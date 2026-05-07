Появились подробности о модернизации сегмента пикапов в РФ

Пикапы Соллерс получили новое оборудование российского производства

Соллерс продолжает модернизацию пикапов JAC, сборка которых под собственным брендом налажена на УАЗе.

Модели ST6 и ST8 получили защитное покрытие грузового отсека из поликарбамида. Для его нанесения на заводе установили новую камеру. Прежде применялся полиуретановый состав «раптор», который уступает по химической и механической устойчивости. Такую же защиту получит и УАЗ Пикап.

Для ST6 и ST8 также запустили линию по выпуску сидений, которые чуть позже начнут ставить и на ST9. Она рассчитана на 40 тысяч комплектов в год. От российских поставщиков приходят практически все составляющие: и обивка, и пенные элементы, и нагревательные системы.

Грядут пополнения у других брендов. Changan сертифицировал пикап Hunter Plus с дизелем Isuzu 2.5 мощностью 146 л. с. У него тот же 8‑ступенчатый автомат и полный привод, как у версии с бензиновым турбомотором 2.0 на 226 сил. А вот задняя подвеска – рессорная вместо пружинной.

Для бензиновой машины в ОТТС допускается прицеп без тормозов массой 750 кг, а вот дизельной можно таскать и тяжелый прицеп с тормозами, полной массой до 2500 кг.

Скорее всего, новая модификация по цене окажется сопоставима с бензиновой, которая сейчас стоит 3,97 млн рублей.

