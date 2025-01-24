Они дешевле «китайцев»: самые доступные японские авто в России

Топ-7 недорогих японских машин в России

Японские автомобили продолжают поступать в Россию по параллельным каналам. Портал Autonews.ru перечислил семь самых дешевых «японцев», доступных для покупки.

Стоимость названных авто – в пределах 3 млн руб. В материале говорится об экземплярах 2024 г. в., поставляемых только под заказ.

Suzuki Swift V

Автомобиль оснащается 1,2-литровым 82-сильным бензиновым атмосферником и вариатором. Привод может быть как передним, так и полным, но в РФ поставляют только первый вариант. Стоимость начинается от 2,05 млн руб.

Mazda 3 IV

Автомобиль оснащается 1,5- и 2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 117 и 158 л.с. В России цена Mazda3 в «базе» начинается от 2,4 млн руб. Это автомобиль с МКП и тканевым салоном. Среди опций – шесть подушек безопасности, кондиционер, «старт-стоп», мультимедиа с ЖК-экраном. За 2,8 млн руб. можно найти экземпляр со старшим мотором и АКП.

Mazda 3 IV

Suzuki Baleno III

Под капотом этого компактного хэтчбека бензиновый атмосферник на 1,5 л мощностью 105 л.с., АКП. Привод только передний. За 2,7 млн руб. можно найти экземпляр с однозонным климат-контролем, круиз-контролем.

Toyota Corolla Cross I

Под капотом этой машины установлен 2-литровый двигатель мощностью 171 л.с., вариатор. Цена колеблется от 3 млн до 3,5 млн руб.

Honda Vezel II

Модель Honda Vezel II известна также как Honda HR-V. В базовом исполнении под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый атмосферник на 118 или 124 л.с., вариатор. Цена в пределах от 2,3 млн до 3,4 млн руб.

Nissan Sylphy III

Модель Nissan Sylphy III представлена на китайском рынке. Поставки в Россию налажены, стоимость начинается от 2,3 млн руб. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 126 л.с. и вариатором. Привод передний.

Nissan Sylphy III

Toyota Camry IX

У китайской версии данной модели с индексом XV80 силовых агрегатов три: бензиновый 2,0 на 173 л.с., гибрид на базе 2.0 мощностью 197 л.с. и мотор объемом 2,5 л мощностью 230 л.с. Привод передний. В качестве трансмиссии используется вариатор. Стоимость составляет от 3,3 млн до 3,4 млн руб. за младший вариант с мотором на 173 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Autonews