Названы вещи, которые опасно хранить в машине в жару

Автоэксперт Попов перечислил, что опасно держать в машине в летнюю жару

Автоэксперт Владимир Попов объясняет, что многие вещи, которые мы привыкли оставлять в салоне, при высокой температуре становятся источником реальной угрозы. Всё дело в том, что закрытая машина на солнце быстро превращается в печку – воздух внутри прогревается до 60-70 градусов, а на приборной панели может быть и все 80.

Самый простой и распространённый пример – аэрозольные баллончики. Дезодоранты, освежители воздуха или лак для волос под давлением. При сильном перегреве корпус может лопнуть, а газ – вырваться наружу, что иногда приводит к пожару. Примерно то же касается газовых зажигалок, которые без присмотра лежат в бардачке или на солнце.

По словам Попова, газированные напитки в пластиковой таре тоже не стоит оставлять в салоне надолго. Углекислый газ расширяется в тепле, бутылка вздувается и может взорваться. Помимо липкого беспорядка, струя под давлением способна повредить обшивку или электронику.

Особую осторожность стоит проявлять с гаджетами. Телефон, планшет или электронная книга на жаре не только быстро теряют заряд и выходят из строя. Литий-ионный аккумулятор при перегреве способен вздуться, потечь, а то и загореться. Лучше всегда брать их с собой.

Не обошлось и без предупреждения об аккумуляторных блоках питания (Power Bank). При экстремальном нагреве внутри них могут разрушиться сепараторы между электродами, что приводит к короткому замыканию и возгоранию. Даже если взрыва не случится, устройство, скорее всего, выйдет из строя навсегда.

В жаркую погоду стоит убрать из салона продукты. Обычный шоколад или конфеты тают и оставляют липкие пятна – это полбеды. А вот скоропортящаяся еда (молочка, мясо, колбаса) может вызвать серьёзное отравление, если её случайно съесть. Пара часов в жару превращает обед в токсичную массу, даже если на вид она нормальна.