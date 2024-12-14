Российский гибридный автобус — скоро запуск производства?

На выставке Comtrans 2024 представлен новый гибридный автобус Volgabus 5270LH

Компания Volgabus на выставке Comtrans 2024 в Москве представила новый автобус с гибридной силовой установкой. Модель под индексом Volgabus 5270LH уже показывали в 2024 году на презентациях в Санкт-Петербурге и Волгограде; третий показ на публике может являться свидетельством скорого запуска в производство.

Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, в задней части 12-метрового городского автобуса расположен 6-цилиндровый дизель Yuchai, который имеет связь с ведущими задними колесами, но, помимо передачи крутящего момента, может также подавать питание через генератор на тяговые электромоторы.

В этом случае крутящий момент передается через двуступенчатый планетарный редуктор. Фактически, заимствована гибридная установка Yuchai с 48-вольтовой батареей, отмечает Кадаков. По словам авторов проекта, расход топлива такой машины на 40% меньше, чем у аналогичного дизельного автобуса.

Таким образом, завод Volgabus в ближайшее время может начать производство автобуса с силовой установкой по схеме «последовательный гибрид». Напомним, сама компания до 2008 года носила название «Волжанин», основное производство располагается в городе Волжский Волгоградской области. 60% «Волгабас Групп» принадлежат компании «Реновация», которая в равных долях принадлежит компаниям «Мегаполис» и «Мидстрим».

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Источник: Максим Кадаков