Названы автомобили, дебют которых состоится в России в 2025 году

Топ-9 новых брендов, дебютировавших на авторынке России в 2024 году

Несмотря на рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора, российский авторынок пополнился новыми марками, эксперты составили топ-9.

В текущем феврале в РФ появился новый бренд Solaris от компании AGR Automotive Group. Выпуск машин наладили на мощностях бывшего завода Hyundai в Петербурге. Модели Solaris представляют собой перелицованные версии Hyundai и Kia: Solaris HS (от 2,02 млн руб.); Solaris HC (от 2,513 млн руб.); Solaris KRS (от 2,068 млн руб.); Solaris KRS (хэтчбек) от 2,094 млн руб.

Solaris HS

В начале года на рынке РФ появился бренд Oting из Китая, а первой моделью стал рамный внедорожник Paladin, построенный на базе Nissan Terra с мотором Mitsubishi объемом 2,0 л и 8-ступенчатым автоматом ZF.

В 2025 году состоится выпуск внедорожника Oting Palasso – первого в РФ с кузовом пикап-хардтоп. Машина получит 2,0-литровый мотор мощностью 218 л.с. и клиренс 215 мм.

Китайская марка Exlantix («дочка» бренда Chery) дебютировала с электрокаром ES. Запаса хода седана хватает до 530 км без подзарядки, а на зарядку до 80% потребуется 15 минут. Продажи модели ожидаются в 2025 году.

На бывшем заводе Nissan в Петербурге стартовало производство автомобилей под брендом Xcite. В 2024 году вышли две модели: X-Cross 7 – аналог Chery Tiggo 7 Pro (от 2,499 млн руб.) – оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с.; X-Cross 8 – 7-местный кроссовер (от 2,9 млн руб.) с турбомотором объемом 1,6 л мощностью 150 л.с.

Белорусская марка Belgee вышла на рынок России с моделями Belgee X50 – копия Geely Coolray (от 2,48 млн руб.) и Belgee X70 – аналог Geely Atlas Pro с системой «мягкого» гибрида (от 2,836 млн руб.). Осенью 2024 года в России дебютировала марка Soueast с моделями Soueast S07 – кроссовер с двигателем объемом 1,6 л на 190 л.с. (от 2,749 млн руб.), а также Soueast S09 – флагманский внедорожник с мотором объемом 2,0 л мощностью 197 л.с. (от 3,109 млн руб.).

А в модельный ряд марки Jetta вошли седан VA3 (копия китайской версии Volkswagen Jetta VI по цене от 1,928 млн руб.), кроссоверы VS5 и VS7 с турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. (от 2,952 млн руб.).

Jetta VA3

В мае 2024 года состоялась премьера бренда VGV, уже доступны модели VGV U70 (от 2,299 млн руб.) и VGV U75 Plus (от 2,949 млн руб.). В сентябре состоялся дебют бренд Knewstar из КНР, модель 001 представляет собой перелицованный Geely Tugella и предлагается по цене от 4,163 млн руб. В ближайшее время ожидается выход компактного кроссовера Knewstar 002 – аналога нового Geely Atlas.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autonews.ru