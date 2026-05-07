Очень популярный китайский кроссовер от 1,5 млн рублей: надежный? Какую версию выбрать?

Названы преимущества и слабости кроссовера Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max (выпускается с 2020 года) – среднеразмерный кроссовер длиной около 4,5 м.

Яркий пример китайской тенденции проводить ­эволюционный рестайлинг каждые полтора-два года, представлять его как самосто­ятельную модель и полностью запутывать покупателей.

В результате имеем на вторичке Tiggo 7, 7 Plus, 7 Pro, 7 Pro Max и 7L. Для простоты будем считать 7 Pro (длина 4500 мм) и 7 Pro Max, вышедший в 2022 году, версиями одной модели. Хотя у Pro полного привода нет, а у Pro Max уже есть – как опция.

Достоинства

Комфортная машина с обилием электроники.

Хорошо подготовлена к нашей зиме.

Недостатки

Нет атмосферного мотора и гидроавтомата.

Проявления коррозии на машинах моложе пяти лет.

Заявленный объем багажника – 475 л, полка есть не во всех комплектациях. Наши замеры «под полкой» показали 368 л. Для машины такого размера тоже неплохо.

Моторы

Базовый двигатель обеих версий – SQRE4T15C 1.5 (147 л. с.), сочетается только с вариатором и передним приводом. Чугунный блок, распределенный впрыск, турбонаддув. ­Надежный агрегат, приемлет АИ‑92 и до 200 тысяч км обычно ничем ­не беспокоит. Ресурс оценивают в 400 тысяч км .

На Pro Max появился другой турбомотор. SQRF4J16 1.6 (150 л. с.) сочетается только с роботом, привод – передний или полный. Двигатель полностью алюминиевый, у него непосредственный впрыск, топливо требуется не ниже АИ‑95. Зарастают нагаром впускные клапаны, засоряется система EGR – эпизодически их придется прочищать. Опасных болячек не выявлено, ожида­емый ресурс – 250 тысяч км .

Оба мотора – с гидрокомпенса­торами зазоров.

Коробки передач

Вариатор WLY CVT25 по конструкции и характеру во многом схож с Jatco JF016E. Теоретически выдерживает 250 тысяч км, на практике после 100 тысяч км сказывается износ – в первую очередь втулок и подшипников, иногда конусов и ремня. Переборка с прочисткой – операция дорогостоящая, это надо учитывать при покупке машины с пробегом 100+. Тем более что неизвестно, соблюдал ли прежний хозяин рекомендации менять масло как можно чаще.

У робота 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями после всех модернизаций репутация хорошая. Должен ходить не менее 250 тысяч км. Правда, с узлом сцеплений всё равно что-то придется делать после 120–150 тысяч км – как минимум менять фрикционные кольца. Учащенная замена рабочей жидкости этот момент оттягивает, но не до бесконечности.

В полном приводе служит муфта ZF. Ни к ней, ни к редукторам с карданами нареканий нет.

Эксплуатационные болячки

Подвеска без сюрпризов – все ­элементы держатся не менее 80–120 тысяч км, кроме стоек-втулок стабилизатора, которые сдаются вполовину раньше.

Болезнью ранних машин были рулевые тяги и наконечники, затем конструкцию изменили, но к 80–100 тысячам км замены нередко просят и обновленные версии.

При покупке полезно сразу проверить сход-развал: иногда новые машины продавали уже «кривыми», а владельцы этим не морочились, полагая, что дилер всё сделал как надо.

Наибольшие хлопоты доставляет различная электроника. В частности, на многих машинах глючила АБС – лечится перепрошивкой. Беспричинно (или от проникновения влаги в контакты) сбоить могут многие элементы: центральный замок, приводы двери багажника и ручника, блок управления вентилятором системы охлаждения. Подвисают медиасистема и дисплей климат-контроля, датчики давления в шинах и прочее. В большинстве случаев всё приходит в норму после выключения и включения.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Pro 1.5 CVT 4×2

Оптимальный выбор:Pro Max 1.6 робот 4×2

За те же деньги: Chevrolet Equinox, Geely Coolray, Haval F7, Hyundai Creta, Renault Kaptur

