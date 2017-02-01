Не разбейте солярку! Экспертиза зимнего дизтоплива

С дизтопливом творится полный беспредел: половина замерзает даже в бытовом морозильнике. Это подтвердил наш экспресс-анализ.

Вместо пролога

Заправлять топливо в пластиковые канистры на ВР нельзя. А вот переливать — сколько хотите! Вам даже помогут.

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— В пластмассовую канистру? Нет, нельзя!

Заправщик настроен категорично: мол, у нас на ВР за это увольняют! Кассирши подтвердили: руководство запретило.

Мы были к этому готовы. Вручили заправщику вместо пластиковой канистры металлическую, а сами пошли беседовать с начальством: если запрещают наливать в пластик, то почему торгуют пластиковыми канистрами?

Местный начальник оказался сдержанным. Мол, торгуем, но эти канистры предназначены только для хранения. Кто запретил? Нам показывают документ: Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01 (в редакции приказа Минэнерго РФ от 17 июня 2003 года № 226). Введены в действие 1 ноября 2001 года. Тогда какой-то функционер из-за якобы электризации пластика действительно запретил «выдачу нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару». И неведомо ему, что современные топливные баки давным-давно делают из пластмассы. Причем и для заправки бензином, не говоря уже о дизельном топливе. Ведь солярку просто так не поджечь, даже если очень постараться. И кто дал указание вытащить из нафталина это странное распоряжение?

Более того, тот же заправщик подбежал к нам и… самолично помог перелить заправленную солярку из металлической канистры в пластиковую! Ведь в приказе не сказано, что этого делать нельзя. Еще одно доказательство того, что Россия непобедима!

Ладно, будем считать это прологом нашей экспертизы. Проверим, что ждет владельцев дизельных машин, заправившихся в начале зимы (пробы мы брали в середине декабря). Причем специально выискивать откровенный «левак» не будем — прокатимся вдоль федеральной трассы на юг от столицы и соберем дизтопливо с разных АЗС.

АЗС третьего тысячелетия. Но если вы полагаете, что здесь нет клиентов, то ошибаетесь. Цена определяет сознание? Наш совет: сразу проезжайте мимо!

Справочники для пятиклассников

Никаких топливных проблем на территории России с 1 января 2016 года быть не должно по определению. Мы уже рассказывали, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 повелел допускать к обращению исключительно топливо класса К5. А разве «пятиклассники» могут замерзнуть? К тому же дизелеводов оберегают сразу четыре нормативных документа: по ГОСТ Р 52368 и ГОСТ 32511 выпускают дизтоплива Евро, по ГОСТ Р 55475 — топлива для холодного и арктического климата, по ГОСТ 305 — остальные.

Однако… Пусть в отеле хоть пять парикмахерских на каждом этаже — это не сделает его пятизвездочным. Так и здесь. Требования к зимним соляркам есть, но кто мешает продавцу торговать чем-то попроще? Громкие фразы про сезонность применения топлива у нас носят рекомендательный характер.

Проверим, замерзает ли топливо «пятого класса». Для справки: температура помутнения зимней солярки для умеренной климатической зоны должна быть не выше —22 ºС. А потому ни одно из купленных дизтоплив не имеет ни малейшего права потерять прозрачность даже в обычном морозильнике, а тем более — замерзнуть.

Приходилось ли вам сталкиваться с замерзающим дизтопливом?

(Данные опроса, который проводился на сайте www.zr.ru в середине декабря 2016 г.)

НАША СПРАВКА Все дизтоплива мы закупали в середине декабря 2016 года. Низкотемпературные свойства дизтоплива определяются тремя температурами — помутнения, застывания и предельной фильтруемости. Температура помутнения характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива. Температура предельной фильтруемости указывает на температурный порог работоспособности двигателя. При температуре ниже этой фильтры топливной системы перестают пропускать топливо. Температура застывания — температура, при которой топливо теряет подвижность; обычно ниже температуры предельной фильтруемости на 5–7 ºС.

Из жидкого в твердое

Сэкономили на заправке? Ну и как работать топливной аппаратуре? Расслоение солярки — это уже приговор: мотор не пустится. А некоторые пробы солярки и вовсе превратились в камень!

Мы посетили 17 заправочных станций. Не в честь наступившего года — так случайно получилось. Однако «взятие зимнего» все-таки породило смуту в умах: вместо сплошных плюсиков наша таблица запестрела минусами. На половине из купленных солярок в гости к Деду Морозу в Великий Устюг не доехать!

Разброс цен сумасшедший: от 28 рублей на 106‑м километре Симферопольской трассы до 36 рублей 92 копеек на расположенной поблизости заправке Лукойла.

Нужно признать, что никто из акул рынка в бытовом морозильнике не потонул. Идеальной оказалась солярка Shell, которая при —30 ºС даже не помутнела. Роснефть и ВР выступили нормально, но при —30 ºС эти дизтоплива все-таки немного потеряли прозрачность. То же относится к Лукойлу: при максимальном охлаждении солярка сохранила работоспособность, хотя и немного помутнела.

На каждой АЗС мы оформили протокол взятия пробы. С фотосъемкой кое-где возникали проблемы: к примеру, на месте забора одного из образцов на нас набросилась работница заправки: мол, кто разрешил фотографировать частную собственность? Ее беспокойство, впрочем, вполне объяснимо: взятое там «зимнее ДТ» на морозе быстро превратилось в булыжник. Чтобы это не произошло в баке вашего автомобиля, вновь повторяем: заезжайте только на АЗС проверенных брендов.

