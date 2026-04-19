Что важно знать при покупке китайского автомобиля с пробегом?

При покупке китайского авто с пробегом важно проверить сервисную историю

Китайские премиальные автомобили уверенно завоевывают российские дороги, и их доля на рынке только растёт. Если раньше к ним относились с недоверием, то сейчас у многих марок уже есть свои сообщества преданных поклонников. Цифры подтверждают этот тренд: из 265 тысяч новых машин, проданных в России за первые три месяца 2026 года, целых 185 тысяч – либо китайского производства, либо ввезены оттуда.

При этом интерес к подержанным премиальным моделям из КНР тоже высок, но здесь покупателей подстерегают свои нюансы. Начальник отдела подержанных автомобилей «Панавто» Игорь Роганов объяснил, на что в первую очередь стоит обратить внимание.

Покупать машину с пробегом можно у частника или у официального дилера. В первом случае всю проверку вы берёте на себя, а во втором – дилерский центр обычно сам отвечает за диагностику и юридическую чистоту сделки. Вне зависимости от выбора, документы нужно изучать досконально. Проверьте ПТС (бумажный или электронный), СТС, паспорт продавца и актуальность регистрации. Крайне важно убедиться, что на авто нет залогов или арестов, особенно если изначально его покупали в кредит.

Для машин, ввезённых в Россию, отдельно изучают таможенную декларацию, дату ввоза и сумму уплаченного утильсбора. Любые «серые» схемы или неточности в этих бумагах в будущем могут аукнуться доначислениями платежей, снятием с учёта или даже конфискацией автомобиля.

Следующий обязательный шаг – запросить полную историю обслуживания. В идеале там должны быть отмечены все визиты на ТО, обращения в сервис, замены расходников и узлов. Если такой истории нет или она скудная, это тревожный звоночек. Возможно, машину ввезли неофициально и обслуживали «в гаражах», что резко повышает риск скрытых, вовремя не устранённых проблем.

Ну а без личного осмотра и тест-драйва вообще не обойтись. Во время поездки прислушайтесь к работе двигателя и трансмиссии, оцените плавность хода, отзывчивость педалей газа и тормоза. Любые рывки или посторонние звуки – явный признак износа. Кузов стоит проверить толщиномером на предмет скрытых повреждений, перекраски или коррозии. Не забудьте про электронику: её лучше просканировать с помощью диагностического оборудования.

Хотя китайские премиальные авто в целом уже довольно надёжны, у моделей, выпущенных до 2020 года, иногда встречаются специфические «болячки». Эксперт предупреждает, что могут быть сбои в работе климат-контроля или других электронных систем в сильные морозы.