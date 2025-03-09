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Новая линия сборки на УАЗе – смотрим в подробностях

Ульяновский автозавод показал в действии поворотные столы на кузовном конвейере

На Ульяновском автомобильном заводе прошла довольно масштабная модернизация производства: она затронула покрасочное и сварочное оборудование, а также сборочную линию. Изменения связаны с расширением номенклатуры: теперь вместе с модельным рядом УАЗ выпускаются два пикапа Sollers – ST6 и ST8.

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И это еще не все: в 2025-2026 годах конвейер ждет сразу два пополнения: «старший» пикап ST9 и созданный на его базе «самостоятельный» (в смысле – не имеющий прямых аналогов у китайского JAC, как все прочие модели «Соллерса») крупный внедорожник. Что же конкретно поменялось на сборке? Конвейер увеличился в длину и обзавелся двумя поворотными столами.

«Модернизация увеличила эффективность и пропускную способность линии. Теперь два поворотных стола работают одновременно, что значительно ускоряет процесс. Ранее кузов разворачивался на 180° на платформе и перемещался по рельсам на противоположную сторону конвейера», — отмечает пресс-служба УАЗа.

Эти поворотные столы уже мелькали в нескольких видеосюжетах, снятых пресс-службой: их показывали на старте сборки ST6 и ST8, а также подробно освещали в рамках презентации всего обновленного производства.

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Отметим, что УАЗы и Соллерсы имеют во многом единые технологические процессы: и российские внедорожники, и «русифицированные» китайские пикапы двигаются по одним и тем же линиям сварки и окраски. А вот сборка отличается: кабины Соллерсов собирают совместно с УАЗами (их в видео как раз можно видеть на новых поворотных столах), а финальная сборка всего автомобиля, после «свадьбы» рамы и кабины, идет на отдельной новой линии.

Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
09.03.2025 
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