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Остальное — лотерея, и далеко не беспро­игрышная. И еще совет: в период массового перехода АЗС с летней солярки на зимнюю, если температура опускается ниже —10 ºС, во время заправки заливайте в бак для подстраховки антигель. Тогда морозным утром гарантированно заведете двигатель.

Итоги нашей проверки мы свели в таблицу. Примечательно, что на всех АЗС, которые мы посетили, были доступны паспорта качества на продаваемые дизтоплива.

Наш эксперимент может воспроизвести каждый желающий в любом регионе страны. Залейте подозрительное ДТ в подходящий стаканчик (закрытый, конечно же, - запах-то не самый приятный) и определите до утра в морозильную камеру. Замерзнет — пришлите нам фото (того, во что превратилась солярка) и координаты АЗС.

Данные опубликуем на сайте, чтобы оградить других автолюбителей от плохого топлива. В одиночку мы не в состоянии проверить АЗС по всей стране, а вместе с вами — справимся.

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Вместо эпилога

Выводов мы сделали несколько. Во‑первых, на нашем топливном рынке по-прежнему анархия. Если в Германии водитель спокойно заправляется на любой АЗС, то у нас так поступать просто неразумно. Особенно зимой, особенно на дизельной машине.

Во‑вторых, нужно шарахаться от АЗС с неожиданно низкими ценами. Зимой экспериментировать с топливом — себе дороже.

В‑третьих, не слушайте тех, кто кивает на потепления. Дескать, сегодня всего минус десять, так что и летняя солярка сойдет. А если ночью мороз? А если нужно ехать за город? Или того дальше, например в Великий Устюг? Зимой нужно заливать только зимнее дизтопливо — не надеясь на авось.

Требования к дизельным топливам согласно ГОСТ Р 55475

Параметр Зимнее ДТ Арктическое ДТ Температура помутнения, 0С, не выше —22 —34 Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше —32 —44

Результаты испытаний ДТ при отрицательных температурах

Место и время заправки (по чеку) Обозначение топлива (по чеку) Цена на момент закупки, руб. Температура, ºС Комментарии ˗20 ˗25 ˗30 ООО «Шелл нефть», АЗС 11072, Варшавское шоссе, 206а, с. 1 ДТ-З-К5 36,19 + + + прозрачная, как вода, жидкость АО «РН-Москва», Варшавское шоссе, вл. 266, стр. 1 (ВР) ДТ ULT-З-К5 36,19 + + + при ˗30 ºС помутнело, сохранив текучесть ООО «Саган», МАЗС № 2, Симферопольское шоссе, 9 ДТ-Е-К5 35,18 + +/˗ ˗/+ при ˗30 ºС жидкость расслоилась ООО «Нефтегазовая компания „Интеройл“, МАЗС-1 ДТ-З-К5 34,80 + +/˗ ˗/+ при ˗30 ºС превратилось в кисель ООО „Оптима Юнион“, Подольский р-н, Домодедовское шоссе, 49а ДТ-Л-К5 30,00 ˗/+ ˗/+ ˗ помутнело уже при ˗20 ºС, после чего превратилось в кисель ООО „Трэйдмаркет“, 40-й км а/д Москва ˗ Харьков не указано 34,00 ˗/+ ˗/+ ˗ при ˗30 ºС утратило текучесть АО „РН-Москва“, Подольский р-н, Лаговское с/п, вблизи д. Гривно ДТ-З-К5 35,00 + + + при ˗30 ºС помутнело, сохранив текучесть ООО „Компания Трасса“, АЗС № 48, 55-й км автодороги „Крым“ ДТ-З-К5 35,29 + +/˗ +/˗ при ˗30 ºС топливо расслоилось ИП Гуреев И.А. ДТ-Е-К5 30,90 + ˗ ˗ при ˗20 ºС сильно загустело, а при ˗30 ºС окаменело ООО „Лаки Стар“ ДТ-Е-К5 30,90 ˗/+ ˗/+ ˗ уже при ˗20 ºС топливо расслоилось ИП Беляков А.Д. ДТ-евр-К5 33,70 +/ ˗ ˗/+ ˗ расслоение начиная с ˗20 ºС ООО „АЗС-Сервис“, АЗС № 19, Симферопольское шоссе, 106-й км, с. Липицы ДТ-Е 28,00 ˗/+ ˗/+ ˗ желе, превратившееся при ˗30 ºС в глыбу ООО „НефтеПромСервис“, АЗС № 18 (Лукойл) ДТ-З-К5 ЭКТО 36,92 + + + при ˗30 ºС помутнело, сохранив текучесть ИП Сироткин А.А. ДТ-Е-К5 32,70 + +/˗ ˗ замерзло до состояния камня при ˗30 ºС ООО „Серпуховнефте­продуктсервис“, АЗС 25 ДИЗ.К5 35,50 + +/˗ ˗/+ помутнело довольно быстро, но сохранило текучесть; расслоилось при ˗30 ºС ООО „В-93“ ДТ-Е К5 33,70 ˗/+ ˗/+ ˗ расслоилось почти сразу, постепенно превращаясь в густой кисель ИП Гуреев И.А. ДТ-Е-К5 32,20 + ˗/+ ˗ при ˗25 ºС сильно загустело, при ˗30 ºС замерзло

Примечания: + — замечаний нет; +/— — дизтопливо еще годно к эксплуатации; —/+ — дизтопливо уже негодно к эксплуатации; — — дизтопливо полностью утратило текучесть.

Расслоение топлива эквивалентно его негодности, поскольку топливный насос не сможет прокачать густые фракции.

Разнообразную информацию о зимней эксплуатации вы найдете в подборке статей из журнала «За рулем» «Автомобиль и зима: советы, мифы, тесты».