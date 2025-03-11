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УАЗ проходит модернизацию для выпуска принципиально нового внедорожника

На Ульяновском автозаводе создают новую производственную линию для Sollers ST9

Пикапы Sollers ST9, являющиеся лицензионной версией китайской модели JAC T9, будут собираться на отдельной производственной линии Ульяновского автозавода. Линия будет создана специально под производство таких пикапов, сообщает источник со ссылкой на представителя холдинга «Соллерс».

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На этой же линии будет производится и построенный на базе Sollers ST9 7-местный рамный внедорожник. Эта модель пока не имеет названия, но известно, что будет продаваться именно под брендом Sollers, а все отличающиеся от ST9 детали (задняя, пассажирская часть кузова) автомобиля разработаны специалистами российской компании.

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Напомним, один из этапов масштабной модернизации УАЗ уже прошел: под выпуск «младших» пикапов ST6 и ST8 были обновлены сварочный и окрасочные комплексы, а линия сборки была удлинена и получила поворотные столы, что улучшило логистику внутри цеха. Что касается полноценного внедорожника Sollers, то его производство в Ульяновске будет идти по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Запуск производства планируется в начале 2026 года.

Источник: Автопоток

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Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС, Sollers
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Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС, Sollers
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