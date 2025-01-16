Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq по цене от 2,3 млн рублей

В российскую столицу к крупному дилеру направляется целая партия новых кроссоверов Skoda Kamiq по цене от 3 550 000 рублей. Однако приобрести такой автомобиль из наличия по более низкой цене можно в других городах России.

Skoda Kamiq

Так, в Омске и Воронеже они стоят 2 698 000 и 2 730 000 рублей. Среди оборудования кроссовера выделяются круиз-контроль, люк, датчики света и дождя, бесключевой доступ, камера заднего вида с передним и задним парктрониками и другое.

Интерьер Skoda Kamiq

За минимальные 2 300 000 рублей новый Skoda Kamiq предлагает привезти под заказ компания из Новосибирска. У такого экземпляра будет кожаный салон, однозонный климат-контроль, мультимедиа с крупным ЖК-дисплеем.

Под капотом Skoda Kamiq 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 112 л.с. и классическая 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Автоновости дня