Широкий выбор — на авторынке РФ появились еще две интересных модели

Соллерс и Oting расширили предложение в сегменте пикапов

Рынок пикапов в прошлом году вышел на абсолютный рекорд: продано почти 29 тысяч машин – и продолжает прирастать новинками.

Пикапы — новинки нашей сборки

Еще один пикап JAC переименовали в Соллерс: в России начались продажи модели ST8.

Двухлитровый дизель на 136 сил знаком по младшему пикапу ST6 и локализован в Елабуге. В качестве альтернативы есть бензиновый турбомотор 2.4 мощностью 204 л. с. Автоматическую коробку придется подождать до топовой модели ST9, а тут – только 6‑ступенчатая механика, которая выпускается в Заволжье.

Sollers ST8

Бензиновый Sollers ST8 в базовой комплектации Optimum стоит 2,82 млн рублей. У него две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, LED-фары, обогрев передних сидений, экран диагональю 10,4 дюйма. Версия Luxe дороже на 100 тысяч и добавляет несколько непринципиальных опций. Доплата за дизель – те же 100 тысяч.

Хардтоп-пикап Oting Palasso

Oting Palasso – первый на нашем рынке хардтоп-пикап. От собратьев он отличается стационарным кунгом, который выше кабины и визуально объединен с ней. Доступ в грузовой отсек объемом 2150 л есть и из пассажирского отсека. Правда, быстро перегородку убрать нельзя, поэтому возможности трансформации ограничены.

Oting Palasso

Исполин длиной почти 5,3 м построен на базе пикапа Nissan Navara. Турбомотор мощностью 218 сил разработан Mitsubishi. Сзади рессорная подвеска, полный привод – жестко подключаемый part-time.

Базовая машина с механикой оценена в 4 млн рублей. Вариант с 8‑ступенчатым автоматом и более богатым оснащением обойдется в 4,34 млн. Интересно, что стартовая цена на более комфортабельный и привычный внешне внедорожник Oting Paladin ниже – от 3,8 млн рублей.

О новом минивэне Sollers, который будут собирать в России, рассказано тут.