью. Лед может раскрошиться, и дверь поддастся. Помните: если открыть дверь силой, можно оторвать ручку или резиновые уплотнители дверей. Чтобы этого не произошло, уплотнители нужно регулярно смазывать силиконовой смазкой.

Стекла

Трещина на стекле может появиться от разницы температур на улице и в салоне.

Сев в машину после того, как та простояла на морозе ночь, многие водители стремятся быстро прогреть салон и включают печку на максимальный обдув. Имейте в виду, что в этом случае может треснуть ветровое стекло. Причина — банальная разница температур. На улице мороз, а под стекло подается горячий воздух. Чтобы этого избежать, прогревайте салон постепенно — так куда безопаснее для стекла (речь преимущественно о ветровом, так как напрямую мощный поток горячего воздуха возможно направить лишь на него). Еще один нюанс — стекла в современных машинах «мягкие». Их можно легко поцарапать скребком при удалении наледи со стекла. Поэтому пусть двигатель поработает, а салон немного прогреется. Тогда наледь подтает, и ее можно будет удалить щеткой с мягким ворсом, а не скребком.

Щетки стеклоочистителей

Обледеневшее ветровое стекло — это неприятно. Но если и щетки при этом замерзли, то в таком виде они вам не помощники.

Щетки стеклоочистителя часто примерзают к стеклу. Включив дворники, можно сжечь электродвигатель стеклоочистителя. Чтобы этого не произошло, нужно обработать щетки автохимией. Скажем, спреем «Размораживатель стекол». Наносим его на резиновые детали щеток и ждем, а потом счищаем лед.

Омывающая жидкость

Если в бачке омывателя лед, то, часто нажимая на подрулевой переключатель в попытке очистить стекло, можно спалить насос омывателя. А это дорого и неприятно. Чтобы растопить лед, можно заехать на теплую подземную стоянку. Еще один способ — залить внутрь водку или спирт, в пропорциях 1:3 или 1:5. Он подходит в случае, когда бачок изначально был неполон.

Стояночный тормоз

Прежде чем дергать ручник зимой, лучше десять раз подумать.

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Зимой, особенно после мойки, стоит воздержаться от установки автомобиля на стояночный тормоз. Тормозные колодки могут примерзнуть, причем как на автомобиле с дисковыми тормозами, так и с барабанными. И их придется срывать. Если автомобиль с приличным пробегом, механизм стояночного тормоза давно не обслуживался, а на его деталях появилась ржавчина, попытка сорвать колодки может закончиться плачевно — обрывом тросов привода ручного тормоза. Могут разрушиться и тормозные колодки, заблокировав колеса: автомобиль придется везти на эвакуаторе в сервис или самому разбирать узел. Если автомобиль с барабанными тормозами отказывается двигаться после стоянки, можно полить барабаны теплой водой или простучать. Колодки дисковых тормозов, которые прихватило к дискам, можно разморозить незамерзайкой для стекол.

Избежать этих проблем довольно просто. Сразу после того как выехали с мойки, «просушите» тормоза несколькими интенсивными торможениями. А на стоянке ставьте автомобиль на передачу и не затягивайте ручной тормоз.

Аккумулятор

Севший аккумулятор — еще одна распространенная проблема зимой.

Батарею можно «прикурить» от другой машины, но делать это надо правильно. Мы уже неоднократно посвящали этому процессу целые статьи. Вкратце: все электрооборудование и световые приборы должны быть выключены. Если перепутать последовательность подключения, может произойти короткое замыкание. Сначала «крокодилы» нужно подключить к плюсовым клеммам, и лишь затем — к минусовым. Если сделать наоборот и коснуться «плюсом» металлической детали, произойдет короткое замыкание. И лучше щадите стартер: в попытках завести автомобиль на морозе не крутите его дольше десяти секунд. При долгой прокрутке он может начать перегреваться, а это негативно сказывается на его компонентах. Результат — поломка.

Дизельное топливо

Если топливный фильтр замерз, его можно обмотать тряпкой и лить на него кипяток. Или поступить кардинально — заменить фильтр на новый. Еще один способ — установить на фильтр подогреватель. Тогда проблем с замерзанием топлива не будет.

Если дизельное топливо замерзло, мотор просто невозможно завести. Солярка содержит в своем составе парафины, весьма чувствительные к низким температурам. На морозе за счет кристаллизации парафинов солярка густеет. Чем ниже температура, тем гуще становится дизтопливо. В результате оно не может пройти через топливный фильтр и топливопроводы.

Как же завести мотор? Помогут кипяток и обычная тряпка. Обматываем тряпкой топливный фильтр и медленно льем кипяток на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы кипяток подольше задерживался на фильтре. Благодаря высокой температуре фильтр прогреется, парафин растает и позволит завести мотор. А еще проще установить подогреватель топливного фильтра (на фото выше — справа). Стоит это недорого — около 1000 рублей.

Чтобы завести мотор дизельной машины, можно воспользоваться услугой «отогрев авто».

Можно отбуксировать автомобиль в теплый гараж, а можно воспользоваться услугой «отогрев авто». По адресу приезжают специалисты с оборудованием, позволяющим быстро отогреть автомобиль. Такая услуга в Москве стоит 800 рублей.

Фото: depositphotos.com, «За рулем»