Популярный «китаец» нашей сборки: надежный? Какой ресурс у агрегатов?

Названы типичные неисправности кроссовера Haval Jolion

Появившийся на нашем рынке в 2021 году кроссовер Haval Jolion сразу был локализован на заводе под Тулой. И имел странную моторную линейку: комплектовался двумя четырехцилиндровыми моторами объемом 1,5 литра, сохранившимися и при рестайлинге 2024 года.

Оба близкой мощности, наддувные, с алюминиевыми блоками и системой изменения фаз газораспределения. Однако агрегаты конструктивно разные. К чему такая диверсификация?

Дело в том, что с мотором 4G15K (143 л. с.) кроссовер исключительно переднеприводный, а с 4B15D (150 л. с.) для подключения задней оси имеет муфту BorgWarner (Haldex пятого поколения).

В трансмиссии – 7-ступенчатый «мокрый» преселективный робот 7DCT450 производства китайской компании Hycet Transmission. А с мотором 4G15K встречается и механическая 6-ступенчатая коробка передач.

Кроссовер построен на модульной платформе (L.E.M.O.N.) компании Great Wall. Спереди у всех версий подвеска типа McPherson, а вот задняя разная: полузависимая упругая балка у переднеприводников и многорычажная у полноприводных машин.

Кузов

Ржавеет?

Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью, ни умением держаться за цинковую поверхность – после трех-пяти зим бывают вспучивания краски, а отходить она может кусками. Раньше чаще всего мы наблюдали такое на автомобилях группы Volkswagen.

Haval Jolion

Не отличается долговечностью отделка под хром – внешние декоративные элементы нередко меняются по гарантии. Краска охотно протирается в местах соприкосновения пластиковых элементов с металлическими, на кромках задних дверей и на стойках в местах контакта с резиновыми отбойниками передних дверей.

Пластизоль снизу нанесен выборочно – где густо, а где совсем пусто (включая почти всю заднюю часть). Металл – где с оцинковкой, где без. У лонжеронов защищены, к примеру, только передние части. Технологических отверстий, вокруг которых коррозия обычно начинает развиваться особенно активно, немало. Дополнительная антикоррозионная защита необходима!

Есть проблемы с «контактной болезнью». Теряется связь в разъемах (особенно тех, которые были неидеально скоммутированы при сборке). В сырую или «конденсатную» погоду из-за забастовки силового реле может не запуститься двигатель. Разъем на заднюю светотехнику рискованно расположен в бампере и собирает всё то, что летит из-под левого заднего колеса. В жгутах, особенно в моторном отсеке и дверях, нередки случаи перетирания изоляции – за состоянием проводки лучше следить постоянно.

Сбои в электронике

В поддержание задаваемых многими китайскими земляками традиций сбои в электронике могут быть разнообразными и непредсказуемыми.

Выходит из подчинения медиасистема.

Сбиваются юстировки климат-контроля.

Дезориентирует показаниями или теряет связь с датчиками система контроля давления в шинах TPMS.

Периодически пропадает изображение с камер.

Все это – типично компьютерные глюки, которые купируются перезагрузкой и отключением питания.

Салон

Обшивка руля ветшает не особо стремительно и редко просится на реставрацию ранее 150–200 тысяч км. Поводом для гарантийных замен бывал и отказ обогрева.

Салон на вид собран довольно аккуратно. Но сверчки начинают активно его обживать через 50–70 тысяч км.

На креслах из экокожи через два-три года могут появиться не только потертости, но и заломы. Вне зависимости от типа обивки сиденья быстро просиживаются и теряют форму: ветшает и осыпается поролоновая набивка.

Двигатели

Турбо-«четверка» 4G15K объемом 1,5 литра с распределенным впрыском обходится без гидрокомпенсаторов: зазор обеспечивается толщиной толкателей. Ресурс – около 230–260 тысяч км .

Двигатель 4G15K

Поршневые кольца склонны к залеганию – при недовольстве маслом или условиями работы мотор может демонстрировать повышенный масляный аппетит ранее 100 тысяч км.

