Коррозия, вариатор, тяги, ABS – что ломается у популярной модели Chery

«За рулем» выяснил, насколько надежен кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

С осени 2020 года в России было продано более 100 тысяч автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max. Версия Max – не более чем рестайлинг начала 2023 года: изменен дизайн, переработан интерьер, расширено оснащение. Хотя при этом появилась полноприводная версия, и у нее иной наддувный мотор 1.6 и робот вместо связки двигателя 1.5 и вариатора.

На вторичке ежедневно предлагают под тысячу экземпляров Tiggo 7 Pro/Pro Max. Конечно же, при выборе интересно знать слабые места модели.

Большинство машин с пробегом все еще на гарантии – то есть обслуживались только у официальных дилеров. А дилеры, разумеется, о частых неисправностях молчат. Есть только один путь что-то выяснить – изучить отзывы владельцев.

Цена четырехлетнего Tiggo 7 Pro лежит в интервале 1,6-2 млн рублей, в зависимости от пробега. Двухлетний Pro Max стоит от 2 млн, и цена превышает 3 млн рублей при пробегах менее 15 тысяч км. Судя по ценам, ликвидность у кроссовера высокая.

Отметку 100 тысяч км пока что преодолели не больше сотни машин. И лишь треть уехала за 40 тысяч км. При столь малых пробегах сложно определить какие-то системные поломки. Большинство их обычно происходит из-за ускоренного износа той или иной детали, но это у всех автомобилей, как правило, проявляется на 60-80 тысячах км.

Тем не менее некоторые закономерности поломок у Chery Tiggo 7 Pro Max нам удалось отследить.

Плюсы Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Первое впечатление от машины вообще – полностью позитивное. Красивая, неплохо едет, очень щедро оснащена. И до 3-5 тысяч км совершенно ничего не ломается.

Потом приходит углубленное понимание, но и тогда владельцы кроссовера продолжают хвалить клиренс 190 мм, багажник объемом 475 л (по заводским замерам), яркий головной свет, комфортную подвеску, удобную посадку.

Многие отмечают также неплохие для своего класса шумоизоляцию и звучание аудиосистемы. И полноценный теплый пакет. Хотя некоторых не устраивает отсутствие обогрева спинки сидений.

Заводским замерам мы доверяем, но проверяем. Наши измерения показали клиренс 185 мм. Багажник тоже скромнее по сравнению с заводскими данными – 368 л. Впрочем, для машины такого размера и это неплохо.

Минусы Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Несмотря на современность моторов и трансмиссий, есть множество претензий к высоком расходу топлива и скромному объему топливного бака (51 л). Цифры приводят разные, но, в общем, и в городе, и на трассе все сводится к 9-12 л на 100 км. Хотя снаряженная масса (от 1557 кг, в зависимости от модификации) сравнительно невелика.

Видимо, связано это с настройками вариатора – чтобы получить относительно динамичный разгон, надо сильнее нажимать на педаль акселератора.

На втором месте по числу претензий – штатные стеклоочистители (у Tiggo 7 Pro). Некоторые советуют менять их сразу после покупки.

На третьем – скрипучие тормозные колодки. Скрип может начаться при очень малых пробегах, донимает обычно зимой и при этом вовсе не указывает на критический износ.

Жалобы на «слишком мягкое ЛКП» ничем не подтверждены. На одной машине после 30 тысяч км начали облезать задние арки, на другой через год владения проявилась коррозия на задней двери. Уместно вспомнить, что заводская гарантия распространяется также на кузов, а для раннего Tiggo 7 Pro это 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Не нравится владельцам и работа электроники (в частности, Bluetooth и круиз-контроля), но это не устраивает только тонких ценителей.

«Турбояму» при резких разгонах также улавливают далеко не все. А короткий предписанный интервал между ТО – 10 тысяч км – обоснован чувствительными современными агрегатами, ничего не поделаешь.