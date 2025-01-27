Эти пикапы начали резко набирать популярность в России
«Автостат» перечислил три самых популярных пикапа на российском рынке
В России по итогам прошедшего года самым популярным пикапом впервые стала модель Great Wall Poer. За год было продано 4722 таких автомобиля.
Второе место по популярности занял УАЗ Пикап. Так, в 2024 году было продано 4,1 тыс. экземпляров. На третьем месте Changan Hunter Plus (продано 3083 автомобиля).
В общей сложности в 2024 году в России было реализовано 29,2 тыс. новых пикапов.
УАЗ Пикап
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автостат»
Фото:УАЗ
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27.01.2025
Фото:УАЗ
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