Какие цвета машин любили в СССР, а над какими смеялись

«За рулем» рассказал, в какие цвета красили автомобили в Советском Союзе

Улицы советских городов были куда ярче и нарядней нынешних из-за пестроты автомобилей. Правда, выбирать цвет машины покупатели в СССР могли далеко не всегда.

Черно-серое кино

Сегодня во всем мире, в том числе и у нас, три основных любимых цвета – черный, серый и белый. Примерно в те же колеры в Союзе красили машины в 1930-х годах.

Основным цветом «эмок» ГАЗ-М1 и ЗИСов был черный, иногда – серый. В иные колеры машины окрашивали очень редко: в основном, для выставок.

Например, в 1940 году газета «Московский транспортник», рассказала, что на ВСХВ выставили ГАЗ-М1, который «при свете солнца имеет кремовой цвет, но с наступлением темноты начинает светиться, излучая изумрудный свет». Как добились такого «хамелеонного» эффекта в 1940 году, газета умолчала. На старых фото встречаются и двухцветные «эмки». Но их, явно, было немного.

Самый массовый цвет Москвичей-400 конца 1940-х – начала 1950-х годов – мышиный серый.

Уже с той поры черный автомобиль (как, в общем-то, и автомобиль вообще) ассоциировался у советских людей с высоким социальным статусом владельца, его принадлежностью к элите, а попросту – к начальству.

После 1945 года основным цветами Москвичей и Побед стали «мышиный» серый и светло-бежевый. Нитрокраски тех лет были блеклые. Поэтому нынешние реставраторы, доводящие кузова до максимального блеска, строго говоря, отступают от аутентичности, к которой так стремятся.

Постепенно цветовую гамму советских автомобилей разбавляли голубым и зеленым. А вот черных Побед ГАЗ-М20 даже для чиновников в Горьком не делали. Ведь кузова были далеко не идеальны по качеству поверхностей, а черный колер особенно хорошо выявляет неровности.

Зато большинство ЗИС-110 и ГАЗ-12 ЗИМ были именно черными, поскольку их кузова перед окраской доводили вручную особенно тщательно. Но ЗИС обычным людям не продавали, а баснословно дорогой ЗИМ могли приобрести единицы.

Луч цвета

Ранняя Волга ГАЗ-М21. Двухцветные машина делали, в первую очередь, на экспорт.

Принципиальные изменения в цветовой гамме автомобилей в СССР произошли в середине 1950-х годов. Машины стали красить более яркими красками. Но главное: появились двухцветные Москвичи и Волги. Мода на такие машины пришла из США и распространилась тогда по всему миру.

Заводы были от этого не в восторге. Окраска в два колера оказалась хлопотным делом. Сначала весь кузов покрывали светлой эмалью, а потом отдельные участки – темной. Проблемной, понятно, была линия перехода.

Двухцветные Москвичи-407 в конце 1950-х годов были особенно желанны.

Именно поэтому на МЗМА, модернизируя Москвич-402 и превращая его в Москвич-407, на кузове сделали боковой молдинг, закрывающий линию перехода. Такие же прототипы с молдингами сделали и на основе Волги ГАЗ-21, но в серию их не пустили.

Двухцветные Москвичи и Волги делали, в основном, на экспорт. На Москвичах светло-кремовый или белый обычно сочетали с темно-красным, зеленым или голубым. Были и иные сочетания.

Часть двухцветных машин продавали и внутри страны. И они, разумеется, были особенно престижны. Не только потому, что красивы, но и поскольку числились экспортными. А советские покупатели прекрасно знали, что экспортные машины тщательней доводят до ума и строже принимают перед отправкой в сбыт.

Некоторые владельцы не ленились самостоятельно перекрашивать свои одноцветные машины в двухцветные. Но мода на двухцветность довольно быстро прошла. Именно поэтому на Волги не стали ставить молдинги. Тем более что экспорт ГАЗ-21 был относительно невелик. Хотя в Союзе редкие двухцветные Волги оставались престижными.

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