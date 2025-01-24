1,5 л, 182 л.с.: надежный знакомый «японец» доступен в России по приятной цене

В России появились в продаже новые Honda Civic по цене от 2,5 млн рублей

Новые хэтчбеки Honda Civic, которые поступают в Россию по альтернативным каналам, сейчас можно купить по цене от 2 545 000 рублей.

Honda Civic хэтчбек

За такую сумму дилер предлагает автомобили с доставкой во Владивосток и Уссурийск. Под капотом 1,5-литровый 182-сильный бензиновый турбомотор и бесступенчатый вариатор.

Интерьер Honda Civic

Более богатый по оснащению седан, который также обещают привезти под заказ, можно взять за 2 720 000 рублей.

Из наличия хэтчбеки предлагаются по цене от 2 700 000 рублей в Красноярске. В российской столице аналогичный автомобиль стоит 3 300 000 рублей. В Чебоксарах леворульный Civic продают за 3 450 000 рублей.

Honda Civic седан

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Источник: Автоновости дня