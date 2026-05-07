Названо ключевое преимущество базовой Lada Iskra, кроме цены

Авто Mail: какая версия Lada Iskra обойдётся дешевле в обслуживании

Для Lada Iskra приготовили сразу несколько силовых установок. В качестве базы выступает 8-клапанный мотор объемом 1,6 литра, выдающий 90 лошадиных сил и 143 Нм крутящего момента – ему положена исключительно 5-ступенчатая механика. А вот основным считается 16-клапанный агрегат мощностью 106 сил (148 Нм), который работает в паре с трансмиссиями от фирмы WLY: тут вам и 6-ступенчатая механическая коробка, и клиноременный вариатор.

Специалисты издания Авто Mail подсчитали, в какую сумму выльется регулярное обслуживание новинки. Выяснилось, что четыре визита на сервис для 90-сильной версии обойдутся владельцу в сумму от 55 до 77 тысяч рублей.

Если же взять более мощную модификацию – с двигателем на 106 л.с. и вариатором – ценник будет уже кусаться сильнее: от 65 до 104 тысяч рублей. Разница, согласитесь, заметная.

Покупатель базовой Искры на плановых ТО явно сэкономит. Причём если брать максимальные суммы, то выгода может достигнуть почти 27 тысяч рублей. Неплохая прибавка к бюджету.

Напомним, Lada Iskra – главная новинка тольяттинского автозавода, её серийное производство стартовало весной 2025-го. Сейчас в продаже доступны седан, универсал и его кросс-версия под названием Lada Iskra SW Cross.

Цены, кстати, следующие: седан стартует от 1 277 000 рублей, универсал обойдется минимум в 1 527 000, а за внедорожную модификацию «кросс» просят уже от 1 657 000 рублей.