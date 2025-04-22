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Широкий выбор — на авторынке РФ появились еще две интересных модели

Соллерс и Oting расширили предложение в сегменте пикапов

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Рынок пикапов в прошлом году вышел на абсолютный рекорд: продано почти 29 тысяч машин – и продолжает прирастать новинками.

Пикапы — новинки нашей сборки

Еще один пикап JAC переименовали в Соллерс: в России начались продажи модели ST8.

Двухлитровый дизель на 136 сил знаком по младшему пикапу ST6 и локализован в Елабуге. В качестве альтернативы есть бензиновый турбомотор 2.4 мощностью 204 л.с. Автоматическую коробку придется подождать до топовой модели ST9, а тут только 6ступенчатая механика, которая выпускается в Заволжье.

Sollers ST8
Sollers ST8
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Бензиновый Sollers ST8 в базовой комплектации Optimum стоит 2,82 млн рублей. У него две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, LED-фары, обогрев передних сидений, экран диагональю 10,4 дюйма. Версия Luxe дороже на 100 тысяч и добавляет несколько непринципиальных опций. Доплата за дизель – те же 100 тысяч.

Хардтоп-пикап Oting Palasso

Oting Palasso – первый на нашем рынке хардтоп-пикап. От собратьев он отличается стационарным кунгом, который выше кабины и визуально объединен с ней. Доступ в грузовой отсек объемом 2150 л есть и из пассажирского отсека. Правда, быстро перегородку убрать нельзя, поэтому возможности трансформации ограничены.

Oting Palasso
Oting Palasso

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Исполин длиной почти 5,3 м построен на базе пикапа Nissan Navara. Турбомотор мощностью 218 сил разработан Mitsubishi. Сзади рессорная подвеска, полный привод – жестко подключаемый part-time.

Базовая машина с механикой оценена в 4 млн рублей. Вариант с 8ступенчатым автоматом и более богатым оснащением обойдется в 4,34 млн. Интересно, что стартовая цена на более комфортабельный и привычный внешне внедорожник Oting Paladin ниже – от 3,8 млн рублей.

  • О новом минивэне Sollers, который будут собирать в России, рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Количество просмотров 20
22.04.2025 
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