После этой отметки могут растянуться цепь привода ГРМ, износиться опоры двигателя и подвести турбокомпрессор. Система зажигания требует поддержания безукоризненного состояния всех своих компонентов.

Двигатель 4B15D имеет гидрокомпенсаторы, общий ресурс около 200 тысяч км и склонность к образованию нагара на впускных клапанах из-за наличия непосредственного впрыска.

Двигатель 4B15D

Еще более капризной систему зажигания может делать изначально сырое программное обеспечение блока управления двигателем. Софт его прошивки несколько раз переделывали, и последние версии оказались удачнее.

Крыльчатка турбокомпрессора может деформироваться из-за бракованного патрубка, о чем свидетельствует возникающий под капотом лихой свист. Конструкцию менявшихся по гарантии патрубков переделывали дважды.

Также в группе риска кислородные датчики и бензонасос.

Коробки передач

Механика

Механическая шестиступенчатая коробка передач 6MF22B сама по себе вполне благополучна. Но сцепление способно износиться всего за 60–90 тысяч км.

Механическая шестиступенчатая коробка передач 6MF22B

Робот

Семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями Hycet 7DCT450 (он же GWM7DCT1) разработан в Китае, но при участии немецких инженеров во главе с руководителем проекта Герхардом Хеннингом, который до этого более десяти лет занимался трансмиссиями в группе Volkswagen. В конструкции нет прямых заимствований, но концепция и архитектура взяты именно у немецких DSG.

Робот Hycet 7DCT450 (GWM7DCT1)

Коробка может начать пинаться и дергаться через 50–80 тысяч км. Лечат недуг адаптацией и обновлением программного обеспечения.

Сцепление, мехатроника и редукторная часть имеют одну на всех масляную ванну. Поэтому масло лучше обновлять чаще регламента, каждые 30–40 тысяч км.

По меркам роботизированных коробок эта неплоха и ресурсом как минимум не уступает «европейцам». С качественными комплектующими, чистым маслом и комфортным тепловым режимом вполне способна прослужить около 300 тысяч км .

Электронно управляемая муфта подключения задних колес беспроблемна только при обновлении масла не реже каждых 30–40 тысяч км. После 70–90 тысяч км нередко начинает потеть сальник заднего редуктора.

Трансмиссия

Рулевых наконечников обычно хватает на плюс-минус 100 тысяч км. Примерно тогда же может начать постукивать и реечный рулевой механизм. Электрический усилитель руля при отсутствии проблем с проводкой вопросов не вызывает. Причину еще более ранних стуков не успевшееся разбиться крепление в рулевом нужно искать в соединении вала с рейкой – еще не разбитое крепление возможно подтянуть.

Haval Jolion

Подвеска рекордов долговечности не ставит. Переборка передней со стойками McPherson обычно требуется на рубеже 100 тысяч км, а при езде по плохим дорогам и раньше. Дружно или по очереди изнашиваются не только втулки и стойки стабилизатора – может потребоваться замена амортизаторов с их опорами, шаровых опор (зафиксированных в рычагах стопорами), ступичных подшипников. Оригинальные запчасти не всегда долговечнее аналогов. Тормозные диски достаточно мягкие и редко переживают второй комплект колодок. Которые, даже не сильно износившись, нередко начинают работать со скрипом. Направляющие суппортов без регулярного обслуживания со смазкой склонны к закисанию.

Задние пружины проседают с таким же энтузиазмом, как и передние. Дольше 100 тысяч км также не всегда выдерживают амортизаторы, ступичные подшипники и тяги многорычажки – у них изнашиваются сайлентблоки. Уверенно и долго служат только упругие сочленения балки у переднеприводных версий.

Итог

Провальных позиций нет, но мелких вопросов достаточно: «корейцы» или «японцы» не доставляли столько проблем. Чем Haval Jolion свежее, тем лучше. Менее хлопотным будет переднеприводный автомобиль, и лучше, чтобы он был с механической коробкой.

