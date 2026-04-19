Самый популярный кроссовер в России обновился и не подорожал (ну почти!)

Кроссовер Haval Jolion стал тяговитее и экономичнее

Haval обновил свой бестселлер – кроссовер Jolion. Внешне машина не изменилась. ­Техника моноприводной 143‑сильной ­ версии – тоже.

Двигатель версии с полным приводом при тех же 150 л. с. увеличил максимальный крутящий момент с 230 до 270 Н·м. Степень сжатия понижена с 11,8 до 11,0. Время разгона до сотни сократилось с 9,8 до 9,1 с. Экологический класс двигателя повысили с пятого до шестого, пока необязательного в России.

В зависимости от цикла движения паспортный расход топлива стал ниже на 0,3–0,8 л/100 км.

Серьезно прошлись по передней части салона. В блок физических клавиш под центральным дисплеем добавили управление скоростью вентилятора и крутилку громкости аудиосистемы. Шайбу управления коробкой передач заменили на вертикальный ­джойстик.

Перекомпонован тоннель между сиденьями.

Мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт, руль получил утолщенный обод. Слегка переработан узор фоновой подсветки на передней панели, добавлены порты USB-C.

В медиасистеме обновлен интерфейс, добавлена функция голосового управления, которая понимает около 300 команд и работает без подключения к интернету. Подключение смартфона по протоколам Android Auto и Apple CarPlay стало беспроводным.

Любопытно, что подорожала только начальная комплектация, которой положена лишь часть обновок: с 2 до 2,05 млн рублей. Остальные версии стоят 2,45–2,9 млн рублей. Из вариантов отделки исключили светло-серый интерьер.

О том, довольны ли владельцы кроссовером Haval Jolion, рассказано тут.