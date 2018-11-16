«За рулем» тестирует революционную новинку — обрезиненный шип ContiFlexStud. Штука крутая, но в продаже будет только через год.

Шипованные шины в России покупают в 1,5 раза чаще фрикционных зимних шин («липучек»). Есть города, где зимой почти все ездят на «шипах»: Ижевск, Ульяновск, Самара (совсем вроде как неполярные области)… Нешипованные зимние шины предпочитают в семи городах-миллионниках (в основном южных), а также в Уфе, Иркутске и Москве. В Санкт-Петербурге шипованные шины в 2,5 раза популярнее «липучек». Это главные результаты недавнего исследования «Авито Авто». Однако пристрастия водителей могут поменяться. И не только из-за климата (зимы становятся все теплее), но и из-за новинки Continental — обрезиненного шипа СontiFlexStud.

Новые обрезиненные шипы ContiFlexStud производит для Continental давний партнер, финская компания Tikka.

Обернуться в резину

Технический эксперт Continental Tires Rus Дмитрий Краев демонстрирует, как именно шипы взаимодействуют с дорожным полотном — в первую очередь контактируя гранями.

Представители марки называют разработку революционной. Если и преувеличивают, то не очень сильно — в шинном деле давно не было прорывных технологических открытий. Суть идеи в том, что алюминиевое тело шипа заменяется резиновым. Это резко снижает уровень шума, улучшает амортизацию, увеличивает ресурс самих шин и шипов, примерно на 7% повышает сцепление со льдом, и — что очень важно — снижает вред дорожному покрытию на 20%. Как известно, в Европе постоянно ужесточаются нормы на износ покрытия шипованными шинами, и шинники вынуждены подстраиваться.

Для покупателей же еще важнее, что обрезиненный шип лучше традиционного держится в покрышке. Он монтируется по обычной для Continental технологии, с использованием специального состава, усиливающего посадку шипа в гнезде. Но из-за более мягкого взаимодействия с дорожным покрытием шип испытывает меньшие нагрузки и дольше остается на своем месте.

Пока представители Continental не готовы отвечать на вопрос, насколько конкретно, в процентах, снижается шум и увеличивается ресурс шин с инновационными шипами. Вместо точного ответа Михаэль Циккфельд, ведущий технический эксперт Continental Tires RUS, проводивший для нас презентацию, подробно рассказал об испытаниях новинки в такси и о разных манерах вождения. Перевел, в общем, ответ из практической плоскости в философскую.

Перед началом зимнего сезона представительство германской марки отправило российским дилерам пилотную партию IceContact 2 RS из 1000 покрышек. Свободная же продажа модели с этой технологией (она будет называться Continental IceContact 3) начнется осенью будущего года, причем с самых дорогих размеров. К тому же шины с шипами ContiFlexStud будут явно дороже обычных из-за более сложной технологии производства. Шины будут выпускать два предприятия Continental — заводы в Корбахе и Калуге, где сегодня производят IceContact 2.

Наглядное сравнение жизненного цикла обрезиненного шипа и обычного, с алюминиевым телом. Пилотная Continental IceContact 2 RS во всей красе.

Тест на слух

Автожурналистам предложили оценить разработку на площадке Jaguar Land Rover Experience 1 ноября. Днем температура воздуха в Подмосковье поднялась до +4°С. Для сравнения взяли серийные шины IceContact 2 и пилотные IceContact 2 RS одинаковой размерности — 235/45 R18, но колеса с ними поставили на разные автомобили. «Обычные» — на Jaguar ХЕ, а пилотные — на Jaguar XF. Разумеется, у XF оказалась лучше шумоизоляция. Чтобы сравнение было хоть чуть корректнее, пришлось открывать окна. Максимальная скорость, которую развивали машины, — 80 км/ч. На низкой скорости, до 20 км/ч, и особенно при маневрировании, «резиновые шипы» цокают об асфальт сердечниками. С ростом скорости шум снижается, и шины IceContact 2 RS начинают шуметь примерно так же, как «фрикционки». Как мне показалось, меняется не только громкость, но и частота шума — становится приятнее для слуха. Изменяются и вибрации, становясь низкочастотными.

Демонстрация IceContact 2 RS на Jaguar XF. Здесь пришлось изрядно напрягать слух.

Новые «скандинавки»

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Вторая новинка Continental — фрикционные шины (или же шины скандинавского типа) VikingContact 7. И здесь разработчики стремились снизить уровень шума, применив «разнокалиберные» шашки протектора. Выбрали направленный симметричный рисунок протектора в виде многократно повторяющихся V. В состав резиновой смеси ввели рапсовое масло, которое позволяет протектору не размягчаться в тепле.

Сравнительный тест «шиповок» Continental IceСontact 2 и «фрикционок» Continental VikingContact 7 проходил так: первые стояли на Jaguar XE 2.5d AWD, вторые — на Jaguar XE 2.0d AWD. На той и другой машине поочередно нужно было пройти слаломную трассу. +4°С, периодически моросящий дождь, на асфальте — глубокие лужи, так что результат был предсказуем: все участники показали лучшее время на «липучках». Хотя шипованные шины вели себя тоже достойно — даже в таких условиях они позволяли полностью контролировать автомобиль.

На площадке с «фигуркой» после упражнений на Jaguar XE требовалось сделать вывод, что лучше для русской зимы — шипованные шины или «фрикционки». А ездить пришлось по глубоким лужам.

Считается, что шипованные шины сильно уступают нешипованным на асфальте при торможении. Однако на этих шинах со скорости 80 км/ч я тормозил «в пол» с разницей максимум в метр.

Дайте шипучку!

Мое мнение: остаюсь приверженцем шипованных шин. Зимой, как и летом, я часто выезжаю за город. Континентальному климату свойственны резкие похолодания, а «шиповки» умеют вгрызаться в лед, в отличие от липучек. Да и в диапазоне от 0 до —15°С мягкие «фрикционки» скандинавского типа, ориентированные на работу в мороз, могут проигрывать «шиповкам» с более жестким протектором. А именно такой температурный режим зимой и характерен для европейской части страны в последние годы — несмотря на потепление.

Итог соревнований: у всех 12 участников время лучше на «липучке». Но зима в России разная и долгая. Так что мой выбор — все-таки шипы.

С повышенным шумом и разрушением покрытия я готов мириться. Впрочем, когда в продаже появятся шины с обрезиненным шипом, устраивающие меня по цене, задумаюсь о покупке. По-моему, они совмещают достоинства того и другого типа шин. В конце концов, не зря же 30 000 инженеров Continental едят свой хлеб.