Добротный рамный внедорожник с японскими агрегатами сильно подешевел в России

Дилеры вернули скидку 300 тыс. рублей на внедорожники Oting Паладин

Oting Паладин – это рамный автомобиль, построенный на платформе Nissan Terra, что уже само по себе говорит о его надежности и выносливости. Эта платформа зарекомендовала себя как крепкая и долговечная основа для внедорожников, способных преодолевать сложные дорожные условия.

Oting Паладин

Сердцем Паладина является 2,0-литровый бензиновый двигатель Mitsubishi 4K31. Моторы Mitsubishi известны своей надежностью и неприхотливостью, а в сочетании с 8-ступенчатой АКП ZF, обеспечивают плавное и уверенное движение как на асфальте, так и на бездорожье.

Oting Паладин

Система полного привода Паладина – подключаемая part-time.

Сейчас Oting Паладин предлагает особенно заманчивое предложение: скидку в 300 000 рублей. На официальном сайте указывается, что скидка предоставляется при покупке автомобиля в кредит или при использовании программы trade-in (обмен старого автомобиля на новый).

Интерьер Oting Паладин

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Источник: Oting