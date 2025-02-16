Добротный рамный внедорожник с японскими агрегатами сильно подешевел в России
Oting Паладин – это рамный автомобиль, построенный на платформе Nissan Terra, что уже само по себе говорит о его надежности и выносливости. Эта платформа зарекомендовала себя как крепкая и долговечная основа для внедорожников, способных преодолевать сложные дорожные условия.
Сердцем Паладина является 2,0-литровый бензиновый двигатель Mitsubishi 4K31. Моторы Mitsubishi известны своей надежностью и неприхотливостью, а в сочетании с 8-ступенчатой АКП ZF, обеспечивают плавное и уверенное движение как на асфальте, так и на бездорожье.
Система полного привода Паладина – подключаемая part-time.
Сейчас Oting Паладин предлагает особенно заманчивое предложение: скидку в 300 000 рублей. На официальном сайте указывается, что скидка предоставляется при покупке автомобиля в кредит или при использовании программы trade-in (обмен старого автомобиля на новый).
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Источник: Oting