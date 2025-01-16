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Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq по цене от 2,3 млн рублей

В российскую столицу к крупному дилеру направляется целая партия новых кроссоверов Skoda Kamiq по цене от 3 550 000 рублей. Однако приобрести такой автомобиль из наличия по более низкой цене можно в других городах России.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Так, в Омске и Воронеже они стоят 2 698 000 и 2 730 000 рублей. Среди оборудования кроссовера выделяются круиз-контроль, люк, датчики света и дождя, бесключевой доступ, камера заднего вида с передним и задним парктрониками и другое.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq
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За минимальные 2 300 000 рублей новый Skoda Kamiq предлагает привезти под заказ компания из Новосибирска. У такого экземпляра будет кожаный салон, однозонный климат-контроль, мультимедиа с крупным ЖК-дисплеем.

Под капотом Skoda Kamiq 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 112 л.с. и классическая 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 4940
16.01.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-19