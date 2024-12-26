Флагманский полноприводный пикап появится в России в 2025 году – модель обновилась

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JAC везет россиянам новую 224-сильную версию пикапа-бестселлера с дизелем

Китайский автопроизводитель JAC намерен в 2025 году вывести на авторынок России новую модификацию пикапа T9 с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

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JAC T9
JAC T9

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В настоящее время на российском рынке есть модель JAC T9 с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 224 л.с. (390 Нм) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный, в длину автомобиль составляет 5330 мм, размер колесной базы – 3110 мм. Цены пикапа стартуют от 3,5 млн рублей.

Согласно информации компании, JAC T9 лидирует на рынке России в сегменте пикапов. Еще одна модель бренда – T8 Pro – входит в топ-10 и занимает седьмую строчку рейтинга. Что касается рейтинга марок, то JAC возглавляет его – по продажам пикапов его доля составляет 25%.

JAC T9
JAC T9
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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:JAC
Количество просмотров 19
26.12.2024 
Фото:JAC
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