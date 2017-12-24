Тормозной механизм нужно как-то освободить, но как?! Есть несколько проверенных способов.

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Случается подобное хоть и крайне редко, однако всегда неожиданно. К примеру, затянул вечером в сырую погоду стояночный тормоз по привычке, а наутро хорошенько подморозило. Что же делать? Вариантов несколько.

В конце восьмидесятых годов прошлого века мой знакомый, тогда начинающий водитель, не заметил, что у него за ночь примерзли тормозные колодки задних колес. И проехал он на новеньком переднеприводном «сорок первом» Москвиче несколько километров по городу, волоча задние колеса по свежевыпавшему снегу. Освободились колеса только на эстакаде, которая была посыпана солью с песком. Получается, что автомобиль с передним приводом может ехать и в таком режиме. Это не просто страшилка перед сном, а намек на то, что если у вас неподалеку от места стоянки сервис или автомойка, то теоретически по свежевыпавшему снегу на нешипованных шинах можно добраться и таким способом. А там, в тепле, да под струями воды все быстро оттает.

Другой способ: подвести к замерзшим тормозным барабанам струю теплых отработавших газов от двигателя своего же автомобиля. Тут потребуется отрезок шланга большого диаметра, который одной стороной необходимо надеть на выхлопную трубу, а другой — дотянуть до внутренней части задних колес. Можно использовать старый шланг от пылесоса.

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Следующий вариант чуть более сложный: раздобыть пару прочных полиэтиленовых пакетов, наполнить их горячей водой и обложить ими тормозной барабан. Колесо при этом придется демонтировать.

Людям, у которых в доме есть набор инструментов, можно предложить запитать проводом из окна тепловой пистолет. А у кого такого девайса нет, сойдет и бытовой фен, только мощный. И уж точно гарантированно и быстро отогреет тормозные барабаны портативная газовая горелка.

Еще можно постучать по тормозным барабанам, только надо постараться не повредить их. Для этого стучать следует через деревянный брусок и желательно не очень тяжелой кувалдой. Хотя этот способ, по опыту, не всегда дает положительный результат.

Говорят, что есть чисто мужской способ отогреть тормоза. Но чтобы результат был достигнут, нужна целая команда мужиков после просмотра футбольного матча с пивом. Да и машину придется мыть.

Поэтому советуем простой способ, который подойдет абсолютно всем. Воспользуйтесь чайником с кипятком, принесенным из дома. Полейте горячей водой на тормозные барабаны. Как только колеса начнут проворачиваться, постарайтесь просушить тормозные механизмы задних колес движением со слегка затянутым ручником. Трение разогреет колодки и выпарит воду. Собственно так же, в целях профилактики, надо поступать и после преодоления глубоких луж, прежде чем оставлять машину на стоянке.