Не разбейте солярку! Экспертиза зимнего дизтоплива

Вместо пролога
— В пластмассовую канистру? Нет, нельзя!
Заправщик настроен категорично: мол, у нас на ВР за это увольняют! Кассирши подтвердили: руководство запретило.
Мы были к этому готовы. Вручили заправщику вместо пластиковой канистры металлическую, а сами пошли беседовать с начальством: если запрещают наливать в пластик, то почему торгуют пластиковыми канистрами?
Местный начальник оказался сдержанным. Мол, торгуем, но эти канистры предназначены только для хранения. Кто запретил? Нам показывают документ: Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01 (в редакции приказа Минэнерго РФ от 17 июня 2003 года № 226). Введены в действие 1 ноября 2001 года. Тогда какой-то функционер из-за якобы электризации пластика действительно запретил «выдачу нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару». И неведомо ему, что современные топливные баки давным-давно делают из пластмассы. Причем и для заправки бензином, не говоря уже о дизельном топливе. Ведь солярку просто так не поджечь, даже если очень постараться. И кто дал указание вытащить из нафталина это странное распоряжение?
Более того, тот же заправщик подбежал к нам и… самолично помог перелить заправленную солярку из металлической канистры в пластиковую! Ведь в приказе не сказано, что этого делать нельзя. Еще одно доказательство того, что Россия непобедима!
Ладно, будем считать это прологом нашей экспертизы. Проверим, что ждет владельцев дизельных машин, заправившихся в начале зимы (пробы мы брали в середине декабря). Причем специально выискивать откровенный «левак» не будем — прокатимся вдоль федеральной трассы на юг от столицы и соберем дизтопливо с разных АЗС.
Справочники для пятиклассников
Никаких топливных проблем на территории России с 1 января 2016 года быть не должно по определению. Мы уже рассказывали, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 повелел допускать к обращению исключительно топливо класса К5. А разве «пятиклассники» могут замерзнуть? К тому же дизелеводов оберегают сразу четыре нормативных документа: по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 32511 выпускают дизтоплива Евро, по ГОСТ Р 55475 — топлива для холодного и арктического климата, по ГОСТ 305 — остальные.
Однако… Пусть в отеле хоть пять парикмахерских на каждом этаже — это не сделает его пятизвездочным. Так и здесь. Требования к зимним соляркам есть, но кто мешает продавцу торговать чем-то попроще? Громкие фразы про сезонность применения топлива у нас носят рекомендательный характер.
Проверим, замерзает ли топливо «пятого класса». Для справки: температура помутнения зимней солярки для умеренной климатической зоны должна быть не выше —22 ºС. А потому ни одно из купленных дизтоплив не имеет ни малейшего права потерять прозрачность даже в обычном морозильнике, а тем более — замерзнуть.
Приходилось ли вам сталкиваться с замерзающим дизтопливом?
(Данные опроса, который проводился на сайте www.zr.ru в середине декабря 2016 г.)
НАША СПРАВКА
Все дизтоплива мы закупали в середине декабря 2016 года.
Низкотемпературные свойства дизтоплива определяются тремя температурами — помутнения, застывания и предельной фильтруемости.
Температура помутнения характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива.
Температура предельной фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этой фильтры топливной системы перестают пропускать топливо.
Температура застывания — температура, при которой топливо теряет подвижность; обычно ниже температуры предельной фильтруемости на 5–7 ºС.
Из жидкого в твердое
Мы посетили 17 заправочных станций. Не в честь наступившего года — так случайно получилось. Однако «взятие зимнего» все-таки породило смуту в умах: вместо сплошных плюсиков наша таблица запестрела минусами. На половине из купленных солярок в гости к Деду Морозу в Великий Устюг не доехать!
Разброс цен сумасшедший: от 28 рублей на 106‑м километре Симферопольской трассы до 36 рублей 92 копеек на расположенной поблизости заправке Лукойла.
Нужно признать, что никто из акул рынка в бытовом морозильнике не потонул. Идеальной оказалась солярка Shell, которая при —30 ºС даже не помутнела. Роснефть и ВР выступили нормально, но при —30 ºС эти дизтоплива все-таки немного потеряли прозрачность. То же относится к Лукойлу: при максимальном охлаждении солярка сохранила работоспособность, хотя и немного помутнела.
На каждой АЗС мы оформили протокол взятия пробы. С фотосъемкой кое-где возникали проблемы: к примеру, на месте забора одного из образцов на нас набросилась работница заправки: мол, кто разрешил фотографировать частную собственность? Ее беспокойство, впрочем, вполне объяснимо: взятое там «зимнее ДТ» на морозе быстро превратилось в булыжник. Чтобы это не произошло в баке вашего автомобиля, вновь повторяем: заезжайте только на АЗС проверенных брендов.
Остальное — лотерея, и далеко не беспроигрышная. И еще совет: в период массового перехода АЗС с летней солярки на зимнюю, если температура опускается ниже —10 ºС, во время заправки заливайте в бак для подстраховки антигель. Тогда морозным утром гарантированно заведете двигатель.
Итоги нашей проверки мы свели в таблицу. Примечательно, что на всех АЗС, которые мы посетили, были доступны паспорта качества на продаваемые дизтоплива.
Наш эксперимент может воспроизвести каждый желающий в любом регионе страны. Залейте подозрительное ДТ в подходящий стаканчик (закрытый, конечно же, - запах-то не самый приятный) и определите до утра в морозильную камеру. Замерзнет — пришлите нам фото (того, во что превратилась солярка) и координаты АЗС.
Данные опубликуем на сайте, чтобы оградить других автолюбителей от плохого топлива. В одиночку мы не в состоянии проверить АЗС по всей стране, а вместе с вами — справимся.
Вместо эпилога
Выводов мы сделали несколько. Во‑первых, на нашем топливном рынке по-прежнему анархия. Если в Германии водитель спокойно заправляется на любой АЗС, то у нас так поступать просто неразумно. Особенно зимой, особенно на дизельной машине.
Во‑вторых, нужно шарахаться от АЗС с неожиданно низкими ценами. Зимой экспериментировать с топливом — себе дороже.
В‑третьих, не слушайте тех, кто кивает на потепления. Дескать, сегодня всего минус десять, так что и летняя солярка сойдет. А если ночью мороз? А если нужно ехать за город? Или того дальше, например в Великий Устюг? Зимой нужно заливать только зимнее дизтопливо — не надеясь на авось.
Требования к дизельным топливам согласно ГОСТ Р 55475
|
Параметр
|
Зимнее ДТ
|
Арктическое ДТ
|
Температура помутнения, 0С, не выше
|
—22
|
—34
|
Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше
|
—32
|
—44
Результаты испытаний ДТ при отрицательных температурах
Разнообразную информацию о зимней эксплуатации вы найдете в подборке статей из журнала «За рулем» «Автомобиль и зима: советы, мифы, тесты».
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