Эти пикапы начали резко набирать популярность в России

«Автостат» перечислил три самых популярных пикапа на российском рынке

В России по итогам прошедшего года самым популярным пикапом впервые стала модель Great Wall Poer. За год было продано 4722 таких автомобиля.

Второе место по популярности занял УАЗ Пикап. Так, в 2024 году было продано 4,1 тыс. экземпляров. На третьем месте Changan Hunter Plus (продано 3083 автомобиля).

В общей сложности в 2024 году в России было реализовано 29,2 тыс. новых пикапов.

УАЗ Пикап

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»