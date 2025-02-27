218 сил, рама, полный привод – добротный внедорожник едет в РФ

Sinomach Auto объявила цены на базовую версию пикапа-хардтоп Oting Palasso

Российское представительство Sinomach Auto объявило цены базовой версии новой модели Oting Palasso – следуя ранее озвученным планам, компания собирается вывести эту модель на авторынок России во втором квартале 2025 года. Palasso позиционируется как первый в России внедорожник в сегменте пикап-хардтоп.

Как и запущенный ранее Oting Paladin (сейчас он продается в России со скидками), Palasso во многом опирается на конструктивные решения Nissan – в данном случае, решения рамного пикапа Nissan Navara. Но есть ряд собственных уникальных фишек: рекордный по меркам класса объем грузового отсека в 2150 литров, доступ к багажнику из салона и функция обогрева багажника.

Длина машины составляет 5277 мм, дорожный просвет – 215 мм. Под капотом – 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 с отдачей 218 л.с. и 360 Нм.

Паспортный расход топлива составляет 8,7 л на 100 км. Полный привод – part-time, передняя подвеска – пружинная на двойных поперечных рычагах, задняя – рессорная.

К нам Palasso попадет с двумя вариантами по трансмиссии: с механической и автоматической коробкой передач. В первом варианте цена стартует от 3 999 000 рублей, во втором – от 4 339 000 рублей. Первые поставки официальным дилерам намечены на II квартал 2025 года, дилерская сеть на данный момент включает более 35 центров. В первую очередь Palasso адресуется тем, кому необходим большой объем багажника как для профессионального, так и для частного использования – например, для рыбалки и охоты. Как думаете, стоящая вещь?