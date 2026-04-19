Самый популярный кроссовер в России обновился и не подорожал (ну почти!)
Haval обновил свой бестселлер – кроссовер Jolion. Внешне машина не изменилась. Техника моноприводной 143‑сильной версии – тоже.
Двигатель версии с полным приводом при тех же 150 л. с. увеличил максимальный крутящий момент с 230 до 270 Н·м. Степень сжатия понижена с 11,8 до 11,0. Время разгона до сотни сократилось с 9,8 до 9,1 с. Экологический класс двигателя повысили с пятого до шестого, пока необязательного в России.
В зависимости от цикла движения паспортный расход топлива стал ниже на 0,3–0,8 л/100 км.
Серьезно прошлись по передней части салона. В блок физических клавиш под центральным дисплеем добавили управление скоростью вентилятора и крутилку громкости аудиосистемы. Шайбу управления коробкой передач заменили на вертикальный джойстик.
Мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт, руль получил утолщенный обод. Слегка переработан узор фоновой подсветки на передней панели, добавлены порты USB-C.
В медиасистеме обновлен интерфейс, добавлена функция голосового управления, которая понимает около 300 команд и работает без подключения к интернету. Подключение смартфона по протоколам Android Auto и Apple CarPlay стало беспроводным.
Любопытно, что подорожала только начальная комплектация, которой положена лишь часть обновок: с 2 до 2,05 млн рублей. Остальные версии стоят 2,45–2,9 млн рублей. Из вариантов отделки исключили светло-серый интерьер.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках