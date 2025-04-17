#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как на масле сэкономить и движок не запороть
17 апреля
Как на масле сэкономить и движок не запороть
Сложившаяся на российском рынке ситуация дает...
На сколько должны подешеветь машины после возвращения ушедших автобрендов
17 апреля
На сколько должны подешеветь машины после возвращения ушедших автобрендов
Эксперт Житнухин: «Китайцы» подешевеют на 20%...
Соврал при выдаче автокредита — что теперь будет
17 апреля
Соврал при выдаче автокредита — что теперь будет
«За рулем» назвал все санкции за ложь при...

Эти автомобили не потеряли популярность даже в кризис

Автостат: пикапы остаются востребованными, несмотря на общий спад продаж авто

Рекомендуем
Вместительный и мощный пикап размером с Гранту: интересный прототип из Калифорнии

Пикапы, долгое время болтавшиеся в статистике российских продаж где-то рядом с кабриолетами, обретают на отечественном авторынке вторую жизнь. За первый квартал 2025 годы у нас продано 5276 новых пикапов. И это много: пусть на 9% меньше, чем годом ранее, но на фоне общего падения авторынка на 25% за тот же отчетный период этот показатель выглядит поистине удивительно.

JAC T9
JAC T9
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Таким образом, россияне «распробовали» пикапы и продолжают их покупать, несмотря на довольно жесткий кризис. Источник приводит цифры продаж пикапов в январе-марте текущего года. На вершине топ-5– недавняя новинка JAC T9.

Пять самых популярных новых пикапов в РФ в I квартале 2025

  • JAC T9 – 864 шт.
  • Sollers ST6 – 690 шт.
  • УАЗ Пикап – 681 шт.
  • Foton Tunland – 567 шт.
  • Great Wall Poer – 559 шт.

Если взять разбивку по брендам, то в лидерах также JAC, на который пришлось около четверти (24%) от общего объема проданных новых пикапов. Дилеры бренда передали покупателям 1268 штук, и это плюс 60% к 1 кварталу 2024-го! Год назад в рейтинге производителей пикапов JAC был лишь третьим.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

А вот прошлогодний лидер Great Wall с результатом 805 проданных пикапов потерял 58% по сравнению с уровнем I квартала прошлого года и опустился на второе место. Замкнул тройку лидеров Sollers с показателем 690 экземпляров и годовым приростом в 95%. Кстати, Sollers – это тоже JAC, только производства УАЗ. В топ-5 также вошли собственно УАЗ (681 шт.; -32%) и китайский Foton (569 шт.; рост в 6,2 раза).

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
17.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв