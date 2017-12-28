Дверные замки
Достаточно распространенная проблема зимой — после мойки или ледяного дождя замерзли личинки замков. Вот несколько способов открыть двери:
- Самое простое — впрыснуть в личинку универсальную смазку WD40 или «Размораживатель замков».
- Нагреть ключ зажигалкой и вставить в замок — еще один метод борьбы с такой напастью. Важно: ключ должен быть цельнометаллическим, иначе может расплавиться пластик иммобилайзера.
- Набрать в шприц тормозную жидкость и впрыснуть ее в замочную скважину — тоже вполне действенный вариант борьбы.
Категорически нельзя лить на личинки кипяток. Вода быстро остывает и может замерзнуть внутри личинки, что еще больше усугубит ситуацию. К тому же кипяток портит лакокрасочное покрытие кузова. Из-за большой разницы температур краска может не выдержать и треснуть, что приведет к ее последующему отшелушиванию. Не пытайтесь также провернуть ключ силой: если он погнется или, чего хуже, сломается, открывать дверь придется на сервисе. С последующей заменой личинки замка.
Двери
После мойки нужно просить протирать дверные проемы, продувать сжатым воздухом замки, а в идеале — обрабатывать петли графитовой смазкой. Иначе вода на морозе замерзнет, и открыть дверь станет проблематично. Если водительская дверь замерзла и не открывается, не паникуйте — попробуйте для начала попытать удачу с другими дверьми. Если и они не открываются, надо немного надавить на дверь по контуру и простучать по ней ладонью. Лед может раскрошиться, и дверь поддастся. Помните: если открыть дверь силой, можно оторвать ручку или резиновые уплотнители дверей. Чтобы этого не произошло, уплотнители нужно регулярно смазывать силиконовой смазкой.
Стекла
Сев в машину после того, как та простояла на морозе ночь, многие водители стремятся быстро прогреть салон и включают печку на максимальный обдув. Имейте в виду, что в этом случае может треснуть ветровое стекло. Причина — банальная разница температур. На улице мороз, а под стекло подается горячий воздух. Чтобы этого избежать, прогревайте салон постепенно — так куда безопаснее для стекла (речь преимущественно о ветровом, так как напрямую мощный поток горячего воздуха возможно направить лишь на него). Еще один нюанс — стекла в современных машинах «мягкие». Их можно легко поцарапать скребком при удалении наледи со стекла. Поэтому пусть двигатель поработает, а салон немного прогреется. Тогда наледь подтает, и ее можно будет удалить щеткой с мягким ворсом, а не скребком.
Щетки стеклоочистителей
Щетки стеклоочистителя часто примерзают к стеклу. Включив дворники, можно сжечь электродвигатель стеклоочистителя. Чтобы этого не произошло, нужно обработать щетки автохимией. Скажем, спреем «Размораживатель стекол». Наносим его на резиновые детали щеток и ждем, а потом счищаем лед.
Омывающая жидкость
Если в бачке омывателя лед, то, часто нажимая на подрулевой переключатель в попытке очистить стекло, можно спалить насос омывателя. А это дорого и неприятно. Чтобы растопить лед, можно заехать на теплую подземную стоянку. Еще один способ — залить внутрь водку или спирт, в пропорциях 1:3 или 1:5. Он подходит в случае, когда бачок изначально был неполон.
Стояночный тормоз
Зимой, особенно после мойки, стоит воздержаться от установки автомобиля на стояночный тормоз. Тормозные колодки могут примерзнуть, причем как на автомобиле с дисковыми тормозами, так и с барабанными. И их придется срывать. Если автомобиль с приличным пробегом, механизм стояночного тормоза давно не обслуживался, а на его деталях появилась ржавчина, попытка сорвать колодки может закончиться плачевно — обрывом тросов привода ручного тормоза. Могут разрушиться и тормозные колодки, заблокировав колеса: автомобиль придется везти на эвакуаторе в сервис или самому разбирать узел. Если автомобиль с барабанными тормозами отказывается двигаться после стоянки, можно полить барабаны теплой водой или простучать. Колодки дисковых тормозов, которые прихватило к дискам, можно разморозить незамерзайкой для стекол.
Избежать этих проблем довольно просто. Сразу после того как выехали с мойки, «просушите» тормоза несколькими интенсивными торможениями. А на стоянке ставьте автомобиль на передачу и не затягивайте ручной тормоз.
Аккумулятор
Батарею можно «прикурить» от другой машины, но делать это надо правильно. Мы уже неоднократно посвящали этому процессу целые статьи. Вкратце: все электрооборудование и световые приборы должны быть выключены. Если перепутать последовательность подключения, может произойти короткое замыкание. Сначала «крокодилы» нужно подключить к плюсовым клеммам, и лишь затем — к минусовым. Если сделать наоборот и коснуться «плюсом» металлической детали, произойдет короткое замыкание. И лучше щадите стартер: в попытках завести автомобиль на морозе не крутите его дольше десяти секунд. При долгой прокрутке он может начать перегреваться, а это негативно сказывается на его компонентах. Результат — поломка.
Дизельное топливо
Если дизельное топливо замерзло, мотор просто невозможно завести. Солярка содержит в своем составе парафины, весьма чувствительные к низким температурам. На морозе за счет кристаллизации парафинов солярка густеет. Чем ниже температура, тем гуще становится дизтопливо. В результате оно не может пройти через топливный фильтр и топливопроводы.
Как же завести мотор? Помогут кипяток и обычная тряпка. Обматываем тряпкой топливный фильтр и медленно льем кипяток на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы кипяток подольше задерживался на фильтре. Благодаря высокой температуре фильтр прогреется, парафин растает и позволит завести мотор. А еще проще установить подогреватель топливного фильтра (на фото выше — справа). Стоит это недорого — около 1000 рублей.
Можно отбуксировать автомобиль в теплый гараж, а можно воспользоваться услугой «отогрев авто». По адресу приезжают специалисты с оборудованием, позволяющим быстро отогреть автомобиль. Такая услуга в Москве стоит 800 рублей.
Фото: depositphotos.com, «За рулем»
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