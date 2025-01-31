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УАЗ запустил производство двух новых моделей – вот как их делают (видео)

Ульяновский автозавод опубликовал видео о производстве пикапов Sollers ST6 и ST8

В конце января на Ульяновском автозаводе стартовало производство двух новых полноприводных пикапов – Sollers ST6 и ST8. Производитель опубликовал видеоролик, описывающий процессы сварки кабин на новой 130-метровой сварочной линии и их окраски с помощью нового роботизированного оборудования, а также показана конвейерная сборка самих машин.

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Кабины Соллерсов собирают совместно с УАЗами, а финальная сборка всего автомобиля идет на новой отдельной линии. В видео показано, как подсобранная кабина устанавливается на платформу – раму с силовым агрегатом, приводами и колесами.

Напомним, пока рамы пикапов приходят из Китая, но в будущем их тоже локализуют на УАЗе: по предварительным оценкам, с сентября 2025 года лонжероны будут приходить из КНР, а на УАЗе из них будут варить готовые рамы для последующей сборки.

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Первые Sollers ST6 и ST8 уже сходят с конвейера в Ульяновске, скоро такие машины попадут к дилерам. Напомним, Sollers ST6 и Sollers ST8 – это переименованные китайские модели JAC T6 и T8. Трансмиссия – МКП и полный привод. В гамме моторов есть дизель, который будут ставить и на УАЗы. Изначально ST6 собирали на «Соллерсе» во Владивостоке, а затем перевели модель в Ульяновск. А Sollers ST8 (фактически – улучшенная версия ST6) сразу планировался к производству на УАЗе.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Фото:УАЗ, правительство Ульяновской области
Количество просмотров 82819
31.01.2025 
Фото:УАЗ, правительство Ульяновской области
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