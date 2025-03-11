Продажи новых пикапов в РФ — смена лидера!

Автостат Инфо: в феврале 2025 года JAC T9 стал самым продаваемым пикапом в России

В сегменте продаж новых пикапов намечается смена лидера. Если в прошлом году безоговорочным лидером стал Great Wall Poer, то в начале 2025-го вперед вырывается дебютант другого китайского бренда – JAC T9.

JAC T9

Эта модель, которую, кстати, собираются локализовать в РФ под именем Sollers ST9, в феврале разошлась тиражом 283 экземпляра. Вторым стал уже локализованный JAC «младшей» модели – Sollers ST6, показав рост продаж на 128% по сравнению с прошлым годом (продан в количестве 233 единицы). Foton Tunland явил третий результат — 220 проданных авто, что на 610% больше, чем в феврале 2024 года, когда дилеры реализовали только 31 машину.

Отечественный УАЗ Пикап разместился на четвертой строчке, показав падение продаж на 51% по сравнению с февралем 2024 года – с 398 до 194 единиц. Замкнул февральский Топ-5 Changan Hunter Plus – 147 проданных машин, что на 48% больше, чем в феврале 2024 года. А недавний фаворит, лидер продаж февраля 2024 года Great Wall Poer Kingkong, в феврале 2025-го показал снижение на 87% и занял лишь девятую строчку.

Всего же в феврале 2025 года в России было продано 1705 новых пикапов – на 12% меньше, чем в тот же период прошлого года, что на фоне общего падения авторынка выглядит почти победой.

Правда, по сравнению с январем 2025-го все же есть просадка на 7,4%. Но в прошлом году она была больше, и поэтому в суммарных продажах за январь и февраль 2025 года продажи пикапов даже вышли в плюс по сравнению с началом прошлого года: в стране реализовано 3547 новых пикапов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: Автостат Инфо