Флагманский полноприводный пикап появится в России в 2025 году – модель обновилась

JAC везет россиянам новую 224-сильную версию пикапа-бестселлера с дизелем

Китайский автопроизводитель JAC намерен в 2025 году вывести на авторынок России новую модификацию пикапа T9 с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

JAC T9

В настоящее время на российском рынке есть модель JAC T9 с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 224 л.с. (390 Нм) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный, в длину автомобиль составляет 5330 мм, размер колесной базы – 3110 мм. Цены пикапа стартуют от 3,5 млн рублей.

Согласно информации компании, JAC T9 лидирует на рынке России в сегменте пикапов. Еще одна модель бренда – T8 Pro – входит в топ-10 и занимает седьмую строчку рейтинга. Что касается рейтинга марок, то JAC возглавляет его – по продажам пикапов его доля составляет 25%.

JAC T9

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Источник: iz.